Feuer frei fürs Osterei - unter diesem Motto findet seit Freitag wieder das Ostereierschießen beim Schützenverein in Ramsen im Donnersbergkreis statt - nach drei Jahren Corona-Pause. Es ist die größte Veranstaltung ihrer Art in Deutschland.

Wer ins Schwarze trifft gewinnt ein Osterei, bei der zehn in der Mitte sind es sogar zwei. Mit Luftgewehren und Luftpistolen wird im Schießstand beim Schützenverein Ramsen auf eine Zielscheibe geschossen. Auf jede wird fünfmal abgefeuert, insgesamt zehn Eier können pro Scheibe gewonnen werden. An insgesamt zehn Tagen können sich die Schützen in diesem Jahr auf die Jagd nach den Ostereiern machen - bis einschließlich Ostermontag also.

An insgesamt zehn Tagen können sich die Schützen in Ramsen auf die Jagd nach den bunten Ostereiern machen. Einzige Ausnahme ist der Karfreitag - da bleibt der Schießstand geschlossen. SWR

Event zu Ostern: Tausende Besucher in Ramsen erwartet

Tobias Müller, der Vorsitzende des Schützenvereins in Ramsen, rechnet an den zehn Tagen mit etwa 4.000 bis 5.000 Besuchern. Seit 1977 richtet der Schützenverein das traditionelle Ostereierschießen aus. Die Veranstaltung erfreut sich großer Beliebtheit, sagt Tobias Müller.

"Seit 1977, seit der Schützenverein Ramsen das Ostereierschießen anbietet, sind schon etwa 2,4 Millionen Eier über die Theke gegangen."

Mehr als 100.000 Ostereier können gewonnen werden

Nach drei Jahren Zwangspause wegen Corona rechnet Müller damit, dass in diesem Jahr etwa 90.000 Ostereier an die Schützen ausgegeben werden. Vorrat gebe es genug. Im Lager der Schützenvereins stapeln sich die Eier kistenweise. Mehr als 100.000 Eier warten hier auf die Abholung. Niemand wird leer ausgehen, fügt Müller schmunzelnd an. Die übrig gebliebenen Eier gehen nach Ostern an den Lieferanten zurück.

Nach drei Jahren Corona-Pause hat das Ostereierschießen in Ramsen im Donnersbergkreis wieder begonnen. SWR

Viel los zum Start des Eierschießens

Am vergangenen Freitag war die große Eröffnung der Veranstaltung. Wegen des schlechten Wetters lief es erst etwas schleppend an, aber im Laufe des Abends hatte sich das Schützenhaus in Ramsen gut gefüllt. Zielsicher wurden die Luftgewehr- und Pistolen angesteuert.

"Wir sind schon ganz heiß darauf, wenn die Eier endlich wieder rausgehen an unsere Gäste."

Unter der Anleitung und Aufsicht der Mitglieder des Schützenvereins gingen die Eier zügig weg. Und nachdem alle ihren Gewinn an der Ausgabestelle abgeholt hatten, ging es dann noch auf ein kühles Getränk und ein Abendessen in die angeschlossene Gaststätte des Vereins.

Ostereier-Schießzeiten des Schützenvereins Ramsen. Schützenverein Ramsen

Einnahmen sind wichtig für den Donnersberger Schützenverein

Das Geld, das der Schützenverein Ramsen in diesen zehn Tagen einnimmt, ist sehr wichtig für ihn, erklärt Tobias Müller. Im Fundament des Schützenhauses hätten sich Risse gebildet, außerdem sei das Dach an manchen Stellen undicht. Zudem würde der Verein seine Räumlichkeiten gerne modernisieren. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 500.000 Euro. Auch deshalb freue sich der Verein über viele Besucher der Veranstaltung.

Auf dem Schießstand kann sowohl mit Luftpistolen, als auch mit Luftgewehren geschossen werden. Kinder können mit Armbrüsten auf eine bunt lackierte Scheibe schießen. SWR

Auch Schützenverein Ramsen kämpft um Nachwuchs

Der Schützenverein hat aktuell noch rund 230 Mitglieder. Darüber ist der Vereinsvorsitzende Tobias Müller sehr froh. Aber er macht sich Gedanken über die Zukunft. Das Problem, Nachwuchs zu finden, betreffe auch den Verein in Ramsen. Es werde immer schwieriger, junge Menschen für das Vereinsleben zu begeistern. Darunter könnte langfristig auch das Ostereierschießen leiden.

Aktuell finden sich noch genügend Vereinsmitglieder, die bereit sind, an den zehn Tagen der Veranstaltung zu helfen und mitzuarbeiten. Es werde aber immer schwieriger Freiwillige zu finden. Müller hofft, dass sich vielleicht beim Ostereierschießen Menschen finden, denen das Schießen so viel Spaß macht, dass sie in den Verein eintreten wollen - damit das traditionelle Ostereierschießen auch für viele weitere Jahre gesichert ist.