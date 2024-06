Vermutlich Reizgas an Realschule in Westerburg versprüht

In einer Realschule in Westerburg hat es einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Nach Zeugenaussagen wurde dort Reizgas versprüht. Mehrere Schüler und ein Lehrer wurden laut Feuerwehr verletzt.

Am Freitagmittag war die Feuerwehr Westerburg alarmiert worden. Zeugen hätten Gasgeruch in der Realschule Plus gemeldet, teilt die Polizei mit. Als die Feuerwehr eintraf, sei die Schule zum Teil schon evakuiert worden. Messungen in den betroffenen Bereichen hätten aber kein Gas nachweisen können, so die Feuerwehr. Die Räume seien daraufhin gelüftet worden.

17 Schüler und Lehrer kamen ins Krankenhaus

Nach Polizeiangaben hatten mehrere Menschen über Reizungen der Atemwege geklagt. Bei dem Einsatz seien 17 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden, teilt die Feuerwehr weiter mit. Eine Person sei ambulant behandelt worden. Mehrere Notfallseelsorger hätten sich um die betroffenen Schülern und Lehrer gekümmert.

Zwischenzeitlich waren in Westerburg auch Straßen gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.