17:10 Uhr ++ Wilde Verfolgungsfahrt in der Homburger Innenstadt ++ Eine wilde Verfolgungsfahrt am Samstagabend in der Innenstadt von Homburg hat die Polizei gemeldet. Die Polizei wollte den Fahrer eines grauen Peugeot 206 mit Homburger-Nummernschild kontrollieren. Doch der wollte sich aus dem Staub machen. Und zwar mit hohem Tempo und "rücksichtsloser Fahrweise über die B423 Einmündung", schreibt die Polizei. Der Mann überfuhr mehrere rote Ampeln Letztendlich knallte das Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel. Und dann konnten die Beamten die Insassen kontrollieren. Ergebnis: Der Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins und stand unter Drogen. Die am Auto angebrachten, unterschiedlichen Kennzeichen waren zuvor geklaut worden. Der 34-jährige Fahrer und der 32-jährige Beifahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Die Polizei in Homburg sucht Zeugen des Vorfalls.

12:27 Uhr ++ Zweibrückens OB will Stadtteile umgestalten ++ Wie der Alexanderplatz in der Zweibrücker Innenstadt attraktiver werden kann, das hat die Stadt im vergangenen Herbst Bürgerinnen und Bürger gefragt . Jetzt gibt es dazu erste Ergebnisse. Die Zweibrücker wünschen sich vor allem mehr Grün, mehr Schatten und mehr Sitzmöglichkeiten auf dem Platz. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) würde zukünftig auch gerne andere Stadtteile umgestalten. Das sei vor allem notwendig, weil es in der Stadt im Sommer immer heißer werde. Für die Umgestaltung des Alexanderplatzes in Zweibrücken liegt jetzt ein Konzept vor. Damit beschäftigt sich nun der Bau- und Umweltausschuss. Wie und wann die Ideen umgesetzt werden können, das ist noch nicht klar. Unter anderem bräuchte es laut Wosnitza dazu nämlich Fördergelder. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 12:30 Uhr.

9:59 Uhr ++ Wanderwege im Pfälzerwald ändern sich ++ Die Wanderwege im Biosphärenreservat Pfälzerwald sollen umgestaltet werden. Eine Arbeitsgruppe arbeitet aktuell daran, das Wandernetz in der Westpfalz zu verbessern. In Zukunft sollen rund 40 Prozent der ausgeschilderten Wanderwege des Pfälzerwald-Vereins wegfallen. Das betrifft nach Angaben des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen vor allem parallel verlaufende Wanderwege und Abkürzungen. Das Motto laute weniger ist mehr, die Wanderwege sollen stattdessen qualitativ hochwertiger werden, heißt es vom Biosphärenreservat. Auch auf kommunaler Ebene seien die ausgeschilderten Wanderwege in den vergangenen Jahren bereits um ein Drittel reduziert worden. Eine Arbeitsgruppe aus dem Bezirksverband Pfalz, dem Pfälzerwald-Verein, der Pfalztouristik und den betroffenen zehn Städten und Verbandsgemeinden bespricht sich aktuell, wie das Wandern im Pfälzerwald künftig aussehen soll. Im März sollen die Ergebnisse dann offiziell vorgestellt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 11:30 Uhr.

12:27 Uhr ++ Veranstaltungstipps: Das geht am Wochenende in der Westpfalz ++ Seit diesen Freitag hat die Schlittschuhbahn auf dem Messeplatz in Kaiserslautern geöffnet. Ab 18 Uhr gibt es dort heute Abend Live-Musik. Im Krümmer in Kaiserslautern heißt es heute Abend mitfiebern und anfeuern. Da findet ab 18 Uhr ein Darts-Turnier statt. Danach könnte es gleich weitergehen - und zwar in dem Nachtclub Petit Palais in Kaiserslautern. Dort heißt es heute Abend: Wein trifft House. Hier gibt’s ausgewählte Weine und eine große Tanzfläche, dazu House-Musik. Los geht’s um 22 Uhr. Ein besonderes Sonntags-Frühstück gibt’s morgen im Unionkino in Kaiserslautern. Hier findet ab 10 Uhr das Frühstückskino statt. Auch in Kusel ist am Wochenende was los: Im Kulturzentrum Kinett werden am Sonntag ab 17 Uhr die zehn bösesten Märchen der Gebrüder Grimm vorgetragen - und das mit musikalischer Untermalung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 12:30 Uhr.

