Blog: Schweinepest-Sperrzone in Kirchheimbolanden, Forstämter warnen vor herabfallenden Ästen, Wohnungen für Geflüchtete

Das Forstamt Westrich in Pirmasens warnt vor herabfallenden Ästen im Wald und auf Wanderwegen. Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben den Bäumen zugesetzt, sagte der Forstamtsleiter. In vielen Baumkronen gebe es morsche, tote Äste, die jederzeit herunterfallen könnten. Auch das Forstamt Kaiserslautern warnt vor Totholz.

6:30 Uhr

++ Schweinepest-Sperrzone in Kirchheimbolanden ++

Die Fälle von Afrikanischer Schweinepest rücken näher an die Westpfalz heran. Deshalb hat jetzt der Donnersbergkreis als Vorsichtsmaßnahme eine Sperrzone eingerichtet. Im Moment gibt es dort noch keine Fälle. Trotzdem gilt die Sperrzone ab jetzt im östlichen Teil des Donnersbergkreises in der Nähe von Kirchheimbolanden. Dort müssen Jäger jetzt jedes geschossene Wildschwein dem Donnersberger Veterinäramt melden. Alle toten Wildschweine, die man in der Sperrzone findet, sollen auch gemeldet werden - diese werden jetzt auch untersucht, ob sie mit der Schweinepest infiziert waren. Außerdem sind auch keine Treibjagden mehr in der Sperrzone erlaubt. Denn da könnten Wildschweine erschreckt werden und das Virus in andere Gebiete weiterverbreiten. Für Menschen und andere Tiere ist die afrikanische Schweinepest ungefährlich.