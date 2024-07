In einer Tiefgarage in der Mainzer Innenstadt wurde am Montagnachmittag vermutlich Reizgas versprüht. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Nichtsahnend waren am späten Montagnachmittag Menschen in der Tiefgarage des Mainzer Staatstheaters unterwegs, als sie plötzlich nur noch schwer atmen konnten. Bei einigen begannen die Augen zu brennen. Schließlich wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte alarmiert. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die fünf betroffenen Männer und Frauen, so dass diese nicht ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Wer versprüht Reizgas in Mainzer Tiefgarage? Als Grund für die gesundheitlichen Probleme der Menschen vermutet die Feuerwehr, dass zuvor in der Tiefgarage Reizgas versprüht wurde. Von wem und warum ist noch unklar. Messungen mit einem Gasgerät haben laut Feuerwehr keine Auffälligkeiten in der Tiefgarage ergeben. Sie sei anschließend umfangreich belüftet worden, heißt es.