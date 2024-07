Pirmasens will Landesgartenschau 2032 ausrichten

In Rheinland-Pfalz fanden bisher vier Landesgartenschauen statt: In Kaiserslautern die erste im Jahr 2000, in Trier 2004, in Bingen 2008 und in Landau 2015. Außerdem gab es im Jahr 2011 erstmals in Rheinland-Pfalz eine Bundesgartenschau - in Koblenz. Ursprünglich sollte 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler die fünfte Landesgartenschau veranstaltet werden - sie wurde aufgrund der Flutkatastrophe abgesagt. Die nächste Landesgartenschau findet im Jahr 2027 in Neustadt an der Weinstraße statt. Und auch den Termin für die nächste Bundesgartenschau in Rheinland-Pfalz steht schon fest: Im Jahr 2029 im Welterbe oberes Mittelrheintal.