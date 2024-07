Baden, Wandern, Radfahren, Freizeitparks

Meer und Palmen hat Rheinland-Pfalz zwar nicht zu bieten. Urlauber finden in den Sommerferien aber trotzdem herrliche Plätze zum Baden, Wandern oder Radfahren.

Rheinland-Pfalz ist in die Sommerferien gestartet. Das bedeutet: Urlaubszeit. Doch nicht alle haben Lust, Zeit und das Budget, um eine lange Sommerreise ans Mittelmeer, den Atlantik oder in die Alpen anzutreten. Vielleicht möchte man auch einfach lange Staus vermeiden.

Da kommt der Sommerurlaub zuhause wie gerufen. Denn auch hier in Rheinland-Pfalz gibt es zahlreiche Freizeitangebote, die die Sommerferien zu einem tollen Erlebnis machen können. Hier kommen ein paar Tipps:

Maare statt Meer

Wer im Sommer in der Natur baden will, für den oder die bieten sich zahlreiche Badeseen in Rheinland-Pfalz an, zum Beispiel die idyllischen Maare in der Vulkaneifel. Hier sorgen gleich vier Naturfreibäder für Abkühlung: Gemündner Maar, Meerfelder Maar, Pulvermaar und Schalkenmehrener Maar. Baden ist auch am größten See des Landes - dem Laacher See - möglich.

Entlang des Rheins gibt es in Rheinhessen und der Pfalz zahlreiche Baggerseen, deren Wasserqualität regelmäßig überprüft wird.

Die meisten Badeseen in RLP haben eine gute bis ausgezeichnete Wasserqualität

Ab ins kühle Freibad-Nass

Wen es mehr ins klassische Freibad zieht, für den oder die hat Rheinland-Pfalz ebenfalls zahlreiche Angebote. Für die Pfälzerinnen und Pfälzer lohnt sich zum Beispiel ein Abstecher in das Freibad Waschmühle bei Kaiserslautern. Aber auch das Freibad in Andernach hat im Sommer seine Türen für die Region Koblenz und alle, die es dort hin, zieht geöffnet. Eine Übersicht über alle Freibäder in Rheinland-Pfalz gibt es hier:

Spaß für die ganze Familie - die Freizeitparks

Action und Adrenalin findet man in einem der sechs großen Freizeitparks im Land. Neben Achterbahnen und anderen Fahrgeschäften bieten viele Parks auch Wildtier-Gehege und Streichelzoos an. Das ist gerade für Familien mit kleinen Kindern interessant. Hier gibt es eine Übersicht:

Wandern bis die Socken qualmen

Wandern und Sommerhitze passen eigentlich nicht so gut zusammen. Wen es aber auch bei sommerlichen Temperaturen nicht vor einem längeren Fußmarsch schreckt, der oder die findet in Rheinland-Pfalz ein riesiges Angebot an prämierten Wanderwegen und sogenannten Traumschleifen. Viele davon führen durch ausgedehnte Wälder, die Schatten spenden.

Blick vom Aussichtspunkt Blumsley an der Moseltalbrücke auf die Mosel bei Dieblich dpa Bildfunk picture alliance / Zoonar | Erich Teister

Zu den großen Prädikatswanderwegen gehören der Rheinsteig, der Moselsteig, der Saar-Hunsrück-Steig, der Eifelsteig und - nicht zu vergessen - der Ahrsteig. Denn drei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe ist auch der Tourismus im Ahrtal wieder im Aufwind. Erste Ideen, wie ein neuer Trailpark, sind bereits umgesetzt, weitere sollen durch ein neues Tourismuskonzept an der Ahr folgen.

