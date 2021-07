An Rhein, Mosel und kleineren Flüssen in Rheinland-Pfalz steigen die Pegelstände. Vor allem die Eifel ist betroffen. Der Wetterdienst warnt vor weiterem Dauerregen. Hier die aktuelle Lage.

Mittwoch (14. Juli)

+++ Polizei Koblenz richtet Personenauskunftsstelle ein +++

8:45 Uhr

Die Koblenzer Polizei hat unter der Nummer 0800-6565651 eine Personenauskunftsstelle eingerichtet. An diese könnten sich Angehörige von Vermissten wenden, hieß es.

+++ Koblenz: Pegelstand könnte bis Freitag um drei Meter steigen +++

8:30 Uhr

Das Landesamt für Umwelt erwartet bis Freitag einen deutlichen Anstieg des Wasserstands am Pegel Koblenz. Demnach könnte der Pegelstand von derzeit etwa 4,50 Meter auf rund 7,50 Meter anschwellen:

+++ Dreyer: Unwetter hat Rheinland-Pfalz hart getroffen +++

8:15 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat bestürzt auf die Überschwemmungen reagiert: Das Unwetter habe das Land hart getroffen, schrieb sie auf Twitter. Sie bange mit allen, die in Gefahr seien. Ihr Dank gelte allen Helferinnen und Helfern, Feuerwehren und Einsatzkräften, die unermüdlich mit großem Einsatz gegen die Wassermassen kämpften. CDU-Landeschefin Julia Klöckner forderte auf Twitter schnelle, unbürokratische Hilfe. Es sei ein schlimmes Unwetter. Sie habe Anrufe von Kollegen bekommen mit bedrückenden Schilderungen des Hochwassers. Ihre Gedanken seien bei den Betroffenen, so Klöckner.

+++ Mindestens vier Tote durch Unwetter im Kreis Ahrweiler +++

8:00 Uhr

Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern sind im Kreis Ahrweiler in der Eifel mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei. Allein im besonders betroffenen Ort Schuld, wo sechs Häuser einstürzten und mehrere weitere einsturzgefährdet sind, würden zudem 50 bis 60 Menschen vermisst, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Koblenz. "Sehr viele" Menschen befänden sich auf den Hausdächern, die Rettungseinsätze liefen auf Hochtouren.

+++ Mayener OB Meid verhalten optimistisch +++

7:45 Uhr

Der Oberbürgermeister von Mayen, Dirk Meid (SPD), hat sich verhalten optimistisch zur Lage in der Stadt geäußert: Man rechne nicht mit weiteren, größeren Regenfällen, sagte Meid am Mittwochabend. Zudem hätten die Erfahrungen aus dem Jahr 2016 gezeigt, dass das Wasser wieder relativ schnell zurückgehe.

+++ Einige Menschen im Eifelkreis in Lebensgefahr +++

5:50 Uhr

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm arbeiten die Rettungskräfte derzeit mit Hochdruck daran, Menschen vor dem Hochwasser zu retten. Nach Angaben eines Sprechers des Eifelkreises sitzen in Waxweiler fünf Leute in einem Haus fest, das komplett von Wasser umgeben ist. Die Rettungskräfte könnten das Haus auch mit Booten nicht mehr erreichen. Derzeit warte man auf die Hilfe der Luftrettung. In Messerich in der Eifel sitzen nach Angaben des Kreises außerdem zwei Helfer des Technischen Hilfswerks in den Fluten fest. Sie waren auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz, nun warteten sie auf dem Dach ihres Autos auf Hilfe. Weil die Strömung der Nims derzeit so stark ist, seien bisher alle Versuche, sie zu retten, gescheitert. Es bestünde Lebensgefahr. Die Nims, die normalerweise zwei Meter breit ist, ist nach Angaben eines Sprechers mittlerweile 200 Meter breit.

+++ Mehrere Häuser in Schuld eingestürzt - bis zu 30 Vermisste +++

5:45 Uhr

In Schuld bei Adenau in der Eifel sind in der Nacht wegen Überflutungen und Dauerregens laut Polizei sechs Häuser eingestürzt, 25 drohen einzustürzen. Etwa 30 Menschen werden nach bisherigen Erkenntnissen vermisst. Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, so ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Wie viele Menschen genau vermisst würden, sei noch unklar. In Altenahr im Kreis Ahrweiler seien Bewohner auf die Dächer ihrer Wohnhäuser geflüchtet.

