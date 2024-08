Elektro-Festival in Zweibrücken wegen Unwetter abgebrochen

Ein Unwetter hat am Samstag ein Open-Air Musik-Festival auf dem Zweibrücker Flughafen vorzeitig beendet. 3.000 Besucher wurden in einem Hangar in Sicherheit gebracht.

Das Elektro-Festival war bereits am Samstagnachmittag gestartet. Gegen Abend zog dann ein Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Gewitter über Teile der Westpfalz - und über das Festival in Zweibrücken. Laut Polizei war das Open-Air-Festival gut besucht. Rund 3.000 Menschen feierten auf dem Flughafengelände in Zweibrücken. Eigentlich sollte die Veranstaltung bis tief in die Nacht gehen.

Open-Air-Festival in Zweibrücken vorzeitig beendet

Wie die Polizei berichtet, musste die Veranstaltung um 21:25 Uhr aufgrund starken Regens und einsetzender Sturmböen vom Veranstalter vorzeitig beendet werden. "Wir müssen leider evakuieren, da das Gewitter zu stramm ist", teilten die Veranstalter des Elektro-Festivals "Spätschicht Saar" mit. "Es ist einfach zu gefährlich und wir können es nicht verantworten, wenn jemand verletzt wird."

3.000 Elektro-Fans warten in Hangars und Hallen

Das Gelände wurde daraufhin vom Sicherheitsdienst mit Unterstützung der Polizei geräumt. Laut Polizei lief die Evakuierung zügig und störungsfrei. Die Besucher wurden in umliegenden Hangars und Fahrzeughallen untergebracht. Sie konnten kurz darauf die Heimreise antreten. Verletzt wurde niemand.

Bäume und Äste sorgen nach Sturm für Straßensperrungen

Auch an anderen Orten in Zweibrücken und der Südwestpfalz hat das Unwetter kurzzeitig für Behinderungen gesorgt. Laut Polizei mussten vereinzelt Straßen gesperrt werden, weil Bäume oder Äste auf die Fahrbahn gestürzt waren. Betroffen waren einige Straßen in der Zweibrücker Innenstadt - besonders rund um die Allee und im Stadtteil Niederauerbach. Auch die Kreisstraße zwischen Winterbach und Wiesbach in der Südwestpfalz musste kurzfristig gesperrt werden, weil sie blockiert war.

Fest in Kirchheimbolanden drohte kurzzeitig auch Abbruch

Auch in Kirchheimbolanden drohte am Samstagabend zwischenzeitlich der Abbruch eines Konzertes zum 1.250-jährigen Bestehen der Donnersberger Kreisstadt. 5.000 Besucherinnen und Besucher feierten auf dem Festplatz Herrngarten mit den Popstars Michael Schulte und Nico Santos. Das Gewitter zog aber vorbei und vom zwischenzeitlichen Regen ließen sich die Gäste die gute Laune nicht vermiesen.