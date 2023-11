Fünfmal innerhalb kurzer Zeit hat es in dem leer stehenden Gebäude der Carl-von-Ossietzky-Schule gebrannt. Die Stadt will den oder die Feuerteufel nun abschrecken.

Am Montagabend ereignete sich der vorerst letzte Brand der Serie in dem Schulgebäude in Wiesbaden-Klarentahl: Diesmal stand ein ehemaliges Klassenzimmer im Erdgeschoss des Hauses in Flammen. Darin hatten sich laut Feuerwehr unter anderem noch Möbel befunden, die alle vebrannten. Nach den Löscharbeiten habe das ganz Gebäude mit viel Aufwand belüftet werden müssen. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von gut 80.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Polizei sucht mögliche Brandstifter

Die Kriminalpolizei geht in diesem Fall wie bei allen anderen von Brandstiftung aus. Die Ermittler gehen derzeit ersten Hinweisen auf ein oder mehrere Knallgeräusche im Vorfeld des Brandes am Montag nach. Außerdem hatte eine Zeugin zwei Jungen im Alter von 15 bis 16 Jahren beobachtet, die sich in der Nähe des Tatortes sehr verdächtig verhalten haben soll.

Einer von ihnen ist demnach recht kräftig und etwa 1,70 Meter groß, der andere auffallend groß (etwa 1,95 Meter) und schlank. Beide trugen beige Jogginghosen sowie dunkle Pullover. Wer Hinweise zu der Tat oder den beiden Jugendlichen hat, sollte sich an die Kriminalpolizei in Wiesbaden (0611 / 345 - 0) wenden.

Stadt will Brandstifter abschrecken

Nun überlegt die Stadt Wiesbaden, wie das Gebäude künftig vor Brandstiftungen geschützt werden kann. Dazu gehört das sogenannte System "Bauwatch". Dabei handelt es sich um mobile Kameratürme, die das gesamte Gebäude und das Gelände überwachen können. Die Stadt prüft außerdem, das Gelände zusätzlich zu beleuchten und einen Wachdienst zu beauftragen. Dieser solle das Areal mindestens zwei Mal pro Nacht kontrollieren.