+++ Deutsche Bahn rät von Fahrten nach NRW ab +++

5:15 Uhr

Die Deutsche Bahn rät allen Bahnreisenden, Nordrhein-Westfalen weiträumig zu umfahren. Auch dort kommt es in vielen Teilen des Landes zu Überschwemmungen. "Bitte verschieben Sie Reisen von und nach NRW nach Möglichkeit auf die kommenden Tage", hieß es in einer Mitteilung. Am Mittwoch wurde auf zahlreichen Bahnlinien der Betrieb eingestellt. Die Strecke Köln - Koblenz über Bonn Hauptbahnhof ist nicht befahrbar. Der Abschnitt Köln - Koblenz über Bonn-Beuel auf der rechten Rheinseite ist befahrbar. Hier kommt es zu Verspätungen mit Haltausfällen.

+++ Vollalarm in Trier - Mögliche Evakuierung in Ehrang +++

4:30 Uhr

Die Feuerwehr Trier hat Vollalarm ausgelöst, weil die Kyll Teile des Stadtteils Ehrang zu überschwemmen droht. Die Feuerwehr schaffte mit Unterstützung mehrerer freiwilliger Löschzüge tausende von Sandsäcken und mobile Hochwasserschutzelemente nach Ehrang. Rund 1.600 Bewohnerinnen und Bewohner werden mit Durchsagen darauf vorbereitet, möglicherweise ihre Wohnung verlassen zu müssen.

+++ Mehr als 1.000 Einsatzkräfte im Kreis Trier-Saarburg +++

4:15 Uhr

Mehr als 1.000 Einsatzkräfte waren in der Nacht im Landkreis Trier-Saarburg im Unwettereinsatz. Nach einer Mitteilung der Technischen Einsatzleitung des Brand- und Katastrophenschutzes waren am frühen Morgen die Verbandsgemeinden Trier-Land, Schweich und Konz am heftigsten vom Hochwasser betroffen. In der Verbandsgemeinde Trier-Land herrsche in weiten Teilen Stromausfall. In der Ortsgemeinde Kordel sei die Trinkwasserpumpe ausgefallen, dadurch seien 22.000 Menschen ohne Wasserversorgung. Ein Ersatzaggregat werde auf den Weg gebracht. Ebenfalls in Kordel wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Seniorenheim aufgrund von unzureichendem Hochwasserschutz evakuiert. Ebenfalls von Evakuierungen betroffen seien etwa 110 weitere Haushalte. Es werde mit Hochdruck an Transport, Unterbringung und Verpflegung der Betroffenen gearbeitet. Schule und Kindergarten in Kordel bleiben am Donnerstag geschlossen.

+++ Auch Kreis Trier-Saarburg ruft Alarmstufe 5 aus +++

3:30 Uhr

Landrat Günther Schartz (CDU) hat für den Landkreis Trier-Saarburg den Katastrophenfall ausgerufen. Grund hierfür ist die sich in Kordel zuspitzende Hochwasserlage. Die Kyll und ihre Nebenbäche steigen stark an, sodass der Ort nur über Ehrang erreichbar ist.

+++ Stromausfälle in zahlreichen Orten +++

2:00 Uhr

Stromausfälle werden aus Kordel, Zemmer, Rodt und Daufenbach im Kreis Trier-Saarburg gemeldet. Der Grund ist Wassereinbruch. Der Kreis schickt Einsatzkräfte zur Unterstützung. Auch die Bundeswehr hilft. Der Einsatz werde die ganze Nacht andauern.

+++ Seniorenheim in Kordel wird evakuiert +++

1:30 Uhr

In Kordel, im Kreis Trier-Saarburg, werden zur Stunde ein Seniorenheim und angrenzende Häuser evakuiert. Der Kreis hatte die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen. Kordel ist nur noch eingeschränkt erreichbar.

