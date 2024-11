Im Westpfalz-Klinikum hat es in der Nacht gebrannt. Ausgebrochen war das Feuer offenbar in einem der Zimmer. Verletzt wurde niemand.

Gegen 1 Uhr in der Nacht ging die Brandmeldeanlage des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern los: Feuer in einem Zimmer in Haus 8. Die Feuerwehr schickte nach Angaben eines Krankenhaussprechers zunächst vier Einsatzfahrzeuge. Später kamen weitere Einsatzkräfte dazu.

20 Patienten des Westpfalz-Klinikums wurden in Sicherheit gebracht

Das Feuer war, so der Sprecher, in einem Zimmer im dritten Stock ausgebrochen. Von der betroffenen Station haben Krankenhausmitarbeiter und Feuerwehrleute 20 Patienten in Sicherheit gebracht. Das Feuer habe die Feuerwehr dann schnell unter Kontrolle bringen können. Anschließend wurde das Gebäude etwa eine Stunde lang durchgelüftet.

Das Feuer war gegen 1 Uhr in der Nacht in einem Zimmer auf der pneumologischen Station in Haus 8 ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Westpfalz-Klinikum

Polizei Kaiserslautern sucht nach Brandursache

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, heißt es vom Klinikum. Derzeit versucht die Polizei herauszufinden, wie das Feuer ausgebrochen ist. Insgesamt waren 55 Personen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz im Einsatz.

Haus 8 des Westpfalz-Klinikums wurde gerade frisch renoviert

Das Haus 8 wurde jahrelang saniert und erst in diesem Jahr fertiggestellt. Darin sind unter anderem die Geburtshilfe, die Pneumologie und die Neurologie untergebracht. Die Station gehörte zur Pneumologie - hier liegen also Patienten mit Lungenproblemen. Das Westpfalz-Klinikum teilte am Donnerstragmittag mit, dass in der Pneumologie weiter Patienten behandelt werden können - der Krankenhausablauf ist also nur geringfügig gestört.