Blog: Treffen wegen Ukraine auf Air Base Ramstein, A6 bei Kaiserslautern gesperrt, FCK verliert Test gegen Stuttgart

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

8:47 Uhr ++ Auch in Kaiserslautern: Verwaltungsmitarbeiter werden bedroht ++ Die Verwaltungen in der Westpfalz machen sich Gedanken um die Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie sie dem SWR mitteilten, werden sie oft beleidigt oder beschimpft. Viele Verwaltungen sagen, dass sie eigentlich ein offenes Haus für die Bürgerinnen und Bürger sein wollen. In manchen Bereichen werde das aber immer schwieriger. Die Kreisverwaltung Kaiserslautern hat sich deswegen zum Beispiel vor ein paar Jahren vom Landeskriminalamt beraten lassen. In der Ausländerbehörde können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt hinter Glasscheiben sitzen und im Sozialamt gibt es einen eigenen Anmeldebereich, damit man nicht einfach so in die Büros kann. In der Stadtverwaltung Kaiserslautern gibt es in manchen Bereichen Notrufknöpfe. Damit können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell Hilfe rufen.Die Stadtverwaltung Pirmasens plant im nächsten Jahr ein elektronisches Sicherheitssystem einzuführen. Wie das genau aussieht, dazu will man aber noch keine Angaben machen. Rheinland-Pfalz Alarmknöpfe und Pfefferspray in der Schublade Bedroht und beleidigt: Verwaltungen in RLP wollen Mitarbeiter besser schützen Immer häufiger werden Beschäftigte in Rathäusern oder Bürgerbüros beschimpft, bedroht oder gar mit Gegenständen beworfen. Landau und Ingelheim bauen deshalb ihre Gebäude um. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:11 Uhr ++ Landgericht Kaiserslautern verurteilt Sexualstraftäter ++ Das Landgericht Kaiserlautern hat einen Mann zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, unter anderem weil er Kinder über Online-Chats sexuell missbraucht hat. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 42-Jährigen vorgeworfen, über eine Videospielplattform Kontakt zu einem 13-Jährigen aufgenommen und um Nacktfotos gebeten zu haben. Dafür hat er dem Teenager Geschenke angeboten, zum Beispiel Videospiel-Guthaben. Der 42-Jährige soll auch einen Elfjährigen über dieselbe Plattform angeschrieben und den Jungen in einem Videotelefonat zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Der Mann habe außerdem eine Vielzahl an kinderpornografischen Bildern und Videos besessen. Das Urteil ist rechtskräftig. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.9.2024 um 7:30 Uhr.

6:32 Uhr ++ A6 bei Kaiserslautern-Ost gesperrt ++ Die A6 bei Kaiserslautern-Ost muss ab heute Vormittag in Richtung Saarbrücken kurzfristig gesperrt werden. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird in der Zeit die Asphaltdecke erneuert. Die Sperrung beginnt heute Morgen um 9 Uhr und dauert voraussichtlich bis am Sonntag um 17 Uhr. Neben der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost ist auch der "Park and Ride"-Parkplatz Kaiserslautern-Ost-Schweinsdell gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:19 Uhr ++ Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich erneut aus Air Base Ramstein ++ Wie geht es mit der Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland weiter? Darüber beraten heute wieder hochrangige Militärvertreter und Verteidigungsminister aus der ganzen Welt auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein. Es ist das 24. Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Nach SWR-Informationen soll auch der ukrainische Präsident Selenskyj nach Ramstein kommen. Dementsprechend hoch werden die Sicherheitsvorkehrungen in der Region sein. Selenskyj appellierte zuletzt in öffentlichen Auftritten an Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die USA, dass die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland dringend weitreichende Raketen und Flugabwehrsysteme benötige. Beim heutigen Treffen dürfte Selenskyj erneut die Genehmigung einfordern, dass diese Langstreckenwaffen auch abgefeuert werden dürfen. Das hatte der Westen bisher nicht erlaubt. Beim heutigen Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein sind - wie bei früheren Treffen - 50 Staaten dabei, NATO Verbündete, aber auch Länder, die kein Mitglied in der Allianz sind. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.9.2024 um 6:30 Uhr.

