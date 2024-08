Mehrere Brände in Mehrfamilienhäusern in Bad Kreuznach

Die Feuerwehr in Bad Kreuznach hatte am Samstag alle Hände voll zu tun: in mehreren Mehrfamilienhäusern musste sie Brände löschen. Vier Menschen wurden leicht verletzt.

Es war der Hausmeister, der in einem Mehrfamilienhaus mit 40 Wohnungen in Bad Kreuznach am Samstagmittag den ersten Brand bemerkte. Das berichtet die Polizei. Als er in den Technikraum im Keller des Hauses kam, drang daraus starker Rauch. Der Hausmeister rief daraufhin sofort die Feuerwehr.

Rauch drang aus dem Keller durch die Hauseingangstür

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, quoll nach Angaben der Feuerwehr bereits Rauch durch die Hauseingangstür ins Freie. Einige Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Gebäude da bereits verlassen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr mussten aber nicht alle 40 Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus evakuiert werden.

Vier Menschen durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt

Allerdings wurden laut Polizei drei Bewohnerinnen und ein Bewohner des Hauses durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Auch ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt war vor Ort. Alle vier leicht Verletzten mussten letztendlich aber nicht ins Krankenhaus.

Mehrere Stromkästen fingen Feuer

Der Brand im Technikraum des Mehrfamilienhauses konnte laut Feuerwehr schnell gelöscht werden. Offenbar hatten mehrere Stromkästen Feuer gefangen, vermutlich wegen eines technischen Defekts. Die genaue Brandursache muss aber noch von der Polizei ermittelt werden. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 5.000 Euro.

Zum Löschen des Brandes im Keller des Mehrfamilienhauses in Bad Kreuznach musste die Feuerwehr zahlreiche Schläuche durch die Hauseingangstür verlegen. Feuerwehr Bad Kreuznach

Mieterin zündet mit Zigarette ihre Couch an

Zu einem zweiten Brand kam es in Bad Kreuznach am späten Samstagabend in einem anderen Mehrfamilienhaus. Dort hatte nach Angaben der Feuerwehr die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung aus Versehen mit einer Zigarette ihre Couch in Brand gesetzt.

Bewohner retten Mieterin und löschen Feuer

Daraufhin löste ein Rauchwarnmelder aus. Andere Bewohner des Hauses brachten die Mieterin, die das Feuer verursacht hatte, schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus ihrer Wohnung. Sie konnten die Flammen mit einem Eimer Wasser löschen.

Die Feuerwehrkräfte brachten die noch glimmende Couch dann über den Balkon ins Freie, wo sie nochmals abgelöscht wurde. Die stark verrauchte Wohnung mussten sie mit einem Elektrolüfter in allen Räumen belüften.

Feuerwehr holt zwei Katzen aus verrauchter Wohnung

Außerdem fingen sie zwei Katzen ein, die sich noch in der Wohnung befanden, und brachten sie in einer Tierbox ebenfalls ins Freie. Die Mieterin wurde vom Rettungsdienst untersucht, wurde aber offenbar nicht verletzt. Nach dem Ende des Feuerwehreinsatzes konnte sie zusammen mit den Katzen zurück in ihre Wohnung.