B10 in der Südwestpfalz muss wegen Bombenentschärfung wohl gesperrt werden

In Wilgartswiesen im Kreis Südwestpfalz wurde eine Fliegerbombe gefunden. Diese soll am Freitag entschärft werden. Deswegen muss wohl unter anderem die Bundesstraße 10 gesperrt werden. Auch die Bahnstrecke ist betroffen.

Gefunden wurde die Fliegerbombe nach Angaben von Patrick Weißler (parteilos), dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hauenstein, im Bereich "Auf dem Erbenbuckel" in Wilgartswiesen. Dort wird gerade eine Pipeline erneuert. "Im Zuge der Arbeiten wurde die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden", sagte Weißler dem SWR.

Auch B10 und Bahnstrecke liegen in Sperrzone

Die Arbeiten zur Entschärfung der Bombe sollen am Freitag um 10 Uhr starten. In einem Radius von 300 Metern wird es eine Sperrzone geben. "Die Feuerwehr wird das Gebiet absperren, in dem Radius darf sich niemand aufhalten", so der Bürgermeister. Davon betroffen ist auch die B10, die deswegen voraussichtlich gesperrt werden muss. Der Verkehr wird dann umgeleitet. Auch die Bahnstrecke Pirmasens-Landau liegt in diesem Bereich.

In diesem Gebiet befinden sich laut Weißler lediglich zwei Gebäude, weshalb eine größere Evakuierung nicht erforderlich sei. Die eigentliche Entschärfung der Bombe durch den Kampfmittelräumdienst soll gegen 12 Uhr beginnen.