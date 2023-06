Steigendes Waldbrandrisiko: Wie groß ist die Gefahr durch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg?

Die Waldbrandgefahr steigt. Dadurch könnte Weltkriegsmunition explodieren. Was zu beachten ist, sagt Sven Rasehorn, Technischer Leiter beim Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.

Der Waldbrand zwischen Rodalben und Pirmasens in der Südwestpfalz ist weitgehend unter Kontrolle. Menschen können in ihre Häuser zurückkehren. Sie wurden in Sicherheit gebracht, weil der Verdacht bestand, in dem vom Feuer betroffenen Waldstück könne sich Munition aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Inzwischen wurde Entwarnung gegeben.

Keine Munition in Waldbrandgebiet bei Rodalben

"Unweit des Brandortes ist eine alte Sprengstelle gewesen", erklärt Rasehorn. Dort sei Munition aus dem Zweiten Weltkrieg vernichtet worden. Vor dem Löscheinsatz der Feuerwehr habe der Kampfmittelräumdienst deshalb das betroffene Gebiet analysiert: "Wir haben festgestellt, dass das Feuer außerhalb des 1.000-Meter-Sicherheitsradius um den ehemaligen Sprengplatz lag. Deshalb konnten wir Entwarnung geben. Innerhalb des 1.000-Meter-Radius wäre es gefährlich geworden. Dort muss man immer wieder mit versprengter Munition rechnen."

"Was an Granaten und anderer Munition verschossen oder vergraben wurde, ist eine Zahl X."

Ortung von Weltkriegs-Munition in Wäldern kaum möglich

Die Behörden haben nach Aussage des technischen Leiters vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz keinen genauen Überblick, wie viel Munition aus dem Zweiten Weltkrieg noch in den Wäldern schlummert. Geld und Personal für eine systematische Suche seien nicht vorhanden. "Eine Luftbildauswertung im Wald ist so gut wie unmöglich. Man sieht nicht, ob etwas zwischen den Baumkronen eingeschlagen hat."

Keine Gefahr für Spaziergänger im Wald

Spaziergänger müssten sich trotzdem keine großen Sorgen machen. Wer Munition entdecke, solle diese nicht anfassen und sofort Polizei oder Ordnungsamt informieren. Allerdings erhöhe die Waldbrandgefahr auch das Risiko, dass Munition detoniere: "Feuer und Munition vertragen sich nicht. Die ganze Munition, die relativ oberflächlich in den Wäldern noch liegt, könnte durch einen Waldbrand explodieren", sagt Rasehorn.