Die Billigmodekette Primark kündigt den Beschäftigten der Filiale im Einkaufszentrum „K in Lautern“ zum 30. September die Schließung an. Das betrifft 87 Beschäftigte in Kaiserslautern.

Am 30. September schließt die Filiale der Modekette Primark in Kaiserslautern. Das hat David Koch vom ver.di-Bezirk Pfalz erfahren. Mitgeteilt hat ihm das der Betriebsrat der Filiale in Kaiserslautern. Dennoch schweigen die Billigmodekette und der Betreiber des Einkaufszentrums in der Öffentlichkeit. Die Mitarbeiter aber wurden am Montag über die Schließung ihrer Filiale in der Shopping Mall „K in Lautern“ informiert.

SWR SWR

Ein Schock für die Belegschaft in Kaiserslautern

Die 87 Mitarbeiter hätten nicht damit gerechnet und es seien auch Tränen bei einigen Beschäftigten geflossen, sagt David Koch. Von weiteren Verhandlungen zwischen Primark und dem Betreiber des Einkaufszentrums „K in Lautern“ sei dabei keine Rede gewesen. Als Gründe für die Schließung gab die Modekette an, dass sich der Markt verändert habe und einige Filialen nicht mehr rentabel seien, so wie in Kaiserslautern. Dennoch wollen die Gewerkschaft ver.di und der Betriebsrat über die Zukunft der Belegschaft verhandeln. Aber viel Verhandlungsspielraum bleibe den Mitarbeitern nicht, die nächsten Filialen sind in Saarbrücken und in Mannheim. Für einige Mitarbeiter sind das wahrscheinlich zu weite Wege zur Arbeit. Die Modekette will nach eigenen Angaben die Schließung der Filiale sozialverträglich durchführen. Aber Entlassungen seien nicht ausgeschlossen. Ob und welche Angebote die Beschäftigten erhalten werden, das ist aktuell noch ungewiss.

Wenn Primark schließt, kann das viele Einzelhändler in Kaiserslautern treffen.

Die Billigmodekette Primark ist ein Kundenmagnet für das Einkaufzentrum „K in Lautern“, sagt Matthias Pallmann vom Einzelhandelsverband in Kaiserslautern. Die Filiale erstreckt sich dort über drei Etagen. Allein von der Fläche her, ist es wahrscheinlich der größte Einzelhändler in der Mall. Wenn die Modekette schließt und kein gleichwertiger Ersatz kommt, würden möglicherweise weniger Menschen in das Einkaufszentrum gehen und das könnte sich auch beim Umsatz der Geschäfte in der Mall bemerkbar machen, so sieht es Matthias Pallmann. Wenn solch eine große Modekette die Stadt verlässt, könnte es sogar Auswirkungen auf die Einzelhändler in der Fußgängerzone haben. Weniger Laufkundschaft in der Mall könnte auch weniger Umsatz in der Fußgängerzone bedeuten. Aber Pallmann vermutet, dass der Betreiber des Einkaufszentrums schon mit möglichen anderen Geschäftsbetreibern spricht – also schon einen Plan B für die riesige Ladenfläche habe.