+++ A61 bei Bad Neuenahr-Ahrweiler bleibt bis mindestens 6:00 Uhr gesperrt +++

1:15 Uhr

Die durch den Dauerregen unterspülte Autobahn 61 - Mönchengladbach Richtung Koblenz - bleibt zwischen Rastplatz Goldene Meile und Dreieck Sinzig bis mindestens 6:00 Uhr gesperrt. Autofahrer sind aufgefordert, eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden.

+++ Mayen: Lebensgefahr für Schaulustige +++

1:00 Uhr

Feuerwehr, DRK, Polizei und THW in Mayen haben Privatpersonen dazu aufgerufen, die Einsatzstellen zu meiden. Es bestehe Lebensgefahr. Unter anderem seien Kanaldeckel entfernt worden, damit das Wasser schneller abfließen kann.

+++ Innenminister und ADD-Präsident vor Ort +++

0:45 Uhr

Innenminister Roger Lewentz (SPD) und Landrat Jürgen Pföhler (CDU) haben sich am frühen Abend im Krisenstab der Kreisverwaltung Ahrweiler ein Bild der Lage vor Ort gemacht. Der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Thomas Linnertz verschaffte sich im Kreis Vulkaneifel einen Überblick. Man habe sich hier aufgeteilt, heißt es aus dem Innenministerium.

+++ Einsatzkräfte im Eifelkreis permanent beschäftigt +++

0:30 Uhr

Viele Flüsse im Eifelkreis Bitburg-Prüm führen Jahrhunderthochwasser, sagt Willi Schlöder, stellvertretender Katastrophenschutzinspekteur des Kreises. Zudem könnten große Wassermassen aus dem Stausee Bitburg herauslaufen.

+++ Viele Schulen bleiben geschlossen +++

0:15 Uhr

Von den starken Regenfällen und Überschwemmungen sind auch zahlreiche Schulen betroffen. In der Ortsgemeinde Salmtal bleibt die Integrierte Gesamtschule am Donnerstag geschlossen, teilte die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mit. Schülerinnen und Schüler werden gebeten, den Schulweg nicht anzutreten. Gleiches gilt für die Grundschule St. Clemens und die Berufsbildende Schule in Mayen. Schulen in Landkreisen, in denen der Katastrophenfall ausgerufen wurde, bleiben ebenfalls geschlossen.

+++ Auch Kreis Ahrweiler ruft Katastrophenfall aus +++

23:50 Uhr

Nach Bitburg-Prüm und der Vulkaneifel hat nun auch der Kreis Ahrweiler den Katastrophenfall ausgerufen. Alle Schulen und Kitas im Kreis bleiben auch hier am Donnerstag geschlossen.

+++ In der Region Mayen Strom teilweise abgeschaltet +++

23:30 Uhr

Auf einer Pressekonferenz in Mayen haben Vertreter der Einsatzkräfte über die aktuelle Hochwasserlage in der Region Mayen berichtet. Demnach stiegen die Pegelstände derzeit weiter an. Alle Personen in betroffenen Gebäuden sollten sich deshalb umgehend in Sicherheit bringen. In einigen Regionen habe der Strom zudem abgeschaltet werden müssen.

+++ Landesimpfzentrum in Grafschaft-Gelsdorf betroffen +++

23:20 Uhr

Auch das Landesimpfzentrum in Grafschaft-Gelsdorf ist vom Unwettergeschehen betroffen. Geplante Termine mussten abgesagt werden. Betroffene werden über den Nachholtermin informiert. Die Mitarbeiter sind zurzeit zur Sicherung der Einrichtung noch vor Ort im Einsatz.

+++ Auch Eifelkreis Bitburg-Prüm ruft Katastrophenfall aus +++

22:20 Uhr

Aufgrund der zunehmenden Gefahr hat auch der Eifelkreis Bitburg-Prüm den Katastrophenfall ausgerufen. Außerdem wurde festgelegt, dass alle Schulen und Kitas im Kreis am Donnerstag geschlossen bleiben.

+++ Stadt Mayen öffnet Notunterkunft - Bürgertelefon eingerichtet +++

21:55 Uhr

Die Stadt Mayen hat für vom Hochwasser betroffene Bürgerinnen und Bürger eine Notunterkunft in der Dachdeckerfachschule eingerichtet. Außerdem wurde ein Bürgertelefon geschaltet. Dieses sei aber nicht für Notfälle gedacht, so die Stadtverwaltung.

