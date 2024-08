Eiswagen belebt Dörfer der Pfalz: "Jedes Kind mag Eis!"

Von Dorf zu Dorf fährt Roberto in seinem Eiswagen durch die Pfalz. Halt macht er zum Beispiel in Hauenstein, Schwanheim oder Vorderweidenthal. Ein Highlight für die Dorfgemeinschaften.

Die Eisklingel läutet, wenn Roberto Soravia oder einer seiner Kollegen mit dem Eiswagen einfährt. Oft läutet es mehrmals am Tag - zum Beispiel in der Südwestpfalz in Hauenstein, Schwanheim, Darstein und Dimbach und auch in Vorderweidenthal im Landkreis Südliche Weinstraße. Mit dem Wagen fährt Roberto in der Pfalz von Dorf zu Dorf. In Vorderweidenthal stehen bei seinem Stopp bereits Kinder auf dem Dorfplatz und warten.

Roberto Soravia verkauft seit 25 Jahren Eis in seinen Eiswägen. Ihm gefällt es, den Menschen eine Freude zu bereiten. SWR

Einmal die Woche kommt er mit dem Eiswagen in den Ort. Schokolade, Zitrone, Amarena oder Spaghettieis - die Wünsche von Jung bis Alt sind ganz unterschiedlich. "Das Tolle am Eisverkauf ist, dass die Leute immer gut gelaunt sind. Weil gibt es Eis, gibt es Freude", sagt Roberto.

Der Eiswagen schafft Kindheitserinnerungen

Besonders gerne hat er Kinder als Kundschaft. "Die Kinder lieben einfach den Eiswagen, wenn er durch die Straße fährt und klingelt. Jedes Kind mag Eis!" Außerdem seien alle Kindheitserinnerungen mit Eiswägen verknüpft. "Man hört so oft: 'Ich erinnere mich, früher ist der Eismann zu uns gekommen.'" Inzwischen kämen auch die Kinder von Leuten zu ihm, die früher selbst als Kinder bei ihm waren und sagen: "Bei Roberto habe ich schon Eis geholt."

Die Kinder lieben das Eis

Sehr ans Herz gehen Roberto die Kinder, die ihm Bilder malen. Darauf steht dann 'Eismann, ich liebe dein Eis' oder 'Jam, Jam'. Und sie malen Eistüten und Roberto mit seinem Eiswagen. Roberto und seine Kollegen hängen die Bilder dann im Eiswagen auf.

Er findet es außerdem goldig, wie die Kinder seine Frau nennen, die manchmal den Eiswagen fährt. "Sie sagen zu ihr dann 'Eismann-Frau' oder 'Roberta', dabei heißt sie gar nicht Roberta", lacht der 50-jährige Eismann.

Eiswagen ist Highlight für Orte in der Pfalz

In Vorderweidenthal freuen sich viele darüber, dass der Eiswagen jeden Mittwoch kommt. "Es gibt ja sonst gar nichts mehr, außer dem Bäcker", sagen Alexandra und Philipp. Sie sind mit ihrem Kind da und haben sich gerade eine Portion Schokolade, Erdbeere und Cappuccino-Eis geholt.

Auch Carsten weiß es zu schätzen, dass das Dorf zusammenkommt, wenn der Eismann einmal die Woche klingelt. Er ist gerade erst im März nach Vorderweidenthal gezogen. Seine Nachbarin hat ihn jetzt zum zweiten Mal mit zum Eiswagen genommen und er hat dort schon viele neue Leute kennengelernt.

"Der Eiswagen bedeutet Gemeinschaft; man lernt Leute kennen und es beflügelt das Dorfgefühl", sagt er. "Denn eine feste Eisdiele würde sich ja nicht lohnen, dafür ist das Dorf zu klein."

Für Dieter und seine Wandergruppe hingegen ist der Eiswagen der perfekte Anlass, um immer, wenn er kommt, eine Wanderung zu machen und sich danach mit einem Eis zu belohnen. "Dunkle Schokolade gibt es heute", sagt er, "die dunkelste, die es gibt!"

Lothar fährt zwar gerne Fahrrad, aber er findet es toll, dass er durch den Eiswagen für ein Eis nicht nach Bad Bergzabern fahren muss. Allerdings erinnert er sich noch daran, wie früher eine Kugel nur zehn Pfennig gekostet hat: "Das waren noch Zeiten."

Dank Robertos Eiswagen wird so manche Kundin nostalgisch. Meistens bleibt es deshalb nicht bei einer Kugel Eis. SWR

Zeiten, an die sich auch noch Marita erinnert. "Vor 70 Jahren hat meine Oma in ihrer Tankstelle hier im Ort immer Eis gemacht", sagt sie. Dann habe man immer ein "Zehnerle oder Zwanzigerle" in der Hand gehabt und eine Kugel Eis bekommen. Ob das Eis von Roberto genauso gut schmeckt, wie früher bei ihrer Oma, daran kann sie sich nicht mehr erinnern.

Eis seit 25 Jahren

Roberto fährt nicht nur einen Eiswagen. Er hat inzwischen ein kleines Eis-Unternehmen mit drei Eiswägen und zwei Eiscafés. Weil es vielen Dörfern wie Vorderweidenthal geht und sie keine Cafés und Restaurants mehr haben, bleibt Roberto in manchen Ortschaften mit seinem Eiswagen länger und stellt Stühle und Tische auf - das mobile Eiscafé.

Viele Mitarbeitenden unterstützen ihn, die meisten kommen aus der eigenen Familie. Für die Zukunft hofft Roberto, dass sein Betrieb in der Familie bleibt, auch wenn er selbst keine Kinder hat. "Aber Kinder gibt es bei uns genug", sagt er mit freudigem Gesicht.