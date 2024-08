Blog: Polizei reagiert auf Vorwürfe aus Kusel, Straftäter in Kusel festgenommen ,Stadtjubiläum in Kibo

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

17:12 Uhr ++ Handtaschenräuber in Kaiserslautern geschnappt ++ Die Polizei hat gestern Nachmittag einen mutmaßlichen Handtaschendieb geschnappt. Der Mann war laut Polizei gerade wieder auf Beutezug und hatte kurz vor 15 Uhr einer 66-jährigen ihre Handtasche entrissen und war davongerannt. Zeugen verständigten umgehend die Polizei. Ein Zeuge folgte dem Täter in sicherem Abstand zu Fuß, so konnte er die Beamten über den Aufenthaltsort des vermeintlichen Diebes informieren. Der 18-Jährige wurde festgenommen, die Tasche hatte er noch bei sich. Seine Daten wurden auf der Dienststelle aufgenommen, er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob der Mann auch für die beiden Handtaschen-Diebstähle am Mittwoch in der Innenstadt verantwortlich ist, sei noch unklar, so die Polizei. Auf den 18-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

16:22 Uhr ++ Polizei reagiert auf Vorwürfe aus Kusel ++ Ende Juli ist in Kusel eine Frau von einem Asylbegehrenden aus dem Kreis Kusel angegriffen worden. Eine Bestätigung darüber gegenüber der Presse gab es von seiten der Polizei aber erst Ende Juli. Sie bestätigte, dass es eine Staftat gegegen hat, über das Wie werde aber derzeit noch ermittelt. Nun hat sich der Präsident des Westpfalz Präsidiums, Hans Kästner, dazu geäußert, weshalb die Polizei die Medien nicht eigeninitiativ informiert hat. Der Vorfall ist an die Öffentlichkeit gelangt, nachdem ein Kuseler Kommunalpolitiker darüber auf Facebook berichtet hatte. Der CDU-Politiker beschuldigt in seinem Post, dass die Polizei solche Fälle in Kusel unter den Tisch kehren würde.

16:20 Uhr ++ Polizei nimmt Straftäter im Kreis Kusel fest ++ Die Polizei hat gestern Nachmittag nach längerer Suche einen Straftäter in Dunzweiler im Kreis Kusel festnehmen können. Nach Angaben des zuständigen Gerichts wurde der 23-jährige Mann seit Februar gesucht. Der Mann wurde laut Gerichtsangaben bereits wegen sieben verschiedener Straftaten verurteilt: Zum Beispiel, weil er unerlaubt eine Schusswaffe mit sich führte und Betäubungsmittel und ein Butterfly-Messer bei sich hatte. Der Haftbefehl gegen ihn liege bereits seit Februar vor, weil er laut Gericht seine Strafe nicht freiwillig antreten wollte. Bereits vor zwei Jahren wurde er vom Amtsgericht wegen der zahlreichen Straftaten verurteilt: Und zwar damals als 21-Jähriger zu einem Jahr und vier Monaten Jugendhaft auf Bewährung. Zwischenzeitlich gab es aber ein neues Urteil. Jetzt muss der Mann hinter Gitter. Seit seiner Festnahme gestern Nachmittag sitzt der 23-Jährige in einer Jugendstrafanstalt und muss seine Strafe jetzt verbüßen.

11:39 Uhr ++ Spieleentwickler von Hochschule Kaiserslautern auf Gamescom ++ Auf der weltgrößten Videospielmesse Gamescom in Köln präsentieren sich aktuell auch Spieleentwickler aus Kaiserslautern. Eine Gruppe aus dem Studiengang Virtual Design der Lauterer Hochschule stellt auf der Messe ein selbst entwickeltes Spiel vor. Für Entwicklerin Margaux Arnu ist es ein besonderer Moment, auf der Gamescom an ihrem ersten eigenen Stand zu stehen. Mit ihrem Spiel "Umbra's Light" hat sich die Master-Studentin zusammen mit einem anderen Spielentwickler der Hochschule Kaiserslautern selbstständig gemacht. Sie hoffen darauf, in einigen Jahren ihr Spiel auf den Markt bringen zu können.

