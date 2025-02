Leckeres Eis an der Theke und im Supermarkt erkennen

Wie gut ist industriell hergestelltes Eis? Und woran erkannt man gutes Eis in einer Eisdiele? Alles Wissenwerte zu Eiscreme zum Sommerstart.

Eis ist nicht gleich Eis. Denn neben verschiedenen Eissorten unterscheidet man auch die verschiedenen Eisvarianten in „Eis“, „Milcheis“, „Fruchteis“, „Eiscreme“ und „Sorbet“ - mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen:

Steht beim fertigen Speiseeis aus der Tiefkühltheke im Supermarkt "Eis" auf der Verpackung, gibt es wenig Vorlagen, und es ist meist Speiseeis mit Milchfetten sowie pflanzlichen Fetten gemeint.

"Eiscreme" hingegen muss mindestens zu 10 Prozent Fett auf Milchbasis enthalten und "Milcheis" mindestens zu 70 Prozent aus Milch bestehen.

"Fruchteis" und "Sorbet" dürfen hingegen gar keine Fette enthalten. Letzteres muss dafür einen Fruchtanteil von mindestens 25 Prozent beinhalten, Fruchteis mindestens 20 Prozent.

Allerdings wird oft Luft in industriell gefertigtes Speiseeis eingeschlagen. Das soll dem Eis eine besonders cremige und fluffige Konsistenz verleihen. Gleichzeitig spart dieses Vorgehen auch Kosten in der Herstellung, da das Eis mehr Volumen bei einer geringeren Grammzahl hat. Auf der Eisverpackungen muss die Zusatz-Luft nicht angegeben werden.

Besonders leckeres und frisches Eis gibt es bei der nächsten Eisdiele

Eisexperten geben zu: Wie gut die Eisdiele wirklich ist, lässt sich von außen schwer erkennen. Dario Fontanella, Leiter einer Eismanufaktur in Mannheim, hat aber dennoch ein paar Faustregeln:

Hohe Eis-Türme machen zwar was her, übermäßige Deko kann aber auch aber wie zu viel Make-up. Zudem werden die Eis-Berge oft nur mit Hilfe von bestimmten Zusatzstoffen in Form gehalten.

Keine Eistürme und wenig Deko in der Eistheke – so landet gute Eiscreme in der Waffel. SWR picture alliance/Friso Gentsch/dpa

Wenn das Eis stark glänzt oder sich besonders auf Fruchteis kleine Pfützen bilden, dann ist es in der Gelato-Theke entweder zu warm oder die süße Verführung enthält zu viel Zucker.

Sebastian Kern von der Eiswerkstatt Stuttgart, erklärt, es sei ein schlechtes Zeichen, wenn sich Kristalle auf dem Eis gebildet haben - das heißt, das Eis ist angetaut und wieder gefroren. Außerdem ein schlechtes Zeichen: Fettklümpchen in der Eiscreme – es kann sein, dass das Eis uralt ist.

Knallige Farben beim Speiseeis bedeuten meist, dass mit Farbstoffen nachgeholfen wurde. Beim Schlumpfeis sowieso, klar – aber auch tief-grünes Pistazieneis sollte stutzig machen.

Eis mit wenig Zusatzstoffen ist gesünder

Stiftung Warentest rät: Lassen Sie sich in der Eisdiele doch einfach mal die Liste der Zusatzstoffe zeigen. Handwerklich gut gemachtes Eis komme weitgehend ohne diese Stoffe aus.

Handwerkliches Eis aus natürlichen Zutaten überzeugt

Der Mannheimer Eis-Fachmann Fontanella ist überzeugt, dass sich handwerklich gutes Eis am Geschmack erkennen lässt: „Gutes Eis sollte allmählich und gleichmäßig im Mund schmelzen. Eis, das sich wie Gummi anfühlt, geht gar nicht.“ Bei gutem Eis sollte man die verschiedenen Sorten auch mit geschlossenen Augen unterscheiden können.

Künstliche Zutaten vermeiden

Manchmal aber lässt sich nicht sagen, welche Eissorte das ist. Bei manchen Eis-Sorten bildet sich auf der Zunge ein feiner Fettfilm, dann tut man sich mit dem Schmecken schwerer. Das ist ein hervorragender Grund, die Eisdiele zu wechseln.

Tricks bei industriellem Eis

Wem das Gelato in der Eisdiele zu teuer ist oder es nicht schmeckt, der kann sich noch an der großen Auswahl an Speiseeis der Hersteller im Supermarkt bedienen. Ob Cremeeis, Bio-Eis, Milcheis, veganes Eis, Wassereis etc.