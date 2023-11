Wie sehen Sie die Situation rund um die Mall in Kaiserslautern?

Die Polizei will rund um die Mall in Kaiserslautern für ein besseres Sicherheitsgefühl sorgen. Der SWR möchte von Ihnen wissen: Wie beurteilen Sie die Situation in der Innenstadt? Am 29. November sind wir vor Ort. Kommen Sie mit uns ins Gespräch - auch zu anderen Themen.

Gerade in der Weihnachtszeit sollen sich die Menschen beim Einkaufen wohlfühlen. Das sagt Hans Kästner, der neue Leiter des Polizeipräsidiums Westpfalz. Nach den wiederholten Vorfällen rund um das Einkaufszentrum "K in Lautern" mit Schlägereien ist die Polizei zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt dort verstärkt unterwegs.

Die Polizisten zeigen außerdem Präsenz mit einem Stand an der Mall, wollen dabei auch zu anderen Themen informieren - etwa über Taschendiebe und Einbrecher, die in der dunklen Jahreszeit unterwegs sind.

Ermittlungen zu Schlägereien an der Mall in Kaiserslautern laufen

"Gleichzeitig laufen die Ermittlungen auf Hochtouren", sagt Hans Kästner - und fügt an: "Das ist zeitintensiv. Die Zeit haben wir dann nicht, wenn das Sicherheitsgefühl schlecht ist. Und deswegen steigen wir hier mit Präsenz ein."

Wie Carolin Henn, die Leiterin des Führungsstabs, berichtet, ist die Polizei durch das Haus des Jugendrechts nah an den Gruppen dran. Mit der Stadt sei die Polizei zudem im Austausch. Ziel ist es nach Angaben des Polizeipräsidenten, gemeinsam die Situation zu verbessern. Auch das Thema Videoüberwachung an der Mall werde nicht mehr ausgeschlossen. Polizei und Stadt wollen sich gemeinsam ein Projekt in Mannheim ansehen, wo intelligente Videoüberwachung eingesetzt wird. Allerdings müssten hierfür auch die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt werden.

SWR mit einem Stand in der Kaiserslauterer Innenstadt

Sabine Friedrich, Centermanagerin von "K in Lautern", ist froh über die verstärkte Präsenz der Polizei in und an der Mall. Auch im Einkaufscenter sei das Sicherheitspersonal erhöht worden. "Es gibt kein Denkverbot", sagt der Polizeipräsident. Was halten Sie von diesen Maßnahmen? Reicht Ihnen das aus? Wünschen Sie sich mehr oder eine andere Herangehensweise? Wie beurteilen Sie die Situation rund um die Mall? Dazu möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Der SWR wird am Mittwoch, 29. November, von 16 bis 18 Uhr, mit einem Stand in der Innenstadt nahe der Mall vertreten sein. Die Studioleitung wie auch Reporterinnen und Reporter freuen sich aber auch über einen Austausch zu anderen Themen. Über was soll der SWR in der Westpfalz einmal berichten? Wo muss der SWR besser werden? Oder wollen Sie einfach mal das Team aus dem Studio in Kaiserslautern kennen lernen? Kommen Sie vorbei.

SWR Live-Talk: Wie kann die Innenstadt sicherer werden?

Der SWR veranstaltet zudem am Mittwoch, 6. Dezember, 19.30 Uhr, im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios in Kaiserslautern einen Live-Talk zum Thema "Problemfall Mall – Wie kann die Innenstadt von Kaiserslautern sicherer werden?".

Bei der 90-minütigen Diskussion unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern der Polizei, der Stadt oder des Einzelhandels soll es vor allen Dingen darum gehen, was man tun kann, damit sich die Situation bessert.