11:01 Uhr ++ Busbahnhof in Pirmasens wieder frei ++ Die Bauarbeiten am Busbahnhof am Exerzierplatz in Pirmasens sind abgeschlossen. Seit heute Morgen fahren dort wieder die Busse wie gewohnt. Das hat die Stadt Pirmasens mitgeteilt. In der Nähe des Busbahnhofs wurde unter anderem die Straße erneuert. Die Sanierung war notwendig, weil die Straße nach knapp drei Jahrzehnten durch die Belastung der tonnenschweren Omnibusse in einem schlechten Zustand war.

8:34 Uhr ++ Fitnessanlage im Strecktalpark in Pirmasens ausgebaut ++ Im Strecktalpark in Pirmasens gibt es schon seit Jahren Sportgeräte, an denen jeder kostenlos trainieren darf. Nach Angaben der Stadt sind die Geräte sehr beliebt. Deshalb wurde jetzt die Outdoor-Sportanlage ausgebaut. Unter anderem gibt es jetzt einen speziellen rutschfesten Gummibelag. Dafür hatte sich der Seniorenbeirat stark gemacht. Außerdem ist der Zugang zu den Geräten jetzt auch barrierefrei.

6:23 Uhr ++ Landstraße im Kreis Kaiserslautern wieder frei ++ Die Landstraße zwischen Weilerbach und Mackenbach im Kreis Kaiserslautern wird heute wieder für den Verkehr freigeben. Die Sanierungsarbeiten am Gewergebiet "Auf dem Immel" werden nach nach Angaben des Landesbetriebs im Laufe des Nachmittags abgeschlossen. Dort bekam die Straße auf über 200 Metern eine neue Asphaltschicht. Zwei Wochen lang war die Landstraße gesperrt.

17:18 Uhr ++ Zahl der Straftaten in Kaiserslautern unverändert ++ Bei den Straftaten in Kaiserslautern gab es im ersten Halbjahr dieses Jahres kaum Unterschiede zum Vorjahr. Das geht aus einer Statistik der Polizei hervor. Auch rund um die Mall wurden demnach nicht mehr Straftaten registriert. Auffällig ist allerdings, dass die Beamten im vergangenen Jahr die meisten Verstöße noch in Zusammenhang mit Drogen verzeichneten. In diesem ersten Halbjahr sind die Zahlen bei den Drogendelikten aber etwas zurückgegangen. Das könnte mit der Cannabis-Teillegalisierung zusammenhängen. Die meisten Straftaten in den ersten Monaten dieses Jahres gehen in der gesamten Stadt auf Gewaltdelikte zurück. Beispielsweise wurden im Bereich rund um die Mall im gesamten Jahr 2023 insgesamt 55 Gewaltdelikte erfasst. In diesem Jahr sind es zur ersten Jahreshälfte etwas weniger als die Hälfte. Die Zahlen sind bisher also insgesamt sehr ähnlich geblieben. Der Grund dafür könnte mit der verstärkten Polizeipräsenz am Einkaufszentrum zusammenhängen oder dass sich jetzt mehr Menschen in der neuen Stadtmitte aufhalten. Wirklich signifikante Unterschiede gibt es bei den Zahlen insgesamt aber nicht.

15:59 Uhr ++ Zwei Überfälle auf Seniorinnen in Kaiserslautern ++ Gleich zwei Mal hat ein Dieb gestern in Kaiserslauterer Stadtgebiet zugeschlagen. Die Polizei vermutet, dass es sich um ein und denselben Täter handeln könnte. Beim ersten Raubüberfall gegen 17:30 Uhr wurde dem 74-jährigen Opfer die Handtasche geklaut. Der unbekannte Täter flüchtete mit seiner Beute. Gegen 19 Uhr stieß der Dieb von hinten gegen eine 59-Jährige, griff sich die Tasche und rannte ebenfalls davon. Im zweiten Fall wurde die Frau leicht verletzt. Beide Opfer beschrieben den Täter gleich: er könnte 18 bis 20 Jahre alt sein, hat schwarze, kurze Haare und einen gebräunten Teint. Der Mann war schwarz gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise und ermittelt jetzt gegen Unbekannt.

