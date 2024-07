Blog: Zugstrecke zwischen Pirmasens und Landau gesperrt, Handwerk in der Pfalz sucht Azubis, Ausflugstipps für Ferien

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

17:33 Uhr ++ Schwangere aus der Pfalz können weiter zur Geburt ins Elsass ++ Schwangere aus der Pfalz können weiterhin die Geburt ihres Kindes im Krankenhaus in Weißenburg im Elsass regulär planen. Möglich macht das eine Vereinbarung, die vor gut einem Jahr unterschrieben wurde - zunächst als Testphase. Laut Krankenhaus in Weißenburg entbinden dort jährlich 20 bis 30 Pfälzerinnen. Vor der Vereinbarung war das nur im Notfall möglich. Jetzt zahlen deutsche Krankenkassen auch, wenn die Entbindung vorher in der Klinik im Elsass geplant wird. Südwestpfalz Bisher nur in Notfällen möglich Schwangere aus der Pfalz können geplant zur Geburt ins Elsass nach Frankreich Eine Geburtsstation im Elsass in Frankreich hat jetzt auch regulär für Schwangere aus der Pfalz geöffnet. Bisher konnten sie dort nur im Notfall entbinden. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.07.2024 um 12:30 Uhr.

13:52 Uhr ++ Bauarbeiten: Zugstrecke zwischen Pirmasens und Landau gesperrt ++ Die Bahn nutzt vielerorts die Sommerferien, um ihre Gleisnetz zu sanieren. Auch zwischen Pirmasens und Landau ist deshalb ab morgen, 15. Juli, die Bahnstrecke voll gesperrt - und zwar bis zum 23. August. Nach Angaben der Bahn wird der Zugverkehr ab 7 Uhr in der Früh eingestellt. Später fahren Ersatzbusse zwischen dem Hauptbahnhof Pirmasens und Landau. Die Busse fahren aber zu anderen Uhrzeiten als die Züge fahren würden. Reisende sollten daher im Internet ihre Verbindungen prüfen. Durch die Sperrung der Bahnstrecke Pirmasens – Landau ist auch kein Zugverkehr im Wieslautertal möglich. Reisende sollen auf die normalen Linienbusse ausweichen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.07.2024 um 8:30 Uhr.

12:05 Uhr ++ Weiterhin weniger Afträge für Bauunternehmen in der Pfalz ++ Bauunternehmen in der Pfalz bekommen weiterhin weniger Aufträge. Das ist das Ergebnis der Frühjahrskonjunkturumfrage im pfälzischen Handwerk. Grund sind nach Angaben der Handwerkskammer der Pfalz die gestiegenen Kosten. Deswegen seien die Aufträge vielfach eingebrochen. Das sagte Hauptgeschäftsführer Till Mischler bei der Vollversammlung der pfälzischen Handwerkskammer in Kaiserslautern. Zwar sei die Geschäftslage im pfälzischen Handwerk insgesamt stabil, um das Baugewerbe sorge er sich aber. Denn nicht nur Bauunternehmen seien von der Situation betroffen, sondern auch Handwerksbetriebe, die beispielsweise für den Innenausbau zuständig sind. Laut des Geschäftsführers gibt es in der Pfalz derzeit über 1.200 freie Ausbildungsplätze und rund 300 Praktikumsstellen. Insgesamt seien bislang etwas weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen worden, als das vor einem Jahr der Fall war. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.07.2024 um 11:30 Uhr.

11:15 Uhr ++ Fast 4 Jahre Haft für Körperverletzung und weitere Straftaten ++ Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Mann zu knapp drei Jahren Haft verurteilt, weil er mehrere Straftaten begangen haben soll. Laut Gericht geht es unter anderem um Körperverletzung, Diebstahl und Beleidigung. Zum Beispiel soll er einen Mann mit einem Cuttermesser attackiert und verletzt haben. Nach einem vermeintlichen Ladendiebstahl soll er zwei Polizisten beleidigt haben und der Mann soll mehrfach Sachen aus Geschäften geklaut haben, zum Beispiel Klamotten und Alkohol. Das Gericht hat ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten verurteilt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.07.2024 um 10:30 Uhr.

10:29 Uhr ++ 290.000 Kilometer bei Stadtradeln in Kaiserslautern ++ Bei der Aktion Stadtradeln sind in Kaiserslautern mehr als 290.000 Kilometer erradelt worden. Die Stadt ist mit dem Ergebnis nach eigenen Angaben zufrieden, auch wenn die angepeilten 300.000 Kilometer knapp verfehlt wurden. Ziel der Klimaschutz-Aktion ist es, in einem Zeitraum von drei Wochen - wann immer möglich - auf Autofahrten zu verzichten und stattdessen mit dem Fahrrad zu fahren. In Kaiserslautern haben sich insgesamt 1.460 Menschen am Stadtradeln beteiligt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.07.2024 um 6:30 Uhr.

