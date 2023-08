per Mail teilen

Die Umgestaltung der Innenstadt von Kaiserslautern geht voran. Der erste Teil der "Neuen Stadtmitte" ist nun freigegeben worden.



"Ein erster Meilenstein ist geschafft." So schreibt es die Stadt in ihrer Pressemitteilung zum ersten Bauabschnitt der "Neuen Stadtmitte". Und tatsächlich: Rechtzeitig zum Besichtigungstermin hatte sich der Regen am späten Nachmittag verzogen.

Mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer in der Fruchthallstraße

Christoph Schenk vom städtischen Tiefbauamt deutet Richtung Mall: "Der erste Bauabschnitt, das ist der Bereich von der Mall bis zur Einmündung in die Schneiderstraße." Die Fruchthallstraße ist dort nun verkehrsberuhigt und dementsprechend ab sofort nur noch für Busse, Radfahrer und Anwohner freigegeben. Außerdem kann die Burgstraße zwischen Maxstraße und Kaiserpfalz wieder in beide Richtungen befahren werden.

Der Bereich zwischen Mall und Einmündung Schneiderstraße ist für den Verkehr freigegeben worden. Damit ist der erste Bauabschnitt der "Neuen Stadtmitte" Kaiserslautern abgeschlossen. Der zweite Bauabschnitt soll bis Ende Februar 2024 abgeschlossen sein. Stadt Kaiserslautern

Außerdem - und das wird alle Autofahrer freuen - kann man von der Burgstraße aus wieder in die Schneiderstraße abbiegen. "Im Moment allerdings nur als Rechtsabbieger aus Westen kommend", erklärt Christoph Schenk vom Tiefbauamt. Das heißt aber auch, dass die Eisenbahn- und die Schneiderstraße ab sofort wieder Einbahnstraßen sind, so Schenk. Damit Fußgänger die Burgstraße weiterhin sicher überqueren können und zu den neu angelegten Bushaltestellen gelangen, bleiben nach Angaben der Stadt die Ampel und der provisorische Fußgängerübergang erhalten.

Die "Neue Stadtmitte" von Kaiserslautern soll grüner werden

An den Bushaltestellen sind digitale Anzeigetafeln installiert. Auf Knopfdruck sagen diese die abfahrenden Buslinien, sowie das aktuelle Datum und die Uhrzeit an. Neu sind auch die Bänke auf dem Platz neben dem Fackelbrunnen. "Dort kommen auch noch Mülleimer hin. Und ein Trinkwasserbrunnen wird auch aufgestellt", sagt Schenk. Zudem will die Stadt alleine zwischen Mall und Tourist-Info zwölf neue Bäume pflanzen. Die LED-Straßenlampen seien sowohl Tageszeit- als auch Jahreszeit gesteuert. Damit wolle die Stadt Energie sparen.

Zweiter Bauabschnitt beginnt

Das regnerische Wetter der vergangenen Wochen habe die Bauarbeiten ein wenig verzögert. Daher müsste noch etwas gepflastert werden, sagt Schenk. Bis Ende September soll aber alles fertig sein. Denn es geht schon weiter: Die Bauarbeiten des zweiten Abschnittes rund um die Fruchthalle haben bereits begonnen. Noch diese Woche soll, sagt Christoph Schenk, der alte Asphalt rausgerissen und mit dem Einbau des neuen Fahrbahnbelags begonnen werden. Komplett fertig soll Kaiserslauterns "Neue Stadtmitte" dann ab 2025 sein.