Und auch im Pfälzerwald finden sich zahlreiche gut ausgeschilderte Wanderwege. Auf der Homepage "Wandern mit Kids in der Pfalz" sind attraktive Ziele aufgelistet, die mit Kindern erkundet werden können - etwa eine Bärenhöhle bei Rodalben (Südwestpfalz), eine Fahrt mit der Stumpfwaldbahn bei Ramsen am Eiswoog oder der Wild- und Wanderpark in Silz (Südliche Weinstraße). Eine Übersicht über weitere Wanderwege im Land und ihre verschieden Schwierigkeitsgrade, gibt es auch hier auf der Seite des Tourenplaners Rheinland-Pfalz.

ARD-Mediathek: Die schönsten Wanderwege in Pfalz, Hunsrück und Eifel

Radfahren in Rheinland-Pfalz

Eine Radtour mit der ganzen Familie ist ebenfalls ein guter Tipp für einen sommerlichen Tagesausflug. Entlang der großen Flüsse Rhein, Mosel, Saar, Ruwer und Nahe gibt es gut ausgebaute Radwege. Wer mehr Action bevorzugt und lieber querfeldein mit dem Mountainbike unterwegs ist, findet in vielen Regionen ausgewiesene Mountainbike-Trails.

In den Ferien kann es auf den großen Radwegen schon mal voll werden. Für mehr Ruhe beim Radeln haben wir hier ein paar Tipps:

Radwege abseits der Massen

Viele Feste im Südwesten

Wen im Sommer die Feierlaune packt, der darf sich über eine lange Liste an Festen in Rheinland Pfalz freuen. Und auch ein Abstecher nach Baden-Württemberg lohnt sich, um ordentlich zu feiern. Auf Instagram gibt es alle Feste und Veranstaltungen auf einen Blick zum Abspeichern:

Weitere Tipps für einen Besuch

Erlebniswelten im Grubenfeld in Mayen

Die Erlebniswelten Grubenfeld liegen am Rande einer uralten Bergbaulandschaft: dem Mayener Grubenfeld. Vor mehr als 7.000 Jahren begannen die Menschen in der Osteifel, einen Schatz aus den Lavaströmen der Vulkane zu bergen: wertvolle Steine, die fortan Geschichte machen sollten.

Die älteste Gewinnungsstätte von Basaltlava in Mitteleuropa ist das Mayener Grubenfeld in der Osteifel. dpa Bildfunk picture-alliance / DUMONT Bildarchiv | Peter Hirth

Die Ausstellung "SteinZeiten" zeigt, wie der Mensch diesen Schatz gehoben hat, was er daraus gemacht hat und wie er eine neue Landschaft hinterlassen hat. Zudem gibt es mit dem Fledermauspfad einen 1,2 Kilometer langen Rundwanderweg durch das Grubenfeld.

Fahrgastschiffe auf Rhein und Mosel

Den Urlaubstag lieber auf dem Sonnendeck bei einer Tasse Kaffee oder einem kalten Getränk verbringen? Die Schiffsgesellschaft Bingen-Rüdesheimer bietet auf dem Rhein viele Fahrten zu attraktiven Zielen: eine Burgenfahrt, die Loreleyfahrt und ein Rhein-Erlebnis-Ticket, mit dem man die Schiffe als fahrende Brücke für Wanderungen nutzen kann. Und auch die vielen Moselschleifen lassen sich gemütlich per Schiff erkunden.

Neues Besucherzentrum im ehemaligen Bundesbank-Bunker in Cochem

Im Frühjahr 2023 wurde in Cochem das neue Besucherzentrum am ehemaligen Geheimbunker der Bundesbank offiziell eröffnet. Der Bunker ist seit 2016 ein Museum und kann besichtigt werden. Ein moderner Glasbau thront nun auf dem ehemaligen Eingang des denkmalgeschützten einstigen Geheimbunkers. Dort wurden im Kalten Krieg rund 15 Milliarden D-Mark einer geheimen Ersatzwährung gelagert. Die Betreiber bieten dort mehrmals täglich Führungen an.

Und bei Regen?

Auf Instagram haben wir ein paar Tipps für Indoor-Aktivitäten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gesammelt: