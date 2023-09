per Mail teilen

Die in Kaiserslautern-Einsiedlerhof gefundene Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss gesprengt werden. Die Entschärfung hatte am Mittwoch nicht geklappt.

In Kaiserslautern-Einsiedlerhof wurde schon öfter bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nun wieder - und zwar auf dem Gelände der künftigen Batteriezellfabrik. Der Kampfmittelräumdienst versuchte am Mittwoch, den 125 Kilogramm schweren Blindgänger zu entschärfen.

Entschärfung von Weltkriegsbombe in Kaiserslautern klappt nicht

Das hatte sich laut Stadt aber schwierig gestaltet. Der Grund: Ein Zünder konnte nicht entfernt werden. Deshalb muss die Bombe nun kontrolliert gesperrt werden. Nach Angaben der Stadt soll das am 17. September passieren. Bis dahin liege die Bombe sicher und werde bewacht.

Radius von 300 Metern wurde in Kaiserslautern evakuiert

Alles, was sich in einem Radius von 300 Metern befand, wurde am Mittwoch kurzfristig gesperrt beziehungsweise evakuiert. Auch der Bahnverkehr von Kaiserslautern nach Landstuhl und der Flugverkehr von und zur Air Base Ramstein wurden unterbrochen. Der Fundort der Bombe liegt nämlich unterhalb der Einflugschneise. Die Stadt hat die Sperrungen aber erst einmal bis zur Sprengung aufgehoben.

