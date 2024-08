Ein Wochenende voller Veranstaltungen steht in der Westpfalz an. So manches geht bereits am Donnerstag los. Wer will, kann dieser Tage hoch hinaus oder sich in einem Bergwerk abkühlen. Und in Rodalben wird an gleich drei Bühnen gefeiert.

Traditionell wird in Zweibrücken am 15. August der "Saarländer-Franzosen-Tag" gefeiert - so auch heute. Denn an Mariä Himmelfahrt ist im Saarland und in Frankreich Feiertag. Viele kommen deshalb unter anderem zum Shoppen in die Westpfalz. Ab 11 Uhr gibt es nach Angaben des Citymanagements verschiedene Aktionen in der Stadt - unter anderem Akkordeonmusik und Tanzvorführungen. Zudem findet auf dem Herzogplatz das internationale Stabhochsprung-Meeting "Sky's the Limit" statt. Dabei wird der Zweibrücker Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe seinen letzten offiziellen Wettkampf bestreiten. Ab 12 Uhr startet der Stabhochsprung-Nachwuchs, die Frauen beginnen um 16 Uhr und die Männer dann um 18 Uhr. Um 14 Uhr wird außerdem im Outlet in Zweibrücken ein Weinfest eröffnet. Das geht bis einschließlich Sonntag.

Zwei Tage lang bietet der Bürgerverein Brücken im Kreis Kusel Kino unter freiem Himmel an. Zu sehen gibt es im Märchenwald Filmklassiker wie "Top Gun" am Freitagabend (ab 20 Uhr) und am Samstag dann für den Nachwuchs "Rapunzel - neu verföhnt" ab 16 Uhr sowie schließlich ab 20 Uhr "Dirty Dancing".

Drei Tage lang wird von Freitag bis Sonntag in Rodalben gefeiert. Dort findet das "Grünesputschefest" statt. Auf drei Bühnen gibt es viel Musik mit Bands, Blasmusik, aber auch DJs oder ein Kinderprogramm. Am Samstagabend ist um 22 Uhr eine Lichtershow an der Marienkirche vorgesehen. Unter anderem bieten örtliche Vereine auch Speisen und Getränke bei dem Stadtfest in der Südwestpfalz an.

Manga-Fans kommen am Samstag im Japanischen Garten in Kaiserslautern auf ihre Kosten. Beim Cosplay-Tag werden sie sich ab 12 Uhr wieder wie ihre Lieblingsfiguren aus den japanischen Comics verkleiden. Unter anderem wird es einen Zeichenwettbewerb und Musik geben. Einen Tag später steht dann von 10 bis 19 Uhr ein Treffen für Autos und Motorräder japanischer Hersteller bis Baujahr 1999 am Japanischen Garten an. Und bereits am Donnerstag wird auch in Kaiserslautern der Saarländertag gefeiert. Von 10 bis 19 Uhr wird im Japanischen Garten unter anderem der Grill "geschwenkt".



Dass es zwischen