SWR Live-Talk: Wie kann die Innenstadt von Kaiserslautern sicherer werden?

Immer wieder kommt es am Einkaufszentrum "K in Lautern" zu Auseinandersetzungen. Der SWR befasst sich in einem Live-Talk am Mittwoch mit diesem Thema und möchte dabei auch über Lösungen reden.

Bürger fordern seit einiger Zeit, dass die Stadt rund um die Mall etwas unternimmt. Die Polizei kontrolliert mittlerweile verstärkt mit dem Ordnungsamt, ist auch mit einem Stand an der Mall. Dass sich viele Menschen in diesem Bereich in der Innenstadt nicht sicher fühlen, wurde auch am vergangenen Mittwoch deutlich. An diesem Tag war der SWR mit einem Infostand in der Nähe der Mall. SWR-Reporter tauschten sich mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern aus.

Hier sehen Sie den SWR Live-Talk am 6. Dezember ab 19.30 Uhr

Was könnten neben einer verstärkten Streife an der Mall weitere Lösungsvorschläge sein? Wie empfinden die jungen Menschen an der Mall die Situation? Was brauchen die Streetworker für ihre Arbeit? Und warum ist das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger anders als die Sicht der Polizei? Mit diesen und vielen weiteren Fragen wird sich ein SWR Live-Talk am Mittwoch, 6. Dezember, 19.30 Uhr, im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios in Kaiserslautern befassen.

90-minütige Diskussion zur Sicherheit in Kaiserslautern

Bei der 90-minütigen Diskussion zwischen den SWR-Moderatoren Janboris Rätz und Jochen Voß sowie Hans Kästner, Leiter des Polizeipräsidiums Westpfalz, Bürgermeister Manfred Schulz (CDU), Lena Wilking, Vorsitzende des Jugendparlaments Kaiserslautern, Matthias Pallmann-Heger, dem Vorsitzenden des Einzelhandelsverbandes, und SWR-Reporterin Viktoria Machleidt soll es vor allen Dingen darum gehen, was man tun kann, damit sich die Situation bessert.

Hier können Sie sich für den SWR Live-Talk in Kaiserslautern anmelden