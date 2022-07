Nadine Lindacher ist Redakteurin im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Web, App und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit 2017 ist Nadine Lindacher als Multimedia-Redakteurin Teil des SWR Studios Kaiserslautern. Zuvor arbeite sie viele Jahre als Journalistin unter anderem in Homburg und in Frankfurt am Main.

Nadine Lindacher SWR

Meine Heimat

Ich bin in der Südwestpfalz auf der Sickinger Höhe zwischen Landstuhl und Waldfischbach-Burgalben zu Hause. Geboren und aufgewachsen im Rhein-Main-Gebiet, genieße ich jetzt das gute Essen, die wunderbare Natur und die Gesellschaft der warmherzigen Pfälzer.

Mein Antrieb

Nur, wer gut informiert ist, kann sich eine Meinung bilden und mitreden. Das Leben spielt sich vor der eigenen Haustür ab. Deshalb ist mein Antrieb, den Menschen in der Pfalz Themen und Hintergründe von hier zu bieten, um sie gut und fundiert zu informieren.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Das Besondere an der Arbeit als Journalistin ist, dass man nie weiß, wie der kommende Tag aussehen wird. Die Themen sind so unterschiedlich, wie die Menschen selbst. Es gibt immer Neues und Interessantes zu entdecken und darüber zu berichten.

Journalistisch prägend für mich war

Direkt meine erste Anstellung bei einem Radiosender in Frankfurt am Main. Ich war vom ersten Tag an begeistert von der Arbeit. Die Vielfalt der Themen, die Menschen, die man jeden Tag trifft und die Schicksale, die hinter ihnen stehen: Die Freude an der Berichterstattung ist heute so groß wie damals.

Als Autorin hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Es gab einen Amok-Alarm an einer Schule. Ich war als Reporterin vor Ort, die Lage war noch unübersichtlich. Neben mir stand eine Gruppe verängstigter Schüler, die in diesem Moment noch nicht verstehen konnten, was da grade an ihrer Schule vor sich geht. Wir unterhielten uns und während wir sprachen, beruhigten sich die Schüler und hörten auf zu weinen. Das war ein unvergesslicher Moment, denn da wurde noch einmal ganz eindrücklich klar, dass wir als Journalisten viel mehr sind als "nur" Berichterstatter. Wir hören zu, fühlen mit, trösten, nehmen Anteil und sind auch als Menschen einfach da.