+++ Kreis Vulkaneifel: Appell an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben +++

21:45 Uhr

"Ich appelliere an die Bevölkerung, dass alle zuhause bleiben und sich schützen vor den Wassermassen", so der aktuelle Aufruf der Landrätin des Kreises Vulkaneifel, Julia Gieseking (SPD). Das Ausrufen des Katastrophenfalls ermögliche die Unterstützung durch die Bundeswehr. Es würden auch Fahrzeuge benötigt, um nicht mehr passierbare Straßen zu überwinden. Der Schwerpunkt der Einsätze liege in der Rettung von Menschen. Die Einsatzkräfte könnten sich zunächst kaum um überschwemmte Keller kümmern, so Gieseking.

+++ Vollsperrung A 61 am Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler nach Unterspülung der Fahrbahn +++

21:30 Uhr

Infolge der starken Regenfälle ist die A 61, Fahrtrichtung Süden, kurz vor dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler aktuell gesperrt. Nach Polizeiangaben sind dort die Fahrbahn unterspült und der Untergrund aufgeweicht. Auch eine Stützwand sei umgekippt. Ein Sachverständiger befürchte ein Abrutschen der Fahrbahn. Wie lange die Autobahn gesperrt bleibt, ist noch unklar.

+++ Zweithöchste Alarmstufe im Kreis Trier-Saarburg +++

21:20 Uhr

Der Kreis Trier-Saarburg hat wegen der anhaltenden Regenfälle mit Überschwemmungen die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen. Nach Angaben einer Sprecherin übernimmt nun die Kreisverwaltung die Koordination der Einsätze in den sieben Verbandsgemeinden. Von Überschwemmungen seien vor allem die Verbandsgemeinden Trier-Land und Schweich betroffen.

+++ Vulkaneifel ruft Katastrophenfall aus - Schulen geschlossen +++

21:05 Uhr

Nach den starken Regenfällen und Überschwemmungen hat der Kreis Vulkaneifel den Katastrophenfall ausgerufen. Landrätin Julia Gieseking (SPD) sagte bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Daun, die Lage sei sehr ernst. Es gebe viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar seien. Die Schulen im Kreis sollen am Donnerstag geschlossen bleiben.

+++ Feuerwehren aus Koblenz und Mainz füllen tausende Sandsäcke für Landkreis Ahrweiler +++

21:00 Uhr

Die Feuerwehren Koblenz und Mainz füllen aktuell in Zusammenarbeit mit dem THW Lahnstein und Koblenz stündlich 800 Sandsäcke ab, die in den besonders betroffenen Landkreis Ahrweiler gebracht werden. Die Feuerwehr Koblenz teilt weiter mit, es seien Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Koblenz mit Booten, zusammen mit den Wasserrettungseinheiten der Berufsfeuerwehr Koblenz und der Freiwilligen Feuerwehr Lahnstein auf dem Weg in den Landkreis Ahrweiler, um dort zu helfen.

+++ Starkregen und Hochwasser bereiten Landtag Sorgen +++

20:45 Uhr

Über die angespannte Hochwasser-Lage in Teilen des Landes ist am Mittwoch auch im rheinland-pfälzischen Landtag diskutiert worden. Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) kündigte dabei eine verstärkte Arbeit an Vorsorgekonzepten für solche Extremwetterlagen an.

+++ Eifelkreis Bitburg-Prüm ruft Bevölkerung auf, auf Autofahrten zu verzichten +++

20:30 Uhr

Die durch den anhaltenden Starkregen ausgelöste Hochwasserlage ist im Eifelkreis weiterhin extrem angespannt. Die Pegel der Flüsse haben noch lange nicht ihren Scheitel erreicht, aber auch Erdrutsche sorgen für eine Vielzahl von Einsätzen. Zurzeit sind mehr als 300 Kräfte von Feuerwehr, THW und DRK im Einsatz. Die Technische Einsatzleitung ist mit 46 Kräften besetzt. Auch die Einsatzkräfte des "Landesbetrieb Mobilität" (LBM) sind wegen überfluteter Straßen im Dauereinsatz; zahlreiche Straßen sind bereits für den Verkehr gesperrt. Die Bevölkerung wird gebeten, Autofahrten auf ein Minimum zu beschränken. Es wird erwartet, dass die starke Regenintensität mit 80 bis 100 l/m2 noch bis mindestens 01:00 Uhr anhält. Der aktuelle Lage-Schwerpunkt befindet sich im Norden des Kreises und bewegt sich allmählich in die südlicheren Kreisgebiete.

