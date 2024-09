Verkehrssituation in Kaiserslautern durch Bauarbeiten angespannt

per Mail teilen

Autofahrer in Kaiserslautern müssen zurzeit viel Geduld haben wegen der Bauarbeiten rund um die Neue Stadtmitte. Entwarnung erst in einem Jahr!

Mal eben schnell zur Arbeit fahren, kurz Mittagspause machen oder schnell in den Feierabend düsen. In Kaiserslautern geht das zurzeit vor allem rund um das Pfalztheater, die Fruchthalle, das Rathaus und die Kreisverwaltung eher selten. Vor allem die Stoßzeiten sind ein Garant für Hupkonzerte, Rückstaus auf Kreuzungen und maximal genervte Autofahrer.

"Probleme erwartbar" wegen Bauarbeiten zur Neuen Stadtmitte

Bauphase Nummer drei im Millionenprojekt "Neue Stadtmitte" konnte deutlich früher als geplant abgeschlossen werden. Jetzt gehen die Arbeiten in die letzte Runde: Der vierte und letzte Bauabschnitt soll bis in den Herbst 2025 andauern, in der Zeit müssen Autofahrer rund um das Pfalztheater und das Rathaus immer wieder mit erheblichem Verkehrsaufkommen rechnen.

Auch den Projektplanern der Stadt Kaiserslautern war es nach eigenen Angaben klar, dass es zu Problemen im Innenstadtverkehr kommen würde. "Die Situation hat uns jetzt sicherlich nicht überrascht", sagt Jörg Ratasewitz. Er ist Verkehrsmanager im Referat Tiefbau der Stadt Kaiserslautern.

Was möglich war zu optimieren, haben wir gemacht. Da können wir uns nix vorwerfen.

Haltestellen rund um den Fackelbrunnen Kaiserslautern öffnen wieder

Aufatmen heißt es ab Montag (9. September) um 14 Uhr für Kaiserslauterer, die täglich auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Denn dann sind ein Großteil der Haltestellen für diverse Buslinien wieder rund um den Fackelbrunnen zu finden.

Auch für den Betriebsleiter der SWK Kaiserslautern eine enorme Erleichterung. Sie hatten in den vergangenen Monaten durch die Bauarbeiten jede Menge Arbeit mit der Planung der Haltestellen und enorme Verspätungen der einzelnen Linien wegen der Sperrungen entlang der Fruchthalle.

Informationen hängen an alten/neuen Haltestellen und in Apps

Wer ab Montag, 9. September nur noch Banhof versteht, ohne am Bahnhof zu stehen, der findet an den alten Haltestellen Infos zu den finalen Standorten der einzelnen Linien. Außerdem soll man sich auch im Netz und beispielsweise über die myVRN-App ab der Änderung jederzeit informieren können, wo die neue Haltestelle genau zu finden ist und wann der nächste Bus zum Betze, zur RPTU oder auch zum Warmfreibad abfährt.

Ab 14:00 Uhr am 9. September halten die Linien 103, 106, 111, 115 und die Nachtbusse N3, N6 und N7 wieder an der gewohnten Haltestelle Fackelbrunnen Nord. Die Haltestelle Fackelbrunnen Süd ist ab dem 9. September um 14 Uhr wieder der Treffpunkt für alle, die mit den Linien 105 und 107 fahren wollen.

Nerven sparen und zu Fuß gehen in Kaiserslautern

Wer es nicht eilig hat, von A nach B zu kommen, etwas für die Umwelt tun will und gleichzeitig auch seiner Gesundheit einen Gefallen tun möchte, der kann sich durch einen Spaziergang in der Innenstadt sicherlich den einen oder anderen Nervenzusammenbruch sparen. Oder wie wäre es mal wieder eine Runde mit dem Rad zu drehen oder einen E-Scooter zu nutzen? Okay, nicht immer machbar im Alltag. Aber sicherlich eine Überlegung wert. Ansonsten heißt es: geduldig sein!