11:05 Uhr ++ Sport am Wochenende: Diese Spiele laufen in der Westpfalz ++ Bei der Handball-Weltmeisterschaft trifft der aus Dansenberg stammende Torwart David Späth am Abend (ab 20:30 Uhr) mit der deutschen Nationalmannschaft auf Tunesien. Fast zeitgleich spielt sein Heimatklub, der TuS Dansenberg, in der Regionalliga gegen die Südpfalz Tiger. SWR-Reporter Sebastian Stollhof weiß, wie die Chancen auf einen Heimsieg stehen: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 11:30 Uhr.

9:43 Uhr ++ Umfrage: Eisläufer feiern Eisbahn in Kaiserslautern ++ Auf dem Messeplatz in Kaiserslautern kann seit gestern (24.01.) wieder Schlittschuh gelaufen werden. Gleich am ersten Tag waren einige Eisläuferinnen und Eisläufer unterwegs - mehr oder weniger sicher, berichten unsere Reporter vor Ort. Aber das ist den meisten egal. Die Menschen freuen sich über die Eisbahn: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 8:30 Uhr.

7:44 Uhr ++ Wetter: Grau und nass, morgen wieder mehr Sonne ++ Heute halten sich dichte Wolkenfelder, die Sonne kommt kaum hervor. Zunächst ist es noch überwiegend trocken, am Nachmittag beginnt es zu regnen. Für Ende Januar wird es sehr mild mit Höchsttemperaturen zwischen 12 Grad in Hauenstein und Annweiler und bis 14 Grad in Contwig und Pirmasens. Es weht leicht böiger südlicher Wind, auf den Höhen mit starken Böen. Die Nacht wird regnerisch bei Tiefstwerten von sechs bis vier Grad. Morgen wird es trocken, dann gibt es einen Mix aus Wolken und Sonne - und es wird etwas kühler. Am Montag dann neuer Regen und recht mild. Gelöbniskirche Maria Schutz in Kaiserslautern. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.01.2025 um 6:30 Uhr.

16:27 Uhr ++ Staatsanwaltschaft Zweibrücken erhebt Anklage wegen Raubes ++ Das Landgericht Zweibrücken hat gegen einen 21-Jährigen wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen Anklage erhoben. Der Angeklagte soll im Oktober 2024 gemeinsam mit einem jugendlichen Mittäter Raubüberfälle begangen haben. Einmal unter dem Vorwand, von einer Privatperson in Ramstein-Miesenbach ein Smartphone kaufen zu wollen. Der 21-Jährige soll laut Anklage Reizgas ins Gesicht des Geschädigten gesprüht haben, um ihm das Smartphone aus der Hand zu reißen. Dann sei er geflüchtet. Außerdem soll der Angeschuldigte mit dem Mittäter in drei Supermarkt Filialen - in Schönenberg-Kübelberg, in Riedstadt und in Böhl-Iggelheim – ebenfalls Reizgas benutzt haben. Laut Staatsanwaltschaft jedes Mal, um Geld aus der Kassenschublade zu stehlen. Die beiden Männer hätten erst einen Einkauf vorgetäuscht, bis die Kassierer die Kasse geöffnet hatten. So erbeuteten sie fast 7.000 Euro. Das Verfahren gegen den jugendlichen Mittäter liegt zuständigskeitshalber wegen seines Alters jetzt beim Landgericht Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 15:30 Uhr.

14:45 Uhr ++ Konzert mit jüdischer Musik in Pirmasens ++ Jüdische Musik – aus Ghettos, aber auch aus dem modernen Israel. Das gibt es heute Abend beim Konzert der Band Naschuwa in Pirmasens zu hören. Die Musiker spielen jiddische und hebräische Lieder, die aus den jüdischen Vierteln Europas sowie aus Israel stammen. Anlass des Konzerts ist die Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz, die sich am Montag zum 80. Mal jährt. Los geht es in der Lutherkirche in Pirmasens um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Band Naschuwa gibt auch morgen nochmal ein Konzert, dann in Dahn in der Südwestpfalz. Dazu lädt der Förderverein Landjudentum im Wasgau um 19 Uhr ins Otfried-von- Weißenburg-Gymnasium ein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 14:30 Uhr.

