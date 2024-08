Eisdielen in Kaiserslautern und Kirchheimbolanden verkaufen Hundeeis

Einige Eisdielen in der Westpfalz bieten in diesem Sommer Eis für Hunde an. Das Besondere: in Kaiserslautern stellen sie die unterschiedlichen Eissorten sogar selbst her.

Ab sofort müssen Hundehalter in der Eisdiele nicht mehr nach laktosefreiem Eis mit dem geringsten Zuckergehalt fragen. Wenn sie eine gesunde Abkühlung für ihre Vierbeiner wollen, können sie einfach nach einem Hundeeis fragen. Zumindest in Eisdielen in Kaiserslautern und Kirchheimbolanden ist das jetzt möglich.

In der Eisdiele Rialto in Kaiserslautern wird seit dieser Saison auch Eis für Hunde verkauft. SWR

Eisdiele Rialto in Kaiserslautern stellt gesundes Eis für Hunde selbst her

Zwar gibt es Eis für Hunde schon etwas länger auf dem Markt, aber frisch aus der Eisdiele: Das ist neu. Der Inhaber des Eiscafés Rialto in Kaiserslautern, Sam Hosseinzadeh, wollte eben nicht nur Menschen mit einem leckeren Eis erfreuen, sondern auch ihre treuen Begleiter. Da Hunde im Idealfall auf viel Zucker und Laktose verzichten sollten, schafft er eine erfrischende Alternative. Hosseinzadehs Eis basiert auf Wasser und Joghurt. Damit es aber auch nach etwas schmeckt, wird das Ganze beispielsweise mit Erdbeeren oder zuckerfreier Erdnussbutter und Bananen verfeinert.

Hundeeis gegen Hitze in der Innenstadt

An besonders heißen Tagen sei das Eis sehr beliebt, sagt Hosseinzadeh. Wenn sich Herrchen und Frauchen ein Eis gönnen, sollte der Hund auch was davon haben. "Schließlich sind es wir Menschen, die die sonnige Innenstadt dem schattigen Zuhause vorziehen", erklärt der Besitzer der Eisdiele. Bei ihm erhält sowohl Mensch als auch Hund eine leckere Abkühlung.

Im Eiscafé Rialto in Kaiserslautern gibt es Eis für Hunde. SWR

Mehr Hundeeis in der Westpfalz

Auch im Donnersbergkreis können Hunde in einer Eisdiele Eis schlecken. Das Eiscafé L'Angolo in Kirchheimbolanden bietet Hunden Leberwurst-Eis im Becher an. Aber auch die Sorten Lachs und Käse stehen auf der Speisekarte. Auf die Idee kam der Inhaber Rosario Pugliese, weil auf und um den Römerplatz in Kirchheimbolanden herum immer viele Menschen mit Hunden unterwegs seien. Und so nahm die Eisdiele das Eis für Hunde vor drei Jahren ins Sortiment.

Hündin Klara probiert in Kirchheimbolanden die Sorte "Leberwurst". SWR

Und wer aus dem Raum Kusel kommt, der kann das Eis für seinen treuen Wegbegleiter ganz einfach aus einem Automaten ziehen. Die Eis-Automaten findet man in Nanzdietschweiler, Schönenberg-Kübelberg und in Konken. Und auch in Ramstein und Landstuhl im Landkreis Kaiserslautern stehen mittlerweile zwei davon.