17:33 Uhr ++ FCK verliert Testspiel gegen Stuttgart ++ Der 1. FC Kaiserslautern hat sein Testspiel gegen den VfB Stuttgart verloren - der FCK unterlag in Stuttgart mit 1:4. Einziger Torschütze bei den Roten Teufeln war Jannik Mause. Am 29. Oktober hat der FCK die Chance, sich zu revanchieren. Dann treffen beide Mannschaften erneut aufeinander - diesmal in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.9.2024 um 17:30 Uhr.

16:30 Uhr ++ Motorradfahrer stößt mit Wildschwein zusammen ++ Mit einem Wildschwein ist ein Motorradfahrer in der vergangenen Nacht in Kaiserslautern zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Bike im Bereich Gelterswoog in Richtung B270 unterwegs. Das Wildschwein ist dann plötzlich direkt vor ihm über die Straße gelaufen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen, ist hingefallen und hat sich leicht verletzt. Das Wildschwein ist an der Unfallstelle gestorben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.9.2024 um 15:30 Uhr.

13:33 Uhr ++ Workshop für mehr Biodiversität in Kaiserslautern ++ Mehr Lebensraum für verschiedene Pflanzen und Tiere im Stadtgebiet schaffen - dieses Ziel hat sich die Stadt Kaiserslautern gesteckt. Bei einem Workshop heute Abend (17 bis 20:30 Uhr) können Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen zum sogenannten Projekt Biodiversität in Kaiserslautern einbringen. Um die Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren zu fördern, braucht es vor allem weniger zubetonierte Flächen und mehr Grün in der Stadt. Mit dem Konzept zur Biodiversität hat sich Kaiserslautern beispielsweise vorgenommen, zukünftig mehr Flächen zu entsiegeln. Die Grünflächen, die dadurch entstehen, sollen nicht nur schön anzusehen sein, sondern vor allem auch Insekten und anderen Tieren Lebensraum bieten. Das bedeutet, dass beispielsweise totes Holz in den Parks nicht weggeräumt werden soll, sagt die Stadt. Denn das kann unter anderem für Insekten ein zu Hause sein. Außerdem sollen laut dem Konzept auf Dauer auch mehr Stadtgärten in Kaiserslautern entstehen und auch gefällte oder abgestorbene Bäume schnell wieder durch neue Bäume ersetzt werden. Wer sich mehr über das Projekt Biodiversität in Kaiserslautern informieren möchte, findet Infos dazu auf der Homepage der Stadt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.9.2024 um 12:30 Uhr.

13:04 Uhr ++ DFB-Pokal: FCK gegen Stuttgart terminiert ++ Der Deutsche Fußballbund hat jetzt die Spiele für die zweite Pokalrunde Ende Oktober genau terminiert: Demnach spielt der 1. FC Kaiserslautern am 29. Oktober auswärts gegen Vizemeister VfB Stuttgart. Anstoß der Partie ist dann um 20:45 Uhr. Und heute kann der FCK sich quasi schon mal auf den künftigen Gegner einstellen: Am Nachmittag sind die Roten Teufel zum Testspiel in Stuttgart. Los geht’s gegen den VfB um 15 Uhr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.9.2024 um 12:30 Uhr.

11:25 Uhr ++ Unbekannte stellen Baustellen-Baken auf A8 bei Zweibrücken ++ Unbekannte haben auf der A8 bei Zweibrücken Baustellen-Baken mitten auf die Fahrbahn gestellt. Nach Polizeiangaben ist es dazu in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gekommen. Mehrere Autofahrer hatten den Notruf gewählt, weil ihnen zwei Baustellen-Baken auf der Autobahn in Richtung Pirmasens aufgefallen sind. Die standen nahe einer Baustelle auf Höhe von Ernstweiler. Die Barken wurden wohl absichtlich so aufgestellt, dass Autofahrer sie erst sehr spät sehen konnten. Es ist kein Unfall passiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die durch die verschobenen Baken gefährdet wurden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.9.2024 um 10:30 Uhr.

