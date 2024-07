Die Jugendberufsagentur gibt es in Kaiserslautern inzwischen seit zehn Jahren. Zum Jubiläum ist die Agentur umgezogen. Wohin und was eine solche Agentur macht, erfahren Sie hier.

Die Jugendberufsagentur ist laut eigenen Angaben eine Anlaufstelle für junge Menschen aus Kaiserslautern, die Hilfe in verschiedenen Bereichen brauchen. Träger ist das Jobcenter, die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens und die Jugendhilfe der Stadt.

Am Kaiserslauterer Bahnhofsvorplatz findet man seit Mai das neue Gebäude der Jugendberufsagentur - direkt neben dem Jobcenter und am Bahnhof. Durch die Nähe zum Jobcenter sei es auch möglich, sehr eng und unkompliziert zusammenzuarbeiten, sagt Geschäftsführerin des Jobcenters Edeltraud Nikodemus. Vorher war die Agentur in einem Gebäude in der Karl-Marx-Straße. Nikodemus sagt: "Das neue Gebäude hat ein sehr offenes und freundliches Ambiente für die jungen Leute, das war uns sehr wichtig, die sollen sich hier wohl fühlen."

In der Jugendberufsagentur gibt es einen Fußballkicker und eine Kaffeemaschine für die Jugendlichen. SWR

Aktuell werden 1.400 Jugendliche bis zum Alter von 25 Jahren in der Jugendberufsagentur betreut. Davon sind 600 Schüler, 50 haben bereits einen Ausbildungsplatz und der Rest ist aktuell arbeitssuchend oder kann nicht arbeiten, zum Beispiel aufgrund von Krankheit oder Schwangerschaft.

Es werde nach eigenen Angaben Menschen mit Migrationshintergrund geholfen, die auch wegen der Sprache Probleme haben. Über 50 Prozent der Betreuten seien keine deutschen Staatsbürger, sagt Edeltraud Nikodemus.

Das macht die Jugendberufsagentur in Kaiserslautern

Es könne jeder kommen und die Mitarbeitenden gucken dann, ob sie das richtige Angebot für die Jugendlichen haben, sagt Edeltraud Nikodemus. Die Betreuung richte sich dann ganz nach dem individuellem Bedarf des Jugendlichen: Zu ihnen kommen Menschen, die beispielsweise ein Drogenproblem haben oder eine Jugendhaft hinter sich haben. Manche können keinen passenden Job oder Ausbildungsplatz finden. Es melden sich auch werdende Mütter, die Unterstützung brauchen, bei ihnen, sagt Nikodemus.

Aufgabe der Jugendberufsagentur sei es, den Jugendlichen passende Anlaufstellen und Ansprechpartner zu vermitteln, sagt Nikodemus. Die Jugendberufsagentur ist nämlich mit vielen verschiedenen Partnern vernetzt, zum Beispiel mit Berufsschulen, mit der IHK oder mit Bewährungshelfern.

So hilft die Agentur den Jugendlichen in Kaiserslautern

Wenn jemand zum Beispiel einen Ausbildungsplatz sucht, dann helfen die Fachkräfte der Jugendberufsagentur dabei, die richtige Kleidung für ein Bewerbungsgespräch rauszusuchen oder wie man sich bei dem Gespräch verhält, sagt Andrea Gräbel, Teamleiterin in der Agentur. Wenn die Jugendlichen erst einmal da seien, laufe alles gut, sagt Gräbel. Sie müssten aber erst den Weg in die Jugendberufsagentur finden.

Neben diesen Tätigkeiten hilft die Jugendberufsagentur laut eigenen Angaben auch bei Fragen rund um den Bezug von Arbeitslosengeld oder anderen behördlichen Angelegenheiten in dem Bereich. Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, Peter Weißler, sagt, dass man die Jugendlichen oft auf dem Weg vom Jobcenter zur Arbeitsagentur verliere. Deshalb sei die Jugendarbeitsagentur so wichtig, betont er.