14:45 Uhr ++ Mutmaßlicher Drogenhändler in Kaiserslautern geschnappt ++ Die Polizei konnte gestern Nachmittag in Kaiserslautern einen 21-Jährigen stellen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den jungen Mann aus dem Landkreis. Er war zuvor einer Fußstreife in der Innenstadt aufgefallen, weil er den Eindruck erweckte, Drogengeschäfte abzuwickeln. Als die Beamten ihn ansprachen, versuchte der 21-Jährige nach Polizeiangaben zu flüchten, er konnte aber nach wenigen Metern eingeholt und gestellt werden. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten eine Substanz sicher, bei der es sich um Kokain handeln dürfte. Auch eine Feinwaage und mehrere hundert Euro Bargeld wurden sichergestellt. Die Ermittlungen laufen, der 21-Jährige hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

12:38 Uhr ++ Immer noch fehlen Schulbücher in Kaiserslautern ++ Kurz vor Schulstart fehlen in Kaiserslautern immer noch etwa 5.000 Leih-Schulbücher. Wann alle Schüler ihre Bücher haben werden, kann auch die Firma, die die Bücher momentan in Kaiserslautern ausliefert, nicht genau sagen. Ursprünglich hieß es, dass die Bücher am Wochenende vor dem Schulstart alle da sein sollen. Jetzt fehle aber immer noch ein Großteil der Bücher, erklärt Michael Blauth. Er ist Geschäftsführer der Firma, die die Schulbücher in Kaiserslautern verteilt. Dass die fehlenden Bücher noch nicht geliefert wurden, liege an Abläufen in den Druckereien und Verlagen, meint Blauth. Wann die restlichen Bücher kommen, könne er deshalb auch nicht sagen. Sein Team sei gerade jeden Tag zu den Schulen in Kaiserslautern unterwegs, um Bücher auszuliefern. Die gute Nachricht: Bei manchen Schulen in der Stadt seien auch schon alle Schulbücher da, sagt Blauth. Die Schulbuchausleihe ist in Rheinland-Pfalz für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen möglich. Für Eltern, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet, ist die Schulbuchausleihe kostenlos.

11:30 Uhr ++ Betrunkener Radfahrer bei Käshofen gestoppt ++ Der Polizei ist gestern Abend in Käshofen in der Südwestpfalz ein unsicherer Fahrradfahrer aufgefallen. Wie sich herausstellte hatte der Mann deutlich zu viel Alkohol intus. Ein Alkoholtest hatte einen Wert von mehr als drei Promille angezeigt. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

10:43 Uhr ++ Gastfamilien in Kaiserslautern gesucht ++ In Kaiserslautern werden gerade Gastfamilien für sieben Austauschschülerinnen- und Schüler gesucht. Sie reisen aus Australien, Italien und den USA an und suchen für ein Jahr ein Zuhause in Kaiserslautern. Die Schülerinnen und Schüler nehmen an dem Austauschprogramm des Vereins "Experiment" teil. Wer Interesse hat, die Schüler aufzunehmen, kann sich auf der Homepage von Experiment informieren.

9:52 Uhr ++ Haushaltslage: Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern schreibt an Landesregierung ++ Die Stadt Kaiserslautern geht von einem Minus von fast 48 Millionen Euro im Haushalt des nächsten Jahres aus. Der Grund dafür sind nach Angaben der Stadt viele Vorgaben von Seiten des Landes und des Bundes, die erfüllt werden müssen. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) hat nun die Landesregierung um Unterstützung gebeten. Grund: Die Stadt Kaiserslautern nimmt am Entschuldungsprogramm des Landes teil und das ist an Bedingungen geknüpft. So muss sie eigentlich einen Haushalt ohne Minus vorlegen. Doch genau das sei nicht mal ansatzweise möglich, schreibt Oberbürgermeisterin Beate Kimmel in einem Brief unter anderem an Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Kaiserslautern gehe es damit wie vielen anderen Kommunen im Land. Gerade im Sozialbereich habe die Stadt immer höhere Ausgaben. Verwaltung und Stadtrat würden alle Anstrengungen unternehmen, um einen Haushaltsausgleich zu schaffen. Steuern seien schon erhöht worden. Dennoch sei ein Haushaltsausgleich im nächsten Jahr unerreichbar, so die Oberbür