14:42 Uhr ++ AfA Kusel bittet um Kleiderspenden ++ Die Menschen, die in der Asylunterkunft in Kusel leben, brauchen Kleidung – vor allem für den Winter. Deshalb ruft die zuständige Behörde ADD zu Spenden auf. Gebraucht werden unter anderem dringend Schuhe, Jacken, Handschuhe und Pullover. Die Mitarbeiter der Asylunterkunft bitten, dass nur das gespendet werden soll, was gerade wirklich gebraucht wird. Dringend benötigt werden: Herrenbekleidung aller Art und Größe (Schuhe, Hosen, Jacken, T-Shirts etc.), Damenbekleidung (Winterjacken, Hosen, Mützen und Winterschuhe von Größe 39-42), Kinderbekleidung (Schuhe bis Größe 35, Winterjacken, Hausschuhe, Handschuhe, Pullover) Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 14:30 Uhr.

14:19 Uhr ++ FCK spielt am Abend bei Greuther Fürth ++ In der 2. Liga spielt der 1. FC Kaiserslautern heute bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Ein Sieg und die Ausgangsposition im Aufstiegsrennen bliebe bestens. Bei einer Niederlage könnte der FCK aber auch schnell wieder ins Tabellen-Mittelfeld abrutschen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 13:30 Uhr.

13:40 Uhr ++ B47 nach Unfall bei Göllheim wieder frei ++ Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B47 zwischen Dreisen und Marnheim ist die Straße wieder freigegeben. Das hat die Polizei Kirchheimbolanden dem SWR bestätigt. Am Morgen war eine 47-jährige Frau aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren. Die B47 war nach dem Unfall für mehr als vier Stunden gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 13:30 Uhr.

12:38 Uhr ++ KL: Polizeieinsatz wegen veränderten Feuerwerkskörpern ++ Ein WhatsApp-Chat unter Kindern hat in dieser Woche zu einem Polizeieinsatz in Kaiserslautern geführt. Das LKA kam zum Einsatz wegen möglicher gefährlicher Sprengkörper. Ein besorgter Vater hatte sich Anfang der Woche bei der Polizei gemeldet, weil er auf dem Handy seines elfjährigen Sohnes besorgniserregende Nachrichten gefunden hatte. Kaiserslautern Hausdurchsuchung angeordnet Polizeieinsatz in Kaiserslautern wegen verändertem Feuerwerk In einem WhatsApp-Chat hatte ein Kind einem Freund Feuerwerkskörper angeboten. Die Polizei durchsuchte das Haus - und fand gefährlich veränderte Böller. 10:00 Uhr SWR4 am Freitag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 12:30 Uhr.

11:45 Uhr ++ Landesgartenschau in Pirmasens wird immer konkreter ++ Dass Pirmasens die Landesgartenschau bekommt, wird immer konkreter. Die letzte verbliebene Konkurrentin, die Stadt Montabaur, wird sich wohl nicht bewerben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 11:30 Uhr.

9:33 Uhr ++ B47 bei Göllheim gesperrt - schwerer Verkehrsunfall ++ Wegen eines Unfalls ist die B47 bei Göllheim gesperrt. Gegen halb acht am Morgen ist dort ein Auto gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei Kirchheimbolanden ist dabei eine Person verletzt worden. Die Polizei sagt, dass kein anderes Auto an dem Unfall beteiligt war. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Autofahrer sollten den Bereich der B47 bei Göllheim umfahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 9:30 Uhr.

8:34 Uhr ++ Interims-Rettungswache in Olsbrücken ++ Bis Jahresende soll bei Olsbrücken eine neue Interims-Rettungswache entstehen, die für das Lautertal zuständig ist. Derzeit wird geprüft, ob das Projekt mit dem Baurecht vereinbar ist. Voraussichtlich im ersten Halbjahr soll das geklärt sein, damit gebaut werden kann, heißt es von der Kreisverwaltung in Kaiserslautern. Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass sich eine Sanierung der bisherigen Rettungswache in Otterbach nicht lohne - weshalb sie aufgegeben wird. Für das Lautertal soll nun als Ersatz die Interims-Rettungswache auf einem alten Mitfahrerparkplatz an der B270 bei Olsbrücken entstehen. Dieser Containerbau soll so lange genutzt werden, bis ein dauerhaftes Grundstück für eine neue Rettungswache gefunden ist, heißt es vom Kreis. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 8:30 Uhr.

