Mehrere Verletzte durch Reizgas in Regionalbahn von Remagen nach Bonn

In einer Regionalbahn von Remagen (Landkreis Ahrweiler) nach Bonn sind am Montag mehrere Menschen offenbar durch Reizgas verletzt worden. Sie mussten wegen Atemproblemen ins Krankenhaus.

Passiert ist das Ganze am Montagnachmittag. Passagiere einer Regionalbahn, die aus Remagen Richtung Hauptbahnhof Bonn fuhr, klagten über starke Reizungen der Atemwege, wie die Bonner Feuerwehr mitteilte.

Sechs Verletzte der Regionalbahn nach Bonn kommen ins Krankenhaus

Am Bahnhof wurden acht Menschen vom Rettungsdienst untersucht, sechs wurden dann zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Eine Sprecherin der Bundespolizei in Koblenz sagte, es lägen bislang keine Informationen über den möglichen Stoff vor, der das ausgelöst haben könnte.