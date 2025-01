Wie stellen sich die Menschen in Zweibrücken ihre Innenstadt vor?

Die Stadt Zweibrücken hat ihre Bürgerinnen und Bürger gefragt, wie die Innenstadt attraktiver werden kann. Das Ergebnis: Vor allem gegen die Hitze im Sommer muss etwas getan werden.

Sehr viel Asphalt, wenig Schatten. Immerhin in der Mitte ein Wasserspiel, bei dem im Sommer mehrere Fontänen sprudeln. So sieht der Alexanderplatz in der Zweibrücker Innenstadt momentan aus. Nicht gerade einladend - vor allem an heißen Sommertagen. Das denkt sich auch der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD): "Wenn man sich die Plätze anschaut, die wir gestaltet haben. Offen, leer, versiegelt - das sind Dinge, die würden wir heute so nicht mehr bauen."

Wie soll der Alexanderplatz in Zweibrücken also zukünftig aussehen?

Dazu hat man vergangenen Herbst die Bürgerinnen und Bürger befragt. Das Ergebnis: Die Zweibrücker wünschen sich vor allem mehr Grün, mehr Schatten und mehr Sitzmöglichkeiten. Ein Architektenbüro hat für die Stadt Pläne entworfen, wie das aussehen könnte.

Mehr Maßnahmen gegen Hitze in Zweibrücken wünschenswert

Oberbürgermeister Marold Wosnitza würde zukünftig auch gerne andere Stadtteile umgestalten. Das sei vor allem notwendig, weil es in der Stadt im Sommer immer heißer werde, sagt er. "Wir haben da noch ein paar Hotspots, bei denen wir dringend was machen müssen mit Blick auf die urbane Erwärmung."

Verschönerung der Zweibrücker Innenstadt muss aber noch warten

Für die Umgestaltung des Alexanderplatzes in Zweibrücken liegt jetzt zwar ein Konzept vor. Wie und wann die Ideen umgesetzt werden können, das ist momentan aber noch nicht klar. Unter anderem bräuchte es laut Wosnitza dazu nämlich Fördergelder aus dem Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren". Jetzt liegt das Projekt erstmal beim Bau- und Umweltausschuss in Zweibrücken.