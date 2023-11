Dreijähriger Junge nach Wohnhausbrand in Worms gestorben

Der kleine Junge, der vor einer Woche bei dem Feuer in einem Haus im Wormser Stadtteil Rheindürkheim schwer verletzt wurde, ist jetzt gestorben. Bei dem Brand wurden ingesamt neun Menschen verletzt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mitteilen, ist der Dreijährige am Donnerstag in der Mainzer Uniklinik gestorben. Die Ermittlungen, was genau zu seinem Tod geführt hat, dauerten noch an.

Nach Angaben der Polizei wurden der Junge und sein Vater bei dem Feuer vor einer Woche so schwer verletzt, dass sie wiederbelebt werden mussten. Im Anschluss wurden sie auf die Intensivstation gebracht. Wie es dem Vater momentan geht, dazu hat die Polizei keine Angaben gemacht.

Brandursache weiterhin unklar

Das Feuer war am vergangenen Sonntag gegen sechs Uhr morgens in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Neun Menschen mussten aus dem Haus gerettet werden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner wurden zum Teil mit einem Hubschrauber mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Warum genau das Feuer ausgebrochen war, ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin unklar. Zur Ermittlung der Ursache wurde ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Das Gutachten liege aber noch nicht vor. Allerdings gebe es bislang keine Hinweise darauf, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.