Schwangere aus der Pfalz können geplant zur Geburt ins Elsass nach Frankreich

Eine Geburtsstation im Elsass in Frankreich hat jetzt auch regulär für Schwangere aus der Pfalz geöffnet. Bisher konnten sie dort nur im Notfall entbinden.

Wer bald ein Kind erwartet, muss einiges vorbereiten: Kinderzimmer einrichten, Kleidung und Windeln für das Neugeborene kaufen und auch der Ort der Geburt will geplant werden. Schwangere, die aus der Pfalz kommen und an der französischen Grenze leben, können die Entbindung jetzt auch im Krankenhaus in Weißenburg im Elsass planen. Bisher konnten sie nur im Notfall in der französischen Klinik entbinden.

Geburt im Elsass auch für Schwangere aus der Pfalz möglich

Ab sofort können Schwangere aus der Südwestpfalz und den Kreisen Südliche Weinstraße und Germersheim aber regulär zur Entbindung ins "Centre Hospitalier de la Lauter - Wissembourg" im Elsass. Außerdem können sie dort jetzt auch die Geburtsvorbereitung und Nachsorge erledigen. Möglich macht das ein Modellprojekt. Im Juni wurde dafür eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben. Unter anderem von verschiedenen Krankenkassen, dem Krankenhaus in Weißenburg und dem grenzüberschreitenden Verbund "Eurodistrikt PAMINA".

Kind in Frankreich geboren: Welche Staatsbürgerschaft hat es? "Im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht gilt grundsätzlich das sogenannte Abstammungsprinzip", so Eurodistrikt PAMINA. "Dies bedeutet, dass die deutsche Staatsangehörigkeit im Regelfall nicht aufgrund der Geburt in Deutschland erworben wird, sondern aufgrund der Abstammung von einem deutschen Elternteil." "Wenn ein Elternteil Ausländer ist, aber in Frankreich geboren wurde und das Kind in Frankreich geboren wird, ist es von Geburt an Franzose. Außerdem ist es Franzose, wenn mindestens einer der beiden Elternteile Franzose ist." Weitere Informationen zum Thema Staatsbürgerschaft gibt es hier, auf französisch.

Weniger Geburtsstationen in Deutschland

Hintergrund der Vereinbarung ist, dass in Deutschland in der Vergangenheit viele Geburtsstationen geschlossen wurden, teilt Eurodistrikt PAMINA mit. Durch die Zusammenarbeit wolle man die medizinische Versorgung in der Geburtshilfe auch künftig gewährleisten. Außerdem spiele dabei die Fahrzeit eine Rolle: So seien Frauen aus der Südwestpfalz teilweise schneller im Krankenhaus in Weißenburg im Elsass, als im Krankenhaus in Pirmasens.

"Centre Hospitalier de la Lauter - Wissembourg" - so heißt das Krankenhaus in Weißenburg im Elsass. Hier können Schwangere aus der Pfalz jetzt auch die Entbindung, Vorsorge und Nachsorge planen. Pressestelle CHIL Wissembourg

Geburtsstation in Weißenburg: Beschäftigte sprechen deutsch

Wer Interesse hat, sein Kind geplant im "Centre Hospitalier de la Lauter - Wissembourg" im Elsass zur Welt zu bringen, kann sich beim Krankenhaus anmelden. Dort ist man auch schon seit längerem auf Patienten aus Deutschland vorbereitet. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen deshalb auch deutsch.

Geburt in Weißenburger Klinik: Was Schwangere brauchen Schwangere, die im "Centre Hospitalier de la Lauter - Wissembourg" im Elsass ihr Kind zur Welt bringen möchten, müssen einige Dokumente mitbringen. Das Krankenhaus hat dafür eine Liste zusammengestellt: - Mutterpass - Blutgruppenkarte - Versichertenkarte - Familienstammbuch bzw. Geburtsurkunde, evtl. Heiratsurkunde - falls vorhanden: Ergebnisse medizinischer Untersuchungen, Laborergebnisse Eine ausführliche Liste gibt es im Internet.

Modellprojekt läuft zunächst für ein Jahr

Erst mal läuft das Modellprojekt für ein Jahr, so Eurodistrikt PAMINA. Während der Testphase sollen 30 Schwangere mitmachen können. Im kommenden Frühjahr soll es dann eine Bewertung der Probezeit geben. Man gehe aber davon aus, dass das Projekt weitergeführt wird.