In der Nähe des Hauptbahnhofes in Kaiserslautern hat es am späten Mittwochnachmittag gebrannt. Dabei sind drei Katzen gestorben. Menschen wurden nicht verletzt.

Anwohnerinnen und Anwohner in der Rudolf-Breitscheid-Straße hatten am Mittwoch Rauch aus einer Wohnung bemerkt. Nach Angaben der Polizei hat es im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses angefangen zu brennen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Bewohnerin der Wohnung war zu dem Zeitpunkt nicht da. Drei Katzen sind bei dem Feuer in Kaiserslautern gestorben Menschen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht unverletzt. Allerdings konnten drei Katzen, die in der Wohnung waren, von den Einsatzkräften nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. In diesem Mehrfamilienhaus in der Kaiserslauterer Rudolf-Breitscheid-Straße hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. SWR Laut Polizei ist die Wohnung der Frau erst einmal nicht bewohnbar. Die übrigen Hausbewohnerinnen und -bewohner durften nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen. Ursache bei Wohnungsbrand in Kaiserslautern noch unklar Die Frage, weshalb es gebrannt hat, ist aktuell Teil der Ermittlungen. Hinweise auf Brandstiftung gibt es laut Polizei keine. Der finanzielle Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Während der Löscharbeiten war die Rudolf-Breitscheid-Straße unweit vom Hauptbahnhof Kaiserslautern gesperrt.