10:51 Uhr ++ Wetter: Heute wieder gewittrig im Westen der Pfalz ++ Am Nachmittag werden die Wolken in der Region dichter, vereinzelt ziehen gegen Abend von Südwesten her Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen 26 Grad rund um Kirchheimbolanden und bis 28 Grad in Landstuhl und Ramstein. Meist weht nur schwacher Wind. In der Nacht bilden sich weitere Schauer und Gewitter. Tiefstwerte: 18 bis 14 Grad. Morgen wird es wechselhaft mit Wolken, Sonne und stellenweise Gewitter. Am Samstag freundlich und spätsommerlich warm. Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.9.2024 um 10:30 Uhr. Das Wetter im SWR Sendegebiet

9:53 Uhr ++ Sperrung auf der B10 von Landau nach Pirmasens ++ Wer heute Abend auf der B10 aus Richtung Landau nach Pirmasens will, muss eine Umleitung fahren. Das hat der zuständige Landesbetrieb mitgeteilt. Löwenherz- und Barbarossatunnel sind ab 20 Uhr gesperrt. Dort soll ein Kabelschaden behoben werden. Der Verkehr in Richtung Pirmasens wird dann über Annweiler umgeleitet. In der Nacht soll dann die Sperrung enden, eine genaue Uhrzeit dafür steht noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.9.2024 um 9:30 Uhr.

7:34 Uhr ++ "MINTmachwelt" auf der Gartenschau Kaiserslautern ++ Wie kann man junge Menschen für Naturwissenschaften begeistern? Verschiedene Institutionen und Firmen aus Kaiserslautern versuchen es ab heute mit der "MINTmachwelt“ auf der Gartenschau. Dabei können Kinder und Jugendliche ab vier Jahren selbst Experimente durchführen – zum Beispiel Wasser auf seine Qualität untersuchen oder selbst am Computer programmieren. Die "MINTmachwelt" auf der Gartenschau geht bis zum Samstag und ist täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:35 Uhr ++ Jugendlicher mit Schusswaffe an der Mall Kaiserslautern ++ Die Polizei hat an der Mall in Kaiserslautern vier Männer festgenommen. Dabei unter anderem ein 16-Jähriger, der eine Schusswaffe offen bei sich trug. Es war eine Schreckschusswaffe. Er flüchtete erst, dann konnten ihn die Polizisten stellen. Wenig später hatte nach Angaben der Polizei ein anderer Mann ein Pärchen angegriffen und eine Goldkette geraubt. Die Polizisten konnten drei Männer festnehmen – zwei im Zusammenhang mit dem Raub der Kette und einen aus der Gruppe, weil er Rauschgift dabei hatte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:21 Uhr ++ Mehr Unterstützung bei Abschiebungen gefordert ++ Städte und Kreise in der Westpfalz fordern bei der Abschiebung von Asylbewerbern ohne Bleiberecht mehr Unterstützung von Bund und Land. Nach dem Messerattentat von Solingen wünscht sich die Stadt Pirmasens zum Beispiel, dass sich zentrale Ausländerbehörden um die Abschiebungen kümmern. Für die Stadt hätte das den Vorteil, dass die Ausländerbehörden vor Ort von dieser Aufgabe entbunden werden. Abschiebungen seien mit einem großen logistischen Aufwand verbunden. Rainer Guth (parteilos), der Landrat des Donnersbergkreises, würde Flüchtlinge, deren Asylanträge keine Aussicht auf Erfolg haben, erst gar nicht in die Kommunen verteilen. Zudem fordert er, dass sich Asylbewerber ohne Identitätsnachweis auch nicht in Deutschland aufhalten dürfen. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz würde es begrüßen, wenn Abschiebungen auch in Länder wie Afghanistan und Syrien möglich wären. In der Westpfalz sind unter den ausreisepflichtigen Menschen auch verurteilte Straftäter. Im Kreis Kaiserslautern sind das nach Angaben der Kreisverwaltung zum Beispiel etwa 20 Menschen, im Donnersbergkreis 14 und in Zweibrücken vier. Neuwied Viele Hürden: Rückführungen scheitern oft Abschiebungen: Kreise und Städte in RLP fordern mehr Unterstützung Den Kreisen und Städten in RLP gelingt es oft nicht, abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. Die Gründe dafür sind vielschichtig und die Liste mit ihren Forderungen ist lang. 12:00 Uhr Aktuell um 12 SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.9.2024 um 6:30 Uhr.