Am ersten Ferienwochenende ist in der Region von musikalischen Acts bis hin zu Workshops fast alles dabei. In Kaiserslautern beginnt um 14 Uhr auf dem alten Pfaffgelände ein Event mit DJs und ein Kunstmarkt statt. In der Innenstadt beginnt um 19 Uhr auf dem Stiftsplatz das Tanzevent „Lautern tanzt". Das „Kein Bock auf Nazis" Festival in Kusel beginnt heute um 11 Uhr mit Musikacts. Schlagerfans kommen in Einselthum auf ihre Kosten, da spielt Heino um 20 Uhr im Weingut Martinspforte. Bei den saarländischen Nachbarn in Homburg steht an diesem Wochenende das traditionelle ADAC-Bergrennen auf dem Programm. Action gibt's heute auch in Spesbach. Um 15 Uhr ist auf der Sportanlage Anpfiff beim American Football Spiel Pirmasens Praetorians gegen die Pikes aus Kaiserslautern.

7:36 Uhr ++ Höchste Summe an Hochwasser-Soforthilfen an Südwestpfalz ausgezahlt ++ Nach den schweren Unwettern mit Hochwasser über Pfingsten haben der Kreis Südwestpfalz und die Stadt Zweibrücken bislang die höchsten Summen an Soforthilfen bekommen. Das teilt das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage der dpa mit. Insgesamt seien bisher 645.000 Euro Soforthilfen ausgezahlt worden. Die größten Beträge gingen laut Ministerium an Betroffene in der Stadt Zweibrücken mit knapp 295.000 Euro, an den Landkreis Südwestpfalz gingen etwa 190.000 Euro. Die Landesregierung hatte im Juni die Soforthilfen für betroffene Privathaushalte beschlossen. Wie Sie als Betroffener oder Betroffene vom Hochwasser an Pfingsten bis zu 3.000 Euro Soforthilfen beim Land beantragen, können Sie hier nachlesen.

16:22 Uhr ++ Die Pfalz boomt bei Urlaubern ++ In diesem Jahr verbringen offenbar mehr Menschen ihren Urlaub in der Pfalz als im vergangenen Jahr. Nach Angaben der Pfalztouristik in Neustadt gibt es in den jetzt beginnenden Sommerferien nur noch wenige freie Betten. Die Urlauber würden vor allem zum Radfahren und Wandern in die Region kommen. Ob an der Weinstraße oder in der Südpfalz. Außerdem erlebe das Mountain-Biken einen regelrechten Boom, sagt die Pfalztouristik. Das liege an der großen Beliebtheit des Mountain Bike Parks Pfälzerwald. Zudem kämen immer mehr Familien in die Pfalz. Sie würden die Vorteile der sogenannten Pfalzcard nutzen, die jeder Urlaubsgast kostenlos in den Unterkünften erhalte. Damit könnten sie kostenlos den ganzen ÖPNV nutzen und teilweise freien Eintritt bei Freizeitangeboten erhalten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.07.2024 um 14:30 Uhr.

14:53 Uhr ++ Unfallstelle auf Landesstraße zwischen Kaiserslautern und Otterbach halbseitig gesperrt ++ Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmittag ist die Unfallstelle auf der Landesstraße zwischen Kaiserslautern und Otterbach im Bereich der Kläranlage laut Polizei nur noch halbseitig gesperrt. Ein Gutachter untersucht im Moment, wie es zum Verkehrsunfall kam. Zwei Autos und ein Motorrad seien darin verwickelt. Der Motorradfahrer sei schwer verletzt worden. Ein Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiterhin weiträumig zu umfahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.07.2024 um 14:30 Uhr.

14:11 Uhr ++ Polizeieinsatz in Baumholder: 4-jähriges Kind mutmaßlich im Toilettenhäusschen sexuell belästigt ++ Am Stadtweiher in Baumholder soll ein Mann am Dienstagabend mutmaßlich ein vierjähriges Kind sexuell belästigt haben. Laut Polizei ergaben Hinweise, dass ein Mann das Kind im Toilettenbereich der Männer-Duschen angesprochen und daraufhin im Intimbereich angefasst haben soll. Der Vorfall soll kurz nach 18 Uhr passiert sein. Wer zu dem Zeitpunkt am Stadtweiher im Bereich der Toiletten etwas gesehen haben könnte, soll sich jetzt bei der Polizei in Trier melden. Eine Ermittlungsgruppe soll jetzt klären, was genau vorgefallen ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.07.2024 um 14:30 Uhr.

