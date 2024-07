Wieder ein Brand in Hochhaus in Mainz

In einem Hochhaus in der Mainzer Oberstadt ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Gegen 3 Uhr am Freitagmorgen ging der Alarm bei der Mainzer Feuerwehr ein: In einem Hochhaus in der Mainzer Oberstadt brenne es. Außerdem gebe es mehrere vermisste Personen. Stockwerk wurde evakuiert Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Feuer in einer Wohnung im elften Stock des Hochhauses ausgebrochen war. Einer der Anrufer hatte sich selbst aus dem Gebäude gerettet. Sieben weitere Personen aus dem elften Stock wurden ins Freie gebracht. Alle anderen Menschen konnten in ihren Wohnungen bleiben. Keine Verletzten bei Feuer in Hochhaus Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Gegen 4 Uhr war das Feuer gelöscht. Anschließend konnten die Menschen zurück in ihre Wohnungen. Nur die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist, ist unbewohnbar. Es habe auch keine vermissten Personen gegeben, wie es in den Notrufen zuerst geheißen habe, so die Feuerwehr. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mainz Neues Einsatzkonzept nach Brand in Mainz-Gonsenheim Wie die Feuerwehr Mainz für Brände in Hochhäusern übt Der 14. Juni 2021 war ein denkwürdiger Tag für die Mainzer Feuerwehr. Damals musste sie eine brennende Wohnung in einem Hochhaus löschen. Der Einsatz wirkt heute noch nach. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Insgesamt waren mehr als hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten vor Ort.