7:49 Uhr ++ Ab heute 13 Uhr: Eislaufen in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern kann ab heute wieder Schlittschuh gelaufen werden. Ab 13 Uhr ist die Eisfläche auf dem Messeplatz geöffnet. Und die ist in diesem Jahr größer als im vergangenen - insgesamt stehen den Eisläufern 600 Quadratmeter zur Verfügung. Wer beim pirouettendrehen Hunger bekommt, kann sich rund um die Eisbahn stärken oder sich in der Winterscheune aufwärmen. An den Wochenenden wird es an der Eisbahn auch Live-Musik und eine Kindershow geben. Die Schlittschuhbahn auf dem Messeplatz ist bis März geöffnet. Details finden Sie in unserem Artikel: Kaiserslautern Wintervergnügen 2025 Schlittschuhspaß auf der Eisbahn Kaiserslautern Seit dem 24. Januar hat auf dem Messeplatz in Kaiserslautern die Eisbahn geöffnet. Eislaufen ist jeden Tag ab mittags möglich. 12:00 Uhr SWR4 am Sonntag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 6:30 Uhr.

7:14 Uhr ++ Zugausfälle in der Westpfalz ++ Wegen Gleisbauarbeiten müssen Fahrgäste der Bahn ab heute in Kaiserslautern, Pirmasens, Enkenbach und auch in Neustadt immer wieder mit Zugausfällen rechnen - oft abends oder nachts. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind die Regionalbahnen 64, 65, 70 und 71 betroffen, außerdem die S1, S2 und der RegionalExpress 1. Weil die Züge bis Mitte Februar an unterschiedlichen Tagen in den Abend- und Nachtstunden ausfallen, sollen sich Fahrgäste vor der Fahrt unbedingt über den Schienenersatzverkehr in der DB-App informieren. Die Busse fahren allerdings zu anderen Zeiten ab und brauchen laut DB länger als die Züge. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 7:30 Uhr.

6:37 Uhr ++ Das Wetter in der Westpfalz ++ Die Sonne kommt heute nur selten heraus, es gibt viele Wolken. Aber es bleibt erstmal trocken, im Verlauf des Tages kann es aber immer mal wieder regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad. Bewölkter Himmel bei Rumbach im Kreis Südwestpfalz SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 6:30 Uhr.

6:20 Uhr ++ Berufungsprozeß wegen Tierquälerei beginnt ++ Wegen Tierquälerei standen vier Männer der Pferdemetzgerei Härting im vergangenen Sommer in Kaiserslautern vor Gericht. Alle wurden damals verurteilt. Heute beginnt am Landgericht der Berufungsprozess. Die Männer hatten im vergangenen Sommer Haftstrafen, Berufsverbote und eine Geldstrafe bekommen. Das Gericht sah als erwiesen an, dass sie in mehreren Fällen Schweine, Rinder und Pferde unsachgemäß getötet hatten. Der Geschäftsführer des Unternehmens war nach Ansicht des Gerichts seiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen. Videomaterial aus dem Schlachtbetrieb hatte die Ermittlungen damals ins Rollen gebracht. Die Aufnahmen sollen zum Teil auch im Berufungsprozess wieder als Beweismaterial angesehen werden. Dazu sind zwei Sachverständige geladen, um die Aufnahmen einzuordnen. Zudem sollen weitere Zeugen gehört werden. Für die Verhandlung sind drei Tage am Landgericht Kaiserslautern angesetzt. Kaiserslautern Videomaterial deckte Zustände auf Berufungsprozess um Tierquälerei in einer Pferdemetzgerei in Kaiserslautern hat begonnen Vor dem Landgericht Kaiserslautern hat am Freitag der Prozess gegen Mitarbeiter der Metzgerei Härting wegen Tierquälerei begonnen. Es ist ein Berufungsprozess. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 6:30 Uhr.

16:32 Uhr ++ Himmelsbergstollen in Zweibrücken soll zugänglich werden ++ Der Himmelsbergstollen in Zweibrücken - eine riesige in den Sandstein gehauene Kelleranlage - könnte möglicherweise bald für Besucher geöffnet werden. Die unterirdische Anlage gibt immer noch Rätsel auf. Denn in Zweibrücken weiß man bis heute nicht genau, wozu der Stollen eigentlich gebaut wurde. Im Zweiten Weltkrieg haben sich dort Bürgerinnen und Bürger bei Bombenangriffen in Sicherheit gebracht. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) würde den Himmelsbergstollen für die Öffentlichkeit gerne zugänglich machen, wie er im Audio sagt. Das Gutachten zum Himmelsbergstollen soll im Frühjahr in Zweibrücken vorgestellt werden. Dann wird entschieden, wie es mit dem Stollen weiter gehen soll. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.01.2025 um 16:30 Uhr.