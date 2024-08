Nachbar rettet Frau aus brennendem Haus im Kreis Kaiserslautern

per Mail teilen

Das schnelle Handeln eines Nachbarn hat in Kindsbach im Kreis Kaiserslautern einer Frau womöglich das Leben gerettet. Der Mann holte die Frau aus ihrem brennenden Haus.

Das Feuer in dem Einfamilienhaus war laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag ausgebrochen. Innerhalb kürzester Zeit habe der komplette Dachstuhl in Flammen gestanden.

Glück im Unglück: Nachbar ist Feuerwehrmann

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dem SWR, dass die Bewohnerin um Hilfe gerufen habe. Das hörte ihr Nachbar, der selbst bei der Feuerwehr ist und gerade alarmiert wurde. Eigentlich wollte er sich wegen des eingehenden Alarms auf den Weg zur Feuerwache machen. Nachdem er die Hilferufe hörte, fackelte der Nachbar nicht lange und rettet die Frau aus dem brennenden Haus. "Ohne den Retter wär das wohl schlimmer ausgegangen", sagte der Feuerwehrsprecher. Die Frau wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Sie blieb unverletzt.

Hoher Sachschaden nach Feuer in Kindsbach

Das Haus ist nach dem Brand laut Polizei voraussichtlich nicht mehr bewohnbar. Durch die Löscharbeiten wurden alle Stockwerke in Mitleidenschaft gezogen und von Löschwasser geflutet. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindesten 100.000 Euro. Die Feuerwehr rechnet mit einem deutlich höheren Schaden. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.