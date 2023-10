per Mail teilen

Von der in Zweibrücken gefundenen Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg geht keine Gefahr mehr aus. Der Kampfmittelräumdienst hat sie entschärft. Unser Liveticker verabschiedet sich.

13:11 Uhr - Festhalle in Zweibrücken leert sich, Ticker beendet

Die überwiegend älteren Menschen, die in der Festhalle untergekommen waren, werden nach Hause gebracht. Die Stadt Zweibrücken bedankt sich bei allen Bürgern für ihre Geduld

12:42 Uhr - Bombe erfolgreich entschärft

Eben hat die Stadt Zweibrücken offiziell Entwarnung gegeben: Der Kampfmittelräumdienst hat den 250-Kilo-Blindgänger unschädlich gemacht. Alle gesperrten Straßen werden jetzt wieder freigegeben. Und natürlich können alle Zweibrücker zurück in ihre Häuser und Wohnungen.

11:50 Uhr - Letzte Absprachen, gleich soll Bombe entschärft werden

So sieht es übrigens in der Leitstelle der Feuerwehr Zweibrücken aus. Hier befindet sich die Einsatzleitung, alle bereiten sich mit voller Konzentration auf die Entschärfung vor.

Blick in die Leitstelle der Feuerwehr Zweibrücken. Sie überwacht die Entschärfung der Bombe aus sicherer Entfernung. SWR

11:31 Uhr - In Zweibrücken läuft aktuell alles nach Plan

An die 250 Einsatzkräfte sorgen dafür, dass die Evakuierung schnellst möglich abgeschlossen ist. Momentan läuft alles nach Plan. Ab 12 Uhr könnte es also pünktlich mit der Entschärfung losgehen. Die Beteiligten hoffen, dass sie bis 13 Uhr fertig sind. Unsere Reporterin Nadine Lindacher ist vor Ort.

11:19 Uhr - Fast keine Menschen mehr in der Sperrzone

Die meisten der rund 700 Menschen im Evakuierungsgebiet haben laut Stadt ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die meisten davon seien wohl bei der Arbeit oder bei Verwandten und Bekannten untergekommen. Nur knapp 20 Personen sind in der Festhalle.

Der Pressesprecher von Zweibrücken, Jens John, und Frank Theisinger von der Feuerwehr bei einer Besprechung. Am Mittag soll die Bombe in der Innenstadt entschärft werden. SWR

10 Uhr - Einrichtungen schließen, Flugverkehr wird eingestellt

Weiter geht`s mit der Evakuierung: Jetzt werden das Behördenzentrum Max 1 und die Verbandsgemeindeverwaltung geschlossen. Außerdem wird der zentrale Busbahnhof ab sofort nicht mehr angefahren, der Flugverkehr über Zweibrücken wird gestoppt und Straßen werden gesperrt.

9:34 Uhr - Bürgertelefon für akute Fragen

Wer beim Verlassen seines Zuhauses Hilfe braucht: Die Stadt hat ein Bürgertelefon freigeschaltet. Die Nummer lautet 06332 871 666. Insgesamt sind von der Evakuierung etwa 700 Menschen betroffen.

9 Uhr - Wohnungen und Häuser müssen verlassen werden

In diesen Minuten geht es mit der Evakuierung los. Mit Lautsprechern werden die Anwohner darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich in Sicherheit bringen sollen. Dazu sind unter anderem Feuerwehr, Polizei und THW im Einsatz. Betroffen sind auch die Kindergärten "Schatzkiste" und "Arche Kunterbunt" sowie der Kinderhort "Max und Moritz". Außerdem die Aral Tankstelle.

Unter anderem in diesem Container der Feuerwehr wird der Einsatz in Zweibrücken besprochen und die Presse informiert. SWR

8:30 Uhr - Zentrale Anlaufstelle in Zweibrücken eingerichtet

Wer gleich nicht weiß, wo er oder sie unterkommen soll: Die Stadt öffnet die Festhalle in der Saarlandstraße. Dort ist ab 10 Uhr eine zentrale und vor allem warme Anlaufstelle für die Zeit der Evakuierung eingerichtet.

7:10 Uhr - Evakuierung wegen Bombe beginnt bald

Guten Morgen aus dem SWR Studio Kaiserslautern. Die Weltkriegsbombe in Zweibrücken soll heute Mittag entschärft werden. Schon ab 9 Uhr müssen die betroffenen Anwohner ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Um diesen Bereich geht es: