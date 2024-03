Wie können sich die Menschen in Kaiserslautern sicherer fühlen? Dazu gab es vor gut drei Monaten einen Live-Talk im SWR Studio in Kaiserslautern. Was sich seitdem getan hat ...

"An der Mall gehe ich nicht so gerne lang" - sowas hört man von Bürgerinnen und Bürgern in Kaiserslautern immer wieder. Denn es gibt einige Menschen, die sich in der Innenstadt unsicher fühlen. Besonders im Bereich der Mall, dem Einkaufszentrum "K in Lautern". Dort gibt es immer wieder Auseinandersetzungen und entsprechende Polizeieinsätze. Was muss passieren, damit sich die Kaiserslauterer in ihrer Stadt wieder sicher fühlen? Diese Frage war am 6. Dezember 2023 Thema beim SWR Live-Talk im Studio Kaiserslautern. Was hat sich nach gut drei Monaten getan?

Damals unter anderem Gäste der Talk-Runde: Hans Kästner, Leiter des Polizeipräsidiums Westpfalz, Kaiserslauterns Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) und Lena Wilking, Vorsitzende des Jugendparlaments Kaiserslautern.

Kaiserslautern soll eine "Wohlfühlstadt" werden

Alle waren sich einig: Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich in ihrer Stadt wohl und sicher fühlen. Braucht es dafür eine Videoüberwachung in der Innenstadt? Darüber wurde in der SWR-Diskussionsrunde auch gesprochen. Als Beispiel wurde die Kameraüberwachung in Mannheim genannt. Dort gibt es in der Innenstadt fast 70 Kameras. Teilweise werden sie von Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt. Diese Spezialkameras geben der Polizei Alarm, wenn im öffentlichen Raum jemand schlägt, tritt oder hinfällt.

Videoüberwachung: Polizei Kaiserslautern steht im Austausch

Das Mannheimer Beispiel hat sich die Polizei in Kaiserslautern in den vergangenen Monaten genauer angeschaut. Über das Pilotprojekt "Videoschutz Mannheim" habe man sich mit dem dortigen Polizeipräsidium fachlich ausgetauscht, so eine Polizeisprecherin aus Kaiserslautern.

"Seitens des Polizeipräsidiums Westpfalz wird die Möglichkeit der offenen Videoüberwachung um den Bereich des Einkaufszentrums geprüft." Allerdings liege diese Entscheidung letztendlich nicht allein bei der Polizei, so die Sprecherin weiter. Denn bei der Überwachung des öffentlichen Raums durch Kameras gibt es auch gesetzliche Hürden.

Mall in Kaiserslautern wird noch immer stärker überwacht

Um das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Kaiserslauterer Innenstadt zu verbessern, zeigt die Polizei schon länger verstärkt Präsenz im Bereich des Einkaufszentrums, der Mall. Nach Angaben der Sprecherin bestreift die Polizei "den Bereich um die Mall mehrfach täglich zu Fuß sowie mit Einsatzfahrzeugen". Außerdem gebe es dort mehrfach in der Woche einen Präventionsstand.

Dort können Bürgerinnen und Bürger mit den Beamten ins Gespräch kommen. Die Themen seien dabei ganz unterschiedlich. Es werde zum Beispiel auch immer wieder über die Situation an der Mall gesprochen. Insgesamt werden "die polizeilichen Maßnahmen von der Bevölkerung gut angenommen", so die Polizei.

Polizei Kaiserslautern in Kontakt mit Mall und Ordnungsamt

Die Streife durch die Stadt und auch der Präventionsstand am "K in Lautern" seien wichtig, um mehr über die Stimmung der Menschen in Kaiserslautern zu erfahren und entsprechend handeln zu können. Denn: Sämtliche Maßnahmen der Polizei würden regelmäßig überprüft und wenn nötig angepasst, heißt es von der Polizeisprecherin weiter. Man stehe dafür beispielsweise auch in Kontakt mit der Stadt, dem Ordnungsamt und Verantwortlichen der Mall, um zu schauen, wo gegebenenfalls "Anpassungen" notwendig sein könnten.

Nach SWR Live-Talk: Wie geht es weiter mit dem Thema Sicherheit?

Im Anschluss an den SWR Live-Talk im Dezember hatten auch Stadtspitze und Jugendparlament verschiedene Ideen auf ihre "To-Do-Liste" gesetzt, um Kaiserslautern zu einer "Wohlfühlstadt" zu machen. Was sich an dieser Stelle in den vergangenen Monaten getan hat? Die Verantwortlichen sind angefragt.