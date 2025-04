Fahndung nach Alexander Meisner: 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Seit zehn Tagen ist Alexander Meisner auf der Flucht. Er wird verdächtigt drei Menschen getötet zu haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft 10.000 Euro Belohnung für entscheidende Hinweise ausgesetzt.

Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mitteilte, ist es trotz umfangreichster - auch internationaler - Fahndungsmaßnahmen nicht gelungen, den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen zu ermitteln und ihn festzunehmen. Alexander Meisner ist nach wie vor dringend tatverdächtig am frühen Morgen des 6. April eine Familie in Weitefeld im Kreis Altenkirchen getötet zu haben.

Hintergründe des mutmaßlichen Dreifachmordes weiterhin unklar

Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter geht laut Staatsanwaltschaft auch nach zehn Tagen unvermindert weiter. Parallel liefen die Ermittlungen zu dem brutalen Gewaltverbrechen in einem kleinen Einfamilienhaus in Weitefeld. Allerdings seien die Hintergründe der Tat und das Tatmotiv weiterhin unklar.

Die Staatsanwaltschaft setzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 10.000 Euro aus.

Telefonnummer für Hinweise zur Tat Unter der Nummer 0261 103 50399 nimmt die Kriminalpolizei Hinweise zu der Tat in Weitefeld entgegen.

So sieht der Tatverdächtige von Weitefeld aus

Meisner, der zuletzt in Elkenroth wohnte, ist laut Polizei etwa 1,74 Meter groß, hat braune Haare und blau-graue Augen. Er habe eine Narbe am rechten Oberarm, an der Augenbraue und am linken Unterarm. Auf dem Handrücken links trage er ein Tattoo "Katja" (in der in Russland verwendeten kyrillischen Schrift). Weitere Informationen der Polizei zur Fahndung nach Alexander Meisner gibt es hier .

Die Ermittler warnen davor, den Mann anzusprechen, sollte man auf ihn aufmerksam werden. Konkrete Hinweis auf eine Gefahr für die Bevölkerung lägen zwar nicht vor. Aber man gehe davon aus, dass der Verdächtige gefährlich und gewaltbereit ist.

Fahndung nach Meisner bei "Aktenzeichen XY...ungelöst"

Die Suche nach Meisner ist am Mittwoch auch Thema in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst". Dort wird laut Polizei der Fahndungsaufruf nach dem Tatverdächtigen veröffentlicht und der Sachverhalt dargestellt. "Wir erhoffen uns davon Hinweise, die zum Ergreifen des Tatverdächtigen führen", sagte Polizeisprecher Jürgen Fachinger.