Blog: Bald wieder Supermarkt für Heltersberg, Weltrekordversuch für Inklusion, das Wetter: Regen und windig

Welche Nachrichten und Geschichten sind wichtig in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das erfahren Sie hier in unserem Blog.

12:27 Uhr ++ Neue Wasserleitung in Pirmasens: Behinderungen durch Baustelle ++ Wegen Bauarbeiten an Versorgungsleitungen in Pirmasens müssen Anwohner mit einigen Einschränkungen rechnen. Wie die Stadtwerke Pirmasens mitteilen, wird ab heute die Wasserversorgungsleitung in der Sonnenstraße erneuert. Stellenweise werden im Zuge dessen auch einige Hausanschlüsse erneuert. Für die Baustelle wird die Sonnenstraße in Teilen voll gesperrt sein. Sieben Wochen dauern die Bauarbeiten, in der Zeit kann es auch immer wieder dazu kommen, dass das Wasser abgestellt wird. Betroffene Anlieger werden von den Stadtwerken rechtzeitig informiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.01.2025 um 11:30 Uhr.

11:48 Uhr ++ Bald wieder Einkaufsmöglichkeit in Heltersberg ++ Seit über einem Jahr gibt es in Heltersberg in der Südwestpfalz keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Das soll sich bald ändern. Ab dem Frühjahr soll ein sogenannter Tante-Enso-Laden in der Friedhofsstraße gebaut werden. Quasi ein Mini-Supermarkt. Der soll künftig tausende Artikel bieten - zum Beispiel Obst, Gemüse und Backwaren. Über das genaue Sortiment sollen die Menschen in Heltersberg mitbestimmen können. Was bei dem Tante-Enso-Laden genau geplant ist, weiß SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker: In der Südwestpfalz gibt es seit ein paar Monaten schon einen Tante-Enso-Laden. Und zwar in Eppenbrunn. Tante Enso ist ein Genossenschaftsmodell. Es müssen sich 300 Leute finanziell an einer neuen Filiale beteiligen, damit so ein Dorfladen dann auch entstehen kann. Eppenbrunn Bürger investieren Geld So groß wie ein Supermarkt: Tante-Enso-Laden für Eppenbrunn im Pfälzerwald Im Kreis Südwestpfalz öffnet heute ein Supermarkt, der rund um die Uhr geöffnet hat. Die Bürger beteiligen sich finanziell an ihm. 10:00 Uhr SWR4 am Mittwoch SWR4

10:13 Uhr ++ Neue Türen und Fenster für Schulen im Kreis Kusel ++ Schulen in Lauterecken und Schönenberg-Kübelberg dürfen sich über eine umfassende energetische Sanierung freuen. Das Klimaschutz-Ministerium hat jetzt Förderbescheide über rund 7,6 Millionen Euro ausgestellt. Die Gebäude des Veldenz-Gymnasiums in Lauterecken und der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg / Waldmohr sollen neue Fenster und Außentüren bekommen. Außerdem sollen auch die Fassaden mit dem Geld gedämmt werden. Investiert wird außerdem in die Steuerungs- und Regelungstechnik sowie in raumlufttechnische Anlagen. Nach Angaben des Kreises Kusel soll das Veldenz-Gymnasium durch die Sanierung etwa 86 Prozent Energiekosten einsparen, die Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg / Waldmohr sogar gut 90 Prozent. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.01.2025 um 9:30 Uhr.

7:43 Uhr ++ Handball: Sieg für TuS Dansenberg am Wochenende ++ Bei der Handball-Weltmeisterschaft konnte der Kaiserslauterer Torhüter David Späth am Wochenende glänzen. Das Team der deutschen Nationalmannschaft hat in der WM-Hauptrunde Tunesien mit 31 zu 19 geschlagen. Am Mittwoch treffen die Deutschen dann im Viertelfinale auf Portugal. Auch der Heimatklub von David Späth TuS Dansenberg war am Wochenende erfolgreich: In der Regionalliga haben die Handballer die Südpfalztiger mit 26 zu 23 besiegt. Schlechter lief es gestern für die Basketballer des 1. FC Kaiserslautern. Das Team unterlag in der Oberliga Heidesheim mit 74 zu 84. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.01.2025 um 6:30 Uhr.

7:21 Uhr ++ NS-Zeit: Überlebender erzählt im Livestream aus dem Landtag ++ Der Landtag gedenkt heute in der Mainzer Synagoge der Opfer des Nationalsozialismus. Mit dabei ist der 104-jährige Zeitzeuge und Überlebende des Holocaust, Nicolaus Blättermann. Als junger Mann wurde er aus dem von der deutschen Wehrmacht besetzten Rumänien in ein Zwangsarbeiterlager deportiert. Nach dem Krieg kam er dann nach Bad Kreuznach, wo er sich bis heute unter anderem für das jüdische Leben und Erinnerung einsetzt. Gedenkstunde des Landtags im Livestream Der SWR überträgt die Gedenkstunde des Landtags am Montag, 27. Januar, live hier auf swraktuell.de und im SWR von 11:00 Uhr bis 12:45 Uhr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.01.2025 um 7:30 Uhr.

6:35 Uhr ++ Das Wetter am Montag: viel Regen und windig ++ Heute regenet es immer wieder, stellenweise auch kräftig. Im Laufe des Tages gibt es auch trockene Phasen. Die Sonne kommt allerdings nur selten raus. Die Temperaturen liegen heute zwischen 9 Grad im Nordpfälzer Bergland und 12 Grad an der Lauter. Dazu ist es windig, auf den Höhen starke bis stürmische Böen. Morgen viele Wolken und vor allem am Nachmittag wieder Regen. Am Mittwoch zunächst bewölkt mit Schauern, später ein wenig Sonne. Grauer Himmel über dem Sportplatz in Mehlbach im Kreis Kaiserslautern. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.01.2025 um 6:30 Uhr.