8:41 Uhr ++ Kfz-Versicherung in Kaiserslautern wird möglicherweise teurer ++ Wer sein Auto im Zulassungsbezirk Kaiserslautern angemeldet hat, könnte künftig mehr für ihre Autoversicherung zahlen müssen. Jedes Jahr bewertet die Vesicherungswirtschaft das Unfallgeschehen. Passieren weniger Unfälle, wird auch die Versicherung günstiger. Das ist im Zulassungsbeirk Kaiserslautern aber nicht der Fall. Dort wurden laut der Versicherungswirtschaft mehr Risiken festgestellt - weshalb die Beiträge auch steigen könnten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.8.2024 um 8:30 Uhr. Sendung am Do. , 22.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:47 Uhr ++ B48 bei Hochspeyer gesperrt ++ Ab heute Abend wird die B48 bei Hochspeyer und die dortige Verbindung zur B37 voll gesperrt. Grund dafür ist laut Landesbetrieb Mobilität der Bau von drei Eisenbahnbrücken. Der Bereich ist bis Montagmorgen gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.8.2024 um 6:30 Uhr. Sendung am Do. , 22.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:45 Uhr ++ Dorferneuerung in Wahnwegen im Kreis Kusel ++ Der Ortskern von Wahnwegen im Kreis Kusel soll neu gestaltet werden - und dafür gibt es vom Land Geld. Über 200.000 Euro bekommt die Ortsgemeinde, um beispielsweise den Bereich um die Friedhofsstraße und die Hauptstraße zu einer zusammenhängenden Fläche umzugestalten. Das Geld kommt aus dem rheinland-pfälzischen Dorferneuerungsprogramm. Für das Jahr 2024 stellt das Land rund 19 Millionen Euro zur Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen zur Verfügung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.8.2024 um 6:30 Uhr. Sendung am Do. , 22.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

17:10 Uhr ++ Motorradfahrer stürzt Abhang bei Mölschbach hinab ++ Am Nachmittag war die Bundesstraße 48 zwischen Mölschbach und Stüterhof im Kreis Kaiserslautern wegen eines Motorradunfalls für knapp zwei Stunden vollgesperrt. Nach Angaben der Polizei war der Motorradfahrer in einer Kurve mit seiner Maschine gestürzt. Das Motorrad ist daraufhin gegen die Schutzplanke gekracht. Der Fahrer selbst ist einen dahinter liegenden Abhang hinuntergestürzt. Die Feuerwehr musste den verletzten Mann retten. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.8.2024 um 17:30 Uhr.

17:00 Uhr ++ Verfahren gegen Security-Mann eingestellt ++ Das Amtsgericht Landstuhl hat das Verfahren wegen Körperverletzung gegen einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter eingestellt. Der Angeklagte soll beim Ohmbachseefest nach einem geschlichteten Streit seinem Opfer mit der Faust ins Gesicht geboxt und ihm dabei zwei Schneidezähne und einen Backenzahn ausgeschlagen haben. Nach Angaben des Gerichts wurde dem Mann am Ende der Verhandlung eine Geldstrafe über 200 Euro auferlegt. Hintergrund ist, dass der Geschädigte auf eine weitere Strafverfolgung des Sicherheitsdienst-Mitarbeiter verzichtet hat. Das Opfer zog sich bei der Auseinandersetzung auch eine Fraktur am oberen Sprunggelenk zu und hatte außerdem Schürfwunden im Gesicht. 13 Zeugen wurden für die Verhandlung geladen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.8.2024 um 17:30 Uhr.

14:52 Uhr ++ Mann in Kaiserslautern mit Messer bedroht ++ Nach einem Streit unter jungen Männern gestern Abend in Kaiserslautern sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei 20-Jährige wurden nach Angaben der Polizei von einer Gruppe von drei Männern angegriffen, geschlagen und auch mit einem Messer bedroht. Dabei wurde eines der Opfer leicht verletzt. Die Täter waren zuvor mit einer anderen Gruppe in Streit geraten. Diesen Streit wollten die 20-jährigen laut Polizei schlichten, was zunächst gelang. Als das Trio aber zurückgekommen sei, habe es die beiden Schlichter attackiert. Die Täter sind geflüchtet, laut Zeugenbeschreibung sind zwei von ihnen dunkelhaarig, einer trägt helleres Haar. Alle drei sollen sich laut Polizei in einer ausländischen Sprache unterhalten haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.8.2024 um 14:30 Uhr.