13:26 Uhr ++ Schwerer Verkehrsunfall: Teilsperrung der Landesstraße zwischen Kaiserslautern und Otterbach ++ Die Landesstraße zwischen Kaiserslautern und Otterbach ist im Bereich der Kläranlage im Moment gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist dort ein schwerer Unfall passiert. Zwei Autos und ein Motorrad seien in den Unfall verwickelt, insgesamt 6 Menschen. Der Motorradfahrer sei schwer verletzt worden. Ein Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Hintergründe für den Unfall seien unklar. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.07.2024 um 13:30 Uhr.

12:13 Uhr ++ Corona-Zahlen in der Südwestpfalz steigen ++ Zahlen des Landesuntersuchungsamts zeigen, dass aktuell die Zahl der Corona-Infektionen auch in der Südwestpfalz steigen. Aktuell seien mehr Menschen mit dem Corona-Virus infiziert als beispielsweise im vergangenen Jahr im Juli. Das Landesuntersuchungsamt meldet für die vergangene Woche 227 Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz. Die Zahl habe sich im Vergleich zum Juli 2023 verfünffacht. Auch Proben im Abwasser würden das bestätigen. Im Allgemeinen leiden zurzeit viele Menschen an Atemwegsinfektionen, welche für den Sommer unüblich sind, so eine Ärztin aus Dahn. Diese Beobachtungen machen viele Ärzte und Ärztinnen und Apotheken in der Südwestpfalz. Das wiederum führe dazu, dass mehr Corona-Tests durchgeführt werden. Das Landesuntersuchungsamt spricht aber eine Entwarnung aus. Die aktuellen Corona-Zahlen lägen in einem normalen Schwankungsbereich. Ein möglicher Grund für die Krankheitswelle könnte laut Experten die Europameisterschaft sein, weil viele Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, aber auch der vergleichsweise nasse Sommer. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.07.2024 um 11:30 Uhr.

9:57 Uhr ++ Ausbau von Sirenen in Zweibrücken geht voran ++ Der Ausbau der neuen Warnsirenen in Zweibrücken geht voran. Gestern wurde eine Sirene auf dem Dach des Rathauses installiert. In der kommenden Woche sollen nach Angaben der Verwaltung drei weitere Sirenen im Stadtgebiet montiert werden. Vor zwei Jahren hatte der Stadtrat beschlossen, dass in Zweibrücken 22 neue Warn-Sirenen aufgebaut werden sollen. Die Kosten: mehr als 750.000 Euro. Damals waren alle bestehenden Systeme veraltet und nicht mehr funktionstüchtig. Inzwischen sind laut Stadt neun der 22 neuen Sirenen installiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.07.2024 um 9:30 Uhr.

6:39 Uhr ++ Arbeiten für Rastanlage an der B10 bei Wilgartswiesen begonnen ++ An der B10 bei Wilgartswiesen in der Südwestpfalz haben Bauarbeiten für eine neue Rastanlage begonnen. Das hat der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern mitgeteilt. Wegen der Arbeiten wird dort auch die Kreisstraße ab heute voll gesperrt sein. Momentan laufen bei Wilgartswiesen unter anderem die ersten Erdarbeiten für die neue Rastanlage. Außerdem werden für die WC-Anlage Wasserleitungen verlegt. Deshalb wird auch die Kreisstraße ab der Auffahrt und Abfahrt zur B10 bis nach Wilgartswiesen voll gesperrt – voraussichtlich bis Oktober. Autofahrer können in dieser Zeit über die B10 ausweichen. Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern baut für die neue Rastanlage außerdem Lkw-Parkplätze. Damit könne man künftig vermeiden, dass die Lkw von der B10 abfahren und in einem der Orte parken. Insgesamt soll das Projekt acht Millionen Euro kosten. Momentan rechnet der Landesbetrieb damit, dass die Rastanlage bei Wilgartswiesen Ende kommenden Jahres fertig ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.07.2024 um 6:30 Uhr.

6:38 Uhr ++ EU gibt Geld für Projekte in der Südwestpfalz ++ In der Südwestpfalz werden mehrere Projekte mit Geldern der EU gefördert. So bekommt unter anderem der Förderverein der Grundschule Dahn Unterstützung aus dem EU-Programm "Leader". Mit dem Geld soll ein grünes Klassenzimmer in der Natur entstehen. Die Ortsgemeinde Kleinsteinhausen will die Außenanlage des Dorfgemeinschaftshauses neu gestalten und erhält dafür ebenfalls Fördermittel. Unterstützt wird auch ein geologischer Lehrpfad in Dimbach oder der Ausbau der Freizeithalle in Leimen. Mehr als 60.000 Euro fließen aus dem Leader-Programm für die verschiedenen Projekte in die Südwestpfalz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.07.2024 um 6:30 Uhr.