+++ Behörden in der Vulkaneifel informieren in Pressekonferenz über Lage +++

20:00 Uhr

Die Behörden in der Vulkaneifel informieren ab 20:30 Uhr in einer Online-Pressekonferenz über die Lage in der Region. Den Angaben zufolge wurden bisher rund 130 hochwasserbedingte Einsätze registriert. Die höchsten Niederschlagsmengen würden bis zum frühen Donnerstag erwartet, in deren Folge mit den höchsten Wasserständen im gesamten Kreisgebiet zu rechnen sei.

+++ Vollgelaufene Keller und überspülte Straßen im Kreis Ahrweiler +++

19:30 Uhr

Im Kreis Ahrweiler regnet es seit Stunden ununterbrochen. SWR-Reporter Thorsten Christes ist live vor Ort und berichtet von der Lage.

+++ Campingplätze in der Eifel geräumt +++

18:15 Uhr

Die steigende Hochwassergefahr trifft auch Camper in der Eifel. Erste Plätze mussten vorsorglich geräumt werden.

+++ Land unter in der Eifel +++

18:00 Uhr

Straßen unter Wasser, Feuerwehr im Dauereinsatz - kleine Rinnsale werden zu reissenden Bächen: Erste Eindrücke vom Hochwasser in der Eifel.

+++ Erste Zugausfälle durch Unwetter +++

17:55

Starkregen und Hochwasser beeinträchtigen auch den Zugverkehr im Land. Die DB Regio teilt auf Twitter mit, das zwischen Salmtal und dem Wittlicher Hauptbahnhof Züge nur langsam fahren. Es kommt zu Verspätungen, teils kann es auch Zugausfälle geben.

+++ Stadtwerke Trier bereiten sich vor - Schutzwände werden aufgebaut +++

17:45 Uhr

Die Stadtwerke Trier arbeiten angesichts der Hochwasserlage im Auftrag der Stadt bereits die einzelnen Schritte des Alarm- und Einsatzplans in Pfalzel und Ehrang ab. Die mobilen Hochwasserschutz-Elemente in Pfalzel werden teilweise schon aufgebaut, teilweise vorbereitet und Schutztore geschlossen. Bei den Tiefbrunnen gehen die Pumpen in Betrieb. Das gilt auch für Ehrang. Der Alarm- und Einsatzplan regelt detailliert, was bei welchem Pegelstand zu tun ist. Außerdem haben die Stadtwerke alle Einrichtungen und Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, bereits kontrolliert und dafür gesorgt, dass sie voll einsatzfähig sind.

+++ 80 Einsätze in Wittlich und Umgebung +++

17:45 Uhr

Die Technische Einsatzleitung des Landkreises Bernkastel-Wittlich teilt mit, in der Stadt Wittlich und in der Verbandsgemeinde Wittlich habe es mehr als 80 Feuerwehreinsätze gegeben. Reil, Salmtal und Hetzerath seien am stärksten von überspülten Straßen und vollgelaufenen Kellern betroffen. In Lieser werden die Hochwasserschutzmauern aufgebaut, Kesten wartet hingegen noch ab.

+++ Campingplatz in Trechtingshausen vor der Räumung +++

17:30

Vielerorts kriegen Camper langsam nasse Füße - so wie hier auf dem Campingplatz Marienort in Trechtingshausen am Rhein.

