Seit fast zehn Jahren prägt eine Mall das Lautrer Stadtbild. Rund 100 Shops sollten das Einkaufserlebnis in Kaiserslautern verbessern. Doch heute steht fast die Hälfte aller Ladenflächen leer.

Im kommenden Jahr soll es im "K in Lautern" Neuerungen geben. Die Centermanagerin Sabine Friedrich hat zum zehnjährigen Mall-Jubiläum ein neues Konzept angekündigt. Damit will das Unternehmen ECE auf das veränderte Einkaufsverhalten der Menschen reagieren, bei dem der Fokus nicht primär auf der Mode liegt. Von rund 100 Ladenflächen sind aktuell weniger als 55 belegt.

Was es in der Mall konkret geben soll, behält ECE bislang noch für sich. Möglich wäre der Einzug von medizinischen Dienstleistern. Auch Sport- und Unterhaltungsangebote sind laut Centermanagement denkbar. Dafür könnte nach SWR-Informationen eine gesamte Etage zur Verfügung gestellt werden. Das Vorhaben soll zum Jahreswechsel im Detail vorgestellt werden.

Oberste Etage im Einkaufszentrum Kaiserslautern ist fast komplett leer

Wo es zur Eröffnung des Einkaufszentrums noch ein vielfältiges Gastronomie-Angebot gab, gibt es heute nur noch zwei Lokale. Der Rest der obersten Etage wurde im Laufe der Jahre immer leerer. Bestand hat im obersten Stockwerk nur das Klamottengeschäft TK Maxx. Nach Angaben einer Mitarbeiterin wurde der Mietvertrag damals auf zehn Jahre festgelegt. Änderungen soll es in der Filiale bislang keine geben.

Mieter und Einzelhändler in Mall sind frustriert

In Gesprächen mit langjährigen aber auch neuen Mietern ist die Enttäuschung über die Entwicklung der Mall zu spüren. Nach Angaben einer Friseurin, die dort ihren ersten eigenen Salon eröffnet hat, wird der zunehmende Leerstand immer mehr zum Problem: "Wenn die Shops links und rechts von mir auch schließen, werde ich das zu spüren bekommen." Um sich abzusichern, hat sie einen zweiten Friseursalon außerhalb der Mall eröffnet.

Eine Ladenbesitzerin betreibt ihre Boutique seit der Eröffnung 2015. Ihre benachbarten Ladenflächen sind mittlerweile alle unbenutzt. Sie fühlt sich allein gelassen, erzählt sie. Der Leerstand mache die Lage ihres Shops unattraktiv. In all den Jahren habe sie viel Herzblut hineingesteckt. Das Management müsse sich etwas überlegen, klagt sie, auch in puncto Sicherheit. So schließt sie ihren Laden sogar früher, auch aus Angst die Mall erst im Dunkeln verlassen zu können.

Lebensmittelgeschäft könnte auch geschlossen werden

Das einzige Lebensmittelgeschäft Aldi könnte nach Primark der nächste Großmieter sein, der seine Filiale schließt. Laut eines Mitarbeiters werde man im kommenden Jahr beobachten, ob das Geschäft in der Mall profitabel werden kann und anschließend entscheiden.