Jugendparlament Kaiserslautern sucht dringend einen Platz für junge Menschen

Plätze, wo sich junge Menschen aufhalten können, gibt es in Kaiserslautern nicht besonders viele. Das Jugendparlament will das ändern. Ein geeigneter Ort wird dringend gesucht.

Anfang Dezember 2023 gab es im SWR Studio Kaiserslautern einen Live-Talk zur Sicherheit in der Innenstadt. Es ging vor allem um die Mall. Im Bereich des Einkaufszentrums fühlen sich viele Menschen unwohl. Zum Beispiel, weil es dort immer wieder Streitigkeiten und Einsätze der Polizei gibt. Und auch, weil sich dort viele Jugendliche in großen Gruppen aufhalten. Denn: Viele wissen nicht wohin. In Kaiserslautern gibt es nur wenige Angebote für junge Menschen. Es muss sich dringend etwas ändern: Das war allen Teilnehmern des SWR Live-Talks bewusst, darunter Vertreter des Jugendparlaments, der Stadt und der Polizei.

Jugendparlament Kaiserslautern führt viele Gespräche

Gut drei Monate sind seit dem SWR Live-Talk in Kaiserslautern vergangen. Die Polizei Kaiserslautern prüft jetzt eine Videoüberwachung für den Bereich an der Mall. Und auch das Jugendparlament Kaiserslautern war nicht untätig. Nach Angaben der Vorsitzenden, Lena Wilking, wurden in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt. Zum Beispiel über konsumfreien Raum für junge Menschen. Das stehe momentan im Vordergrund, so Wilking. Man tausche sich mit der Stadt und dem Citymanagement regelmäßig darüber aus, welche Orte als Aufenthaltsbereiche in Frage kommen.

Platz für Jugendliche gesucht: Parkplatz am Pfalztheater eine Option

Das Jugendparlament würde die Wiese zwischen Pfalztheater und Fruchthalle gerne umgestalten. "Dabei ist es uns wichtig, ein generationenübergreifendes Angebot zu schaffen", betont die Vorsitzende. Das sei kürzlich auch Thema gewesen bei einem Gespräch mit der Stadtplanung. Allerdings sei die Stadt im Bereich der Theaterwiese auf das Freilegen der Lauter fokussiert. Somit herrsche Konkurrenz um die Theaterwiese. Man habe aber auch schon über Alternativen gesprochen.

Nun stehe der Platz Ecke Benzinoring/Ludwigstraße hinter dem Pfalztheater zur Debatte, der im Moment als Parkplatz genutzt wird. "Dieser ist etwas geschützt durch Bäume und würde sich optimal eignen", sagt Wilking. Zum Beispiel für öffentliche Sportangebote. Das Jugendparlament wolle sich nun für diese Alternative einsetzen "und dafür kämpfen, dass die Jugendlichen gesehen werden und endlich einen Platz bekommen, der Ihnen würdig ist und sie nicht mit etwas temporärem oder dezentralem abgetan werden".

Wo in Kaiserslautern wird es bald einen festen Aufenthaltsort für junge Menschen geben? Momentan ist die Mall ein beliebter Platz. SWR

Basketballplatz oder Skateanlage für Kaiserslautern?

Außerdem läuft im Moment eine Umfrage der Stadt Kaiserslautern: Jugendliche können dabei abstimmen, ob es in der Innenstadt eine Skatebahn oder einen Basketballplatz geben soll. Es geht um die Nutzung eines Platzes in der Löwenstraße, in der Nähe des City-Parkhauses, der auch als „das Loch“ bezeichnet wird. Dieser Bereich soll testweise sechs Monate lang für Jugendliche umgestaltet werden. Nach der Testphase soll endgültig darüber entschieden werden, wie der Platz langfristig aussehen soll.

JUZ und Jugendparalament wollen enger zusammenarbeiten

Bei der SWR-Diskussionsrunde im Dezember wurde auch klar: Das Angebot des Jugendzentrums JUZ in der Steinstraße müsse besser bekannt gemacht werden. Dafür will das Jugendparlament enger mit der Einrichtung zusammenarbeiten. Für die Zukunft seien schon verschiedene neue Aktionen und Projekte geplant. Sie sollen zeitnah auf die Beine gestellt werden, auch mit Unterstützung der Kaiserslauterer Streetworker.

Jugendparlament plant Videokampange

Was brauchen junge Menschen in Kaiserslautern und was beschäftigt sie? Dazu plant das Jugendparlament außerdem eine Videokampagne. Jugendliche sollen in der Innenstadt befragt werden. Es gehe dabei um ihr Sicherheitsempfinden. Sie sollen aber auch erklären, welche Aktivitäten oder Räume sie sich in ihrer Stadt wünschen. Um die Stimme junger Menschen besser abzubilden plane das Jugendparlament außerdem die anstehende U18-Wahl für die Kommunalwahlen im Juni.