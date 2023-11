Polizei verstärkt Präsenz an der Mall in Kaiserslautern

Die Polizei ist verstärkt rund um das Einkaufszentrum "K in Lautern" unterwegs. Ziel ist es, den Bürgern in der Kaiserslauterer Innenstadt ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Auch Videoüberwachung wird geprüft.

"Wenn sich die Bürger nicht sicher fühlen, wenn sie sich unwohl fühlen, dann ist das für mich ein Signal, dass wir was machen müssen", sagt Hans Kästner, der neue Leiter des Polizeipräsidiums Westpfalz - und schiebt nach: "Für mich ist das eine Vertrauensfrage. Wir müssen massiv dafür sorgen, dass sich das Vertrauen in die Polizei wieder verbessert, sich der Bürger wieder sicher fühlt und die Mall als Begegnungsstätte nutzt."

Polizeipräsident in Kaiserslautern: Menschen dürfen keine Angst haben

Erst kürzlich hatte es vor der Mall in Kaiserslautern wieder einmal eine Schlägerei gegeben. Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) betonte: "Es gibt in Kaiserslautern keine No-Go-Areas. Die darf es nicht geben und die wird es auch nicht geben." Das unterstreicht auch der Polizeipräsident: "Wir sehen uns als Bürgerpolizei. Angsträume darf es nicht geben."

Infostand an der Mall - jeweils von Polizei und SWR

Was den Bereich rund um die Mall betrifft, so habe die Polizei die Präsenz verstärkt - das zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt. Außerdem ist die Polizei mit einem so genannten Präventionsstand an der Mall. Dort wollen die Polizisten die Bürger informieren. Jetzt in der dunklen Jahreszeit zum Beispiel über Taschendiebe und Einbrecher, die unterwegs sind. "Außerdem sieht man uns so vor Ort", sagt Kästner.

SWR vor Ort in der Kaiserslauterer Innenstadt Der SWR wird am Mittwoch, 29. November, von 16 bis 18 Uhr, mit einem Stand in der Innenstadt nahe der Mall vertreten sein. Dabei wollen die Leitung des Studios in Kaiserslautern, aber auch Reporterinnen und Reporter mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wie nehmen Sie die Situation wahr? Fühlen Sie sich unsicher? Gibt es etwas, was Ihnen in der Berichterstattung zum Thema Sicherheit in der Kaiserslauterer Innenstadt fehlt? Kommen Sie aber gerne auch mit anderen Themen zu uns. Über was soll der SWR in der Westpfalz einmal berichten? Wo muss der SWR besser werden? Oder wollen Sie einfach mal das Team aus dem Studio in Kaiserslautern kennen lernen? Kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

Erklärtes Ziel in Kaiserslautern ist es, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten. Ralf Klein, der Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern, berichtet, dass es einen Austausch mit Manfred Schulz gab und zudem ein Treffen mit dem Centermanagement vorgesehen sei. "Wir wollen schauen, ob wir noch Ansätze für weitere Maßnahmen finden", so Klein.

Oft Jugendliche in Gruppen an der Mall

Nach Angaben von Carolin Henn, der Leiterin des Führungsstabs, laufen nach den jüngsten Vorfällen die Ermittlungen. "So etwas braucht Zeit. Wenn aber bei den Menschen ein Gefühl von Unsicherheit vorhanden ist, muss man handeln", fügt der Leiter des Präsidiums an. Bei den Gruppen an der Mall drehe es sich überwiegend um junge Menschen unter 21 Jahren.

Insgesamt betrachtet gebe es an der Mall im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weniger Straftaten, so Kästner. "Das widerspricht aber dem Gefühl des Bürgers", sagt der Polizeipräsident. Auch im Vergleich zur Altstadt passiere an der Mall weniger. "Aber natürlich hat eine Schlägerei an der Mall eine höhere Aufmerksamkeit", so Carolin Henn. Deswegen sei es auch wichtig zu zeigen, dass die Polizei vor Ort ist - und es seien auch Hinweise aus der Bevölkerung wichtig, wenn es zu Vorfällen komme.

Polizei will sich Videoüberwachung mit KI in Mannheim ansehen

Immer wieder wurde in der Vergangenheit über Kameras an der Mall gesprochen. Polizei und Stadt wollen sich nun gemeinsam ein Projekt in Mannheim ansehen, wo intelligente Videoüberwachung eingesetzt wird. Bei dieser Technik muss nicht permanent jemand vor einem Bildschirm sitzen und die Kameras beobachten. Eine Künstliche Intelligenz (KI) wertet das Videomaterial der Kameras aus und soll zum Beispiel ungewöhnliche Bewegungen wie Schläge oder Tritte erkennen können. Wenn das der Fall ist, schlägt das System Alarm und Polizisten könnten eingreifen.

Hierfür gelte es aber auch, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären. "Eine solche Maßnahme bringt eine gewisse Vorbereitungszeit mit sich. Ich bin der Auffassung, wenn das Sicherheitsgefühl der Bürger nachhaltig beeinflusst ist, dass wir diese Zeit nicht haben und bereits mit verschiedenen Maßnahmen reagieren müssen", sagt Kästner.

Centermanagerin ist froh über Präsenz der Polizei Kaiserslautern

Sabine Friedrich, Centermanagerin von "K in Lautern", ist froh über die verstärkte Präsenz der Polizei in und an der Mall. "Die Polizei ist regelmäßig sichtbar. Das wird für ein gutes Gefühl sorgen. Aus unser Sicht hat sich die Situation auch schon gebessert", sagt Friedrich dem SWR. Im Einkaufscenter sei zudem das Sicherheitspersonal erhöht worden. Die Centermanagerin sagt, dass es im Gebäude bislang keine Probleme mit Körperverletzungen wie Schlägereien gebe.

Der SWR veranstaltet am Mittwoch, 6. Dezember, 19.30 Uhr, im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios in Kaiserslautern einen Live-Talk zum Thema "Problemfall Mall – Wie kann die Innenstadt von Kaiserslautern sicherer werden?".