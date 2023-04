Manche wollen es an Ostern ruhiger angehen lassen und bleiben zuhause. Andere wollen raus und etwas unternehmen. Dafür haben wir ein paar Geheimtipps aus der Westpfalz gesammelt.

Klassische Ausflugsziele zu Ostern sind in Kaiserslautern zum Beispiel Japanischer Garten, Gartenschau, Wildpark und Zoo. Dann gibt es noch den Rosengarten in Zweibrücken, den Donnersberg, den Wildpark und Greifvogelzoo Potzberg oder das Dynamikum in Pirmasens. Aber man kann in der Region zu Ostern noch viel mehr schöne Dinge erleben. Hier ein paar Tipps von Reporterinnen und Reportern aus dem SWR Studio Kaiserslautern.

Ein Ausflugstipp von Reporterin Verena Lörsch: Zum ersten Mal kann man über das Osterwochenende am Gelterswoog bei Kaiserslautern in eine Mittelalterwelt eintauchen. Das "Mittelalterfest zu Ostern“ am Strandbad lockt mit 41 Ständen, Gauklern, Ritter- und Wikingerlager, Mittelalterbands und Feuershows.

Außerdem können kleine und große Mittelalterfans mit Bogen- oder Armbrust schießen, auf einem handbetriebenen Karussell fahren und beim Mäuse-Roulette ihr Glück versuchen. "Brachiale Musik“ liefern die Gruppe "Capud Draconis" und die bekannte französische Mittelalterband "Les Derniers Trouvères". An Ostersamstag und Ostersonntag gibt es abends Feuershows des "Duo Infinity" - sobald die Sonne untergegangen ist, ab etwa 20:30 Uhr.

Zeiten und Preise für den Mittelaltermarkt am Gelterswoog Das Tagesticket kostet für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren und historisch Verkleidete 4 Euro, Erwachsene zahlen 7 Euro. Öffnungszeiten sind Samstag von 12 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr und Montag von 12 bis 18 Uhr.

Heiße Show beim Mittelaltermarkt am Gelterswoog: Am Samstag- und Sonntagabend wird das "Duo Infinity" Feuershows bieten. Pressestelle Lorraine Médiévale

Zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist der Retzbergweiher bei Sippersfeld im Donnersbergkreis, sagt Reporter Sebastian Stollhof. Vom Waldparkplatz zwischen Sippersfeld und Neuhemsbach aus sind es nur wenige hundert Meter bis zum See im Naturschutzgebiet. Breite Waldwege laden zu einem Spaziergang rund um das Gewässer oder auch zu einer längeren Wanderung im Pfälzerwald ein. Direkt am See gibt es zudem eine Hütte mit einem gastronomischen Angebot von Mittwoch bis Sonntag. Gerade auch für Familien mit Kinderwagen sind die ebenen Strecken rund um das Gewässer wunderbar geeignet.

Der Retzbergweiher bei Sippersfeld im Donnersbergkreis ist zu jeder Jahreszeit ein schönes Ausflugsziel. SWR

Reporterin Nadine Lindacher hat Tipps für Ausflüge in der Südwestpfalz und im Kreis Kaiserslautern: Über die Ostertage bietet sich bei schönem Wetter ein Spaziergang mit der Familie an. Vorbei an murmelnden Bächen und Heckrindern geht es auf dem Wasserschaupfad zu einem kleinen, hübschen Wasserfall inmitten des Pfälzerwaldes. Der Rundweg ist etwa sieben Kilometer lang, aber durchweg gut ausgebaut. Wer sich danach ausruhen und erfrischen möchte, für den bietet sich ein Abstecher in die Weihermühle an. Kinder können hier auch noch Esel streicheln und bei einer Kuhherde vorbeischauen.

Wald, Wasser und Felsgebilde gibt es beim Wandern auf dem Wasserschaupfad bei Herschberg zu sehen. SWR

Wer es lieber geschichtlich mag, dem ist ein Ausflug auf die Burg Nanstein in Landstuhl wärmstens zu empfehlen. Hoch oben auf dem Berg kann man die Burgruine wunderbar erkunden und genießt dabei noch einen wunderbaren Blick über die Stadt Landstuhl. Auch hier kommen Wanderer und Spaziergänger kulinarisch auf ihre Kosten, die Burgschänke Nanstein bietet sich für eine Rast an. Bei schönem Wetter ist der Außenbereich zu empfehlen, von dem aus auch ein fantastischer Überblick über die Umgebung möglich ist.

