So können Betzenberg-Anwohner die Park-Ausweise bekommen

Ab Montag, 15.7., gibt die Lauterer Stadtverwaltung die kostenlosen Parkausweise an Betzenberg-Anwohner aus. Betzenberg-Anwohner können die Ausweise ab Montag bei der Straßenverkehrsbehörde abholen oder online beantragen. Außerdem gibt die Stadt die Ausweise am Stadion an der Tageskasse Süd am Block 4 aus, und zwar am Montag (14 bis 18 Uhr), Mittwoch (15 bis 19 Uhr) und Samstag (10 bis 12 Uhr). Voraussetzung ist aber, dass man keine eigene Garage oder einen eigenen Stellplatz hat. Die Anwohner müssen einen Personalausweis und den Fahrzeugschein vorlegen. Wie die Verwaltung mitteilt, müssen Bewohner und Fahrzeughalter identisch sein.