15:42 Uhr ++ Verletzte bei Spiel des FCK gegen Berlin ++ Beim Heimspiel des FCK am vergangenen Samstagabend gegen Herta BSC Berlin sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei heute bestätigte, wurde eine Frau von herabfallenden Stücken einer abgeschossenen Feuerwerksrakete getroffen. Sie erlitt Brandverletzungen. Ein weiterer Besucher wurde durch einen geworfenen Becher verletzt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach dem Spiel haben sich außerdem FCK- und Berlin-Fans gestritten. Die beiden aufgeheizten Gruppen sind nach Polizeiangaben im Bereich des Fritz-Walter-Stadions aufeinandergetroffen. Da sie sich nicht friedlich trennen ließen, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung. Zeugen, die im und nach dem Spiel außerhalb des Stadion etwas mitbekommen haben, sollen sich bei der Polizei Kaiserslautern melden.

14:14 Uhr ++ Expertin ist sich sicher: Batteriezellfabrik in Kaiserslautern kommt ++ Wird die Batteriezellenfabrik auf dem Opel-Gelände in Kaiserslautern weiter gebaut oder nicht? Die Firma ACC hatte den Bau gestoppt und das unter anderem mit dem schwachen Absatz von E-Autos begründet. In der Fabrik sollten eigentlich bis zu 2.000 Menschen arbeiten. Beatrix Keim, Direktorin eines Forschungsinstituts für die Auto-Industrie in Duisburg, geht aber davon aus, dass das Werk im kommenden Jahr weiter gebaut wird. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.9.2024 um 13:30 Uhr.

12:48 Uhr ++ Inklusives Wohnen in Pirmasens: Angebot erweitert ++ Die Bauhilfe in Pirmasens hat ihr Wohnprojekt "Am Wasserturm“ erweitert - heute wurden neun weitere Wohnungen eingeweiht. Seit 2019 wohnen in dem Projekt Menschen, die Unterstützung brauchen, mit ehrenamtlich engagierten Menschen zusammen. Nach Angaben der Stadt war die Nachfrage nach dem Projekt groß. Deshalb hat die Bauhilfe Pirmasens die neun Wohnungen in den vergangenen Monaten für rund 700.000 Euro saniert und modernisiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.9.2024 um 12:30 Uhr.

12:09 Uhr ++ Auch 2025 kostenloses Sportprogramm im Pirmasenser Strecktalpark ++ In Pirmasens soll es vermutlich auch im Sommer nächsten Jahres wieder ein kostenloses Sportpogramm im Strecktalpark geben. Die Stadt ist nach eigenen Angaben zufrieden damit, wie das Angebot in diesem Jahr angenommen wurde: von Juni bis August haben demnach knapp 750 Menschen bei den Sportkursen unter freiem Himmel mitgemacht. Besonders beliebt gewesen seien Yoga-Kurse, Kickboxen und Training mit Gewichten. Das Sportprogramm im Strecktalpark gibt es seit gut vier Jahren. Pirmasens will damit Menschen für Bewegung in der Natur begeistern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.9.2024 um 11:30 Uhr.

11:22 Uhr ++ Pirmasens: Vor der Polizei geflüchtet - Mann muss ins Gefängnis ++ Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Mann zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt - unter anderem, weil er mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet war. Der Mann hatte keinen Führerschein und sollte auf der B10 kontrolliert werden. Er gab aber Gas und fuhr mit bis zu 150 kn/h in Richtung Landau. Dort wurde er von den Polizisten gestoppt. Der Mann darf nach dem Urteil des Amtsgerichtes innerhalb der kommenden fünf Jahre keinen neuen Führerschein machen. In das Urteil floss auch ein, dass er mehrfach aus Staubsauger-Automaten an Tankstellen Geld gestohlen hatte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.9.2024 um 10:30 Uhr.