+++ Land unter in der Verbandsgemeinde Adenau +++

17:15

Starke Regenfälle sorgen im Norden des Landes weiter für Feuerwehreinsätze. In Antweiler in der Verbandsgemeinde Adenau in der Eifel liefen am Nachmittag viele Keller voll, Bäume stürzten um. In der ganzen Verbandsgemeinde Adenau im Kreis Ahrweiler sind viele kleine Bäche über die Ufer getreten, etwa der Schlierbach oder der Hahnebach. Sie münden in die Ahr und verstärken dort das Hochwasser. Zahlreiche Straßen seien überflutet worden, so die Feuerwehr. In Müsch ist momentan die Ortsdurchfahrt, die B258, gesperrt. In Mayen sicherte die ihre Tiefgarage mit Sandsäcken, um die dort geparkten Dienstfahrzeuge vor möglichen Wassermassen zu schützen.

+++ Moselauen in Bernkastel-Kues werden geräumt +++

17:00 Uhr

In Bernkastel-Kues wird wegen des drohenden Hochwassers an der Mosel eine Veranstaltungsfläche mit Bühne und Umzäunungen geräumt. In den Moselauen im Stadtteil Kues hätten normalerweise am Wochenende die Picknickkonzerte stattgefunden. Diese sind jetzt abgesagt. Nach Angaben der Stadt Bernkastel-Kues können Besucher sich das Eintrittsgeld erstatten lassen. In Kröv wird vorsichtshalber alles geräumt. Sitzbänke, eine Postfiliale, Sitzbänke und Blumenkästen. Auch ein Bootsanleger für kleine Privatboote wird heute Abend noch abgebaut.

+++ Land unter teils auch im Kreis Ahrweiler +++

16:45 Uhr

Auch in Antweiler in der Eifel ist die Feuerwehr wegen des Starkregens im Dauereinsatz. Den Angaben zufolge sind dort am Nachmittag viele Keller vollgelaufen und Bäume umgestürzt. Dort sind einige Bäche über die Ufer getreten. Verletzte gibt es bislang nicht.

+++ Überschwemmungen in Wittlich-Land +++

16:30 Uhr

In der Eifel sind mehrere Flüsse und Bäche wegen des Dauerregens über die Ufer getreten. Laut Feuerwehr sind in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land die Gemeinden Sehlem, Dreis, Eisenschmitt und Großlittgen betroffen. Nach Angaben des stellvertretenden Wehrleiters stehen dort die Hauptstraßen völlig unter Wasser. Auf der Straße zwischen Dreis und Salmtal stehe das Wasser bis zu 60 Zentimeter hoch. In Dreis sind außerdem mehrere Keller vollgelaufen. Außerdem ist laut Feuerwehr Prüm besonders die Nims im Bereich zwischen Rommersheim und Lasel von Hochwasser betroffen. Dabei sei ein Sägewerk überflutet worden, außerdem seien in Schönecken in der Eifel Keller vollgelaufen. Die Feuerwehr ist dort nach eigenen Angaben mit etwa 120 Kräften im Einsatz und versucht, das Wasser mit Sandsäcken von den Häusern fernzuhalten.

+++ Heftige Unwetter erreichen die Eifel +++

16:15 Uhr

Heftige Unwetter haben die Eifel erreicht. Die Verbandsgemeinde Prüm meldete am Mittwochnachmittag eine "bedrohliche Wetterlage" über dem Prümer Land. Bei der Leitstelle der Gemeinde würden zahlreiche Telefonanrufe eingehen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr verteilte demnach rund 5.000 Sandsäcke in der Verbandsgemeinde. Infos über Schäden oder Überflutungen lagen noch nicht vor. Das rheinland-pfälzische Umweltamt meldete eine "hohe Hochwassergefährdung" für das obere Kyll-Einzugsgebiet. Es sei mit Über-20-jährlichem Hochwasser zu rechnen. Das bedeutet, dass gemäß Modellrechnungen Hochwasser auftreten kann, das im statistischen Mittel nur etwa alle 20 Jahre einmal eintritt. Keller könnten überfluten und überörtliche Verkehrsverbindungen gesperrt werden.

+++ Wetterdienst warnt vor Starkregen im Norden und Westen +++

16:00 Uhr

Der Deutschen Wetterdienstes (DWD) kündigte für Mittwochnachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag teils kräftige Gewitter und heftigen Starkregen im Norden und Westen von Rheinland-Pfalz an. Laut einer Sprecherin sei in der Nacht zum Donnerstag vor allem die Eifel von Regenfällen betroffen.