Nach dem Feuer in der Innenstadt von Worms hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist die Brandursache unklar. Mehrere Menschen wurden durch starken Rauch verletzt.

Das Feuer war in der Nacht zu Mittwoch in einem Handyreparatur-Laden am Wormser Obermarkt ausgebrochen. Anwohner und Hotelgäste hatten das Feuer gegen 1 Uhr in der Nacht bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Auch die Schauspieler Caroline Beil, Torsten Münchow und Bürger Lars Dietrich waren unter den Hotelgästen. Beide spielen zurzeit in einem Wormser Theater.

Der Laden in dem Flachbau neben dem Domhotel brannte komplett aus. Flammen schlugen auch an die Fassade des Hotels. Da zudem starker Rauch in das Hotel zog, musste es evakuiert werden.

Das Geschäft in der Wormser Innenstadt stand in der Nacht zu Mittwoch komplett in Flammen. Feuerwehr Worms

Hotelgäste kommen im Wormser Amtsgericht unter

Für die Hotelgäste wurde das Amtsgericht in der Nähe geöffnet. Dort kamen laut Polizei etwa 60 Personen unter und wurden mit Heißgetränken und Süßigkeiten versorgt. "Dort war es warm", wie Klaus Feuerbach, Leiter Berufsfeuerwehr Worms, dem SWR sagte.

18 Hotelgäste wurden vor Ort medizinisch behandelt. Sieben von ihnen mussten wegen einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Domhotel zurzeit nicht nutzbar

Durch den Brand wurde neben dem Domhotel auch eine angrenzende Wohnung beschädigt. Das Hotel ist laut Polizei zurzeit nicht bewohnbar. Auch die Statik des Hotels müsse überprüft werden.

Das betroffene Ladengeschäft ist komplett ausgebrannt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen.