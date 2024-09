Mehrfach Alarm in Kaiserslautern ausgelöst: Polizei ermittelt Verdächtigen

Anfang des Monats wurden mehrfach Brandmelder in Kaiserslautern ohne Grund ausgelöst. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Die Polizei verdächtigt einen 31-Jährigen aus Kaiserslautern. Der Mann soll vor knapp drei Wochen mehrere Brandalarme in Kaiserslautern ausgelöst haben. Die Ermittlungen hätten auf seine Spur geführt, sagt ein Sprecher der Polizei. Es sei aber noch nicht klar, ob es der 31-Jährige auch wirklich war. Die Polizei ermittelt deswegen noch weiter in dem Fall.

Feueralarm in Rathaus und Gartenschau ausgelöst

Feuerwehr und Polizei wurden Anfang September an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf Trab gehalten, weil mehrere Brandmelder in Kaiserslautern Alarm geschlagen hatten. Unter anderem wurden im Rathaus, in der Meisterschule, in einem Gebäude des Westpfalz-Klinikums und bei einer Toilette der Gartenschau die Feuermelder ausgelöst. Schnell hatte sich herausgestellt, dass das nur Fehlalarme waren.