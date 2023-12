In der Stadt Gerolstein hat es bis Ende September laut Polizei 526 Straftaten gegeben. Am häufigsten kam es demnach zu Körperverletzungen und Diebstählen. Umweltverschmutzungen und sexuelle Belästigungen bzw. Missbrauch habe es hingegen wenig gegeben. Da Fälle aus den ersten drei Quartalen 2023 im laufenden Jahr noch bearbeitet werden, können die Zahlen aber noch schwanken.

Im Vergleich zum gleichen Zeitraum in den drei Vorjahren sind die Straftaten in der Stadt Gerolstein gestiegen. In den Jahren 2020 bis 2022 - also den Jahren der Coronapandemie - gab es jeweils bis Ende September zwischen 430 und 500 Straftaten in der Stadt. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lagen sie laut Polizei bei 650, also deutlich höher als jetzt.

Vergleiche zu anderen Orten im Bereich des Polizeipräsidiums Trier sind in absoluten Zahlen kaum möglich und wegen der örtlichen Unterschiede auch wenig aussagekräftig, so ein Polizeisprecher. Im gesamten Tätigkeitsbereich der Polizei Trier seien die Straftaten im genannten Zeitraum aber im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent gestiegen. Gerolstein mit einem Anstieg von sieben Prozent stelle also keinen besonderen Schwerpunkt dar.