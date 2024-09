Unbekannter löst grundlos Brandmelder in Kaiserslautern aus

Die Polizei in Kaiserslautern sucht einen Mann, der in der Stadt an mehreren Stellen Brandmelder ohne Grund ausgelöst haben soll. Wegen der Fehlalarme war die Feuerwehr mehrfach ausgerückt.

Am Dienstag war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass es im Rathaus brennen würde. Mit der Feuerwehr wurden daraufhin Menschen aus dem Gebäude gebracht und dann Entwarnung gegeben: Es war ein Fehlalarm. Ähnliches ist kurz darauf im Westpfalz-Klinikum, in einem Ärztehaus und in der Meisterschule passiert. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuermelder am Nachmittag zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr ausgelöst wurden. Auch am Mittwoch Brandmelder in Kaiserslautern ausgelöst Am heutigen Mittwoch kam dann noch ein Alarm auf der Toilette der Gartenschau dazu. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Missbrauchs von Notrufen und sucht in dem Zusammenhang einen etwa 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und Bart. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein. Zur Tatzeit soll er dunkle Kleidung getragen und einen Reisekoffer dabei gehabt haben. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die den Täter beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei in Kaiserslautern unter 0631 3692250 melden.