16-Jährige in Kaiserslautern erpresst und beraubt

In Kaiserslautern ist ein 16-jähriges Mädchen mehrfach erpresst worden, als es Geld abheben wollte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die 16-Jährige hat nach Angaben der Polizei am Mittwochmittag in der Lauterer Innenstadt an einem Geldautomaten in der Schneiderstraße Geld abgehoben. Kurz danach sei sie von einem Jungen und einem Mädchen bedroht worden. Sie wollten das Geld von ihr haben. Das habe das Mädchen dann auch rausgerückt.

Am Donnerstagmorgen sei die 16-Jährige den beiden dann nochmal über den Weg gelaufen, diesmal beim Rathaus. Der Junge und das Mädchen hätten sie dann dazu gebracht, nochmal Geld in der Schneiderstraße abzuheben. Auch dieses Geld habe das Mädchen den beiden Tätern gegeben. Danach sei das Duo in Richtung Fackelstaße geflüchtet. Insgesamt hätten sie dem Mädchen mindestens 100 Euro geklaut.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Der Junge soll circa 1,85 Meter groß und schlank sein und blond gefärbte Haare haben. Er habe eine hellblaue Jeans und weiße Sneaker getragen und außerdem nicht gut Deutsch gesprochen. Das Mädchen soll etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Zeugen werden gebeten, sich unter 0631 369-0 an die Polizei zu wenden.