Nicht nur an Ostern sehenswert: die Burgruine Nanstein in Landstuhl. Sie wurde aus Sandsteinen gebaut, teilweise wurden Räume auch in Sandsteinfelsen reingeschlagen. SWR

Reporter Daniel Novickij hat einen Tipp, bei dem man spielerisch die Natur entdecken kann. In Kusel können Familien noch bis Ostermontag eine neue Schnitzeljagd machen. Sie dauert etwa 90 Minuten. Alles was man dafür braucht ist ein Smartphone. Und so geht’s: Die kostenlose App von Actionbound herunterladen und zum Start in die Straße "Zur Winterhelle“ zum Waldeingang fahren. Dort steht eine Infotafel mit einem QR-Code. Einfach mit dem Handy den Code scannen und die Schnitzeljagd kann losgehen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in der App Fragen rund um das Thema Wald beantworten. Zum Beispiel muss man herausfinden, was mit Bäumen passiert, wenn die Rinde beschädigt ist. Wer mehr über ein Thema wissen will, kann Videos und Audios in der App aufrufen.

Mit einer speziellen App für das Smartphone kann man auch an Ostern die Natur in Kusel und Johanniskreuz erkunden. Pressestelle Landesforsten.RLP.de/J.Fieber

Diese Schnitzeljagd mit dem Smartphone und der App Actionbound gibt es übrigens auch am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz im Kreis Kaiserslautern. Hier gibt es über Ostern und darüber hinaus (bis 2. Mai) gleich zwei verschiedene Touren. Die eine ist ein 1,3 Kilometer langer Rundweg durch den Wald. Dabei werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer quasi zu Osterhasen ausgebildet. Die zweite Tour der Schnitzeljagd führt nicht in den Wald, sondern über das Gelände rund um das Haus der Nachhaltigkeit.

Ein tierischer Tipp kommt von Reporterin Sarah Korz: Ostern wird auch in der Wildtierstation in Maßweiler in der Südwestpfalz gefeiert. Ostersamstag gibt es zum Beispiel eine Führung durch den Bunker auf dem Gelände. Dabei kommen Fans von Star Wars voll auf ihre Kosten. Denn die Bunkerführung wird von der Star Wars Cosplay Gruppe "Imperial Order Saar" geleitet. Außerdem kann man sich die Tiere anschauen, die in der Auffangstation in Maßweiler leben - zum Beispiel Tiger, Waschbären und Füchse.

An Ostern gibt es verschiedene Veranstaltungen in der Auffangstation für Wildtiere in Maßweiler (Südwestpfalz). Hier gibt es ein Programm für Mensch und Tier. Pressestelle Vier Pfoten

An Ostersonntag und Ostermontag gibt es kleine Geschenke für die kleinen Besucherinnen und Besucher. Und auch die Tiere in der Wildtierstation bekommen Besuch vom Osterhasen. Da kann man live dabei sein. Außerdem gibt es an allen Tagen frische Waffeln. Für einen Besuch in der Tierauffangstation muss man sich vorher im Internet anmelden.

Der Osterhase bringt auch den Tigern und anderen Tieren in der Auffangstation in Maßweiler kleine Geschenke. Das können sich die Besucher auch live anschauen. Pressestelle Vier Pfoten

Unter der Erde spielt der Tipp für die Ostertage von Reporter Sebastian Zobel. Ein echter Höhepunkt wartet in Wolfstein im Kreis Kusel unter Tage: Von Karfreitag bis Ostermontag bietet das Kalkbergwerk spezielle Osterführungen an. Dabei werden die Gänge und Stollen durch bunte Farben und Lichter illuminiert. Für die Kinder versteckt der Osterhase Eier im Bergwerk. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter 06382-791-118 möglich. Das Kalkbergewerk hat an den Ostertagen jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder und Jugendliche fünf Euro, für Erwachsene sechs Euro. Es gibt auch eine Familienkarte. Im Eintritt enthalten ist auch eine Fahrt mit dem Bergbähnchen.