15:14 Uhr ++ Unbekannte beschädigen Villa im Neufferpark in Pirmasens ++ Im Neufferpark in Pirmasens haben Unbekannte einen Pavillon und mehrere Fenster der Villa im Park beschädigt. Nach Angaben der Polizei ist das vermutlich in den vergangenen vier Wochen passiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass Unbekannte die Villa auch für Trinkgelage genutzt haben. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Die Villa im Neufferpark hat ein Kulturverein aus Pirmasens übernommen. Er saniert das Gebäude, um dort einen Platz für Ausstellungen und Veranstaltungen zu schaffen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.07.2024 um 13:30 Uhr.

14:18 Uhr ++ Plädoyers Mordprozeß Zweibrücken: Mann soll Frau ermordet haben ++ Im Prozess um einen mutmaßlichen Mord im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen sind am Landgericht Zweibrücken die Plädoyers gehalten worden. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für den Mann, der seine Ehefrau getötet haben soll. Es wäre die höchste Strafe, die möglich wäre. So hat es ein Sprecher des Zweibrücker Landgerichts gesagt. Dazu sei bei dem mutmaßlichen Mord eine besondere Schwere der Schuld festzustellen. In dem Fall hätte der Mann kaum eine Chance nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen zu werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seine Ehefrau im vergangenen Dezember aus Eifersucht heimtückisch ermordet zu haben. Er soll ihr in den Keller eines Mehrfamilienhauses gefolgt sein und ihr dort mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben, so dass sie zu Boden fiel. Die Verteidigung fordert hingegen Freispruch. Der Mann bestreitet die Tat vehement. In der kommenden Woche soll das Urteil fallen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.07.2024 um 13:30 Uhr.

13:37 Uhr ++ Bahnstrecke zwischen Zweibrücken und Pirmasens wieder frei ++ Der Zugverkehr zwischen Zweibrücken und Pirmasens-Nord läuft wieder wie gewohnt. Die Strecke war am Morgen gesperrt, weil ein Baum bei Dellfeld auf die Gleise gestürzt war. Laut Bahn ist der Baum inzwischen weggeräumt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.07.2024 um 10 :30 Uhr.

13:35 Uhr ++ B10 wegen Bau einer Fahrradbrücke gesperrt ++ Heute und morgen Abend wird die B10 zwischen Landau-Nord und Godramstein-Ost jeweils ab 20 Uhr voll gesperrt. Der Grund: Im Landauer Norden gibt es Bauarbeiten für eine neue Fahrradbrücke. Für den Bau der geplanten Fahrrad- und Fußgängerbrücke, die in Zukunft die Innenstadt von Landau mit dem Stadtteil Nußdorf verbinden soll, muss zunächst ein Gerüst aufgebaut werden. Das teilte der zuständige Landesbetrieb Mobilität mit. Damit das Gerüst in Ruhe aufgebaut werden kann, muss die B10 in den Nacht auf Freitag bzw. Samstag jeweils von 20 bis 6 Uhr am nächsten Morgen gesperrt werden. Die Umleitung geht durch Landau und ist ausgeschildert. Auf der Umleitungsstecke sollen Halteverbote eingerichtet werden. Ende August soll das Gerüst dann wieder entfernt werden, dafür soll es dann eine weitere Sperrung der B10 geben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.07.2024 um 12 :30 Uhr.

12:26 Uhr ++ Zweibrücken verbietet Cannabis auf Großveranstaltungen ++ Der Stadtrat in Zweibrücken hat beschlossen, Cannabis auf Großveranstaltungen wie dem Stadtfest zu verbieten. Einem Antrag der CDU-Fraktion hat der Rat am Abend mehrheitlich zugestimmt. Bei dem Verbot von Cannabis auf großen städtischen Veranstaltungen in Zweibrücken geht es darum, Kinder und Jugendliche zu schützen. Das steht im Antrag der CDU-Stadtratsfraktion. Die Partei kritisiert, dass es keine konkreten Regelungen gibt, wie Städte mit Cannabis auf Großveranstaltungen umgehen sollen. Das sei gerade bei Festen, auf denen viele Kinder sind, ein großes Problem. Zum Beispiel beim Zweibrücker Stadtfest in zwei Wochen. Zwar sei laut Gesetz das "Kiffen in unmittelbarer Nähe" von Kindern verboten - was das aber genau bedeutet, wüssten die Ordnungsbehörden nicht. Das generelle Verbot von Cannabis auf Großveranstaltungen soll jetzt eine sichere Umgebung für Kinder und Jugendliche schaffen. Damit wolle man klare Verhältnisse für Ordnungsbehörden und für Schausteller schaffen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.07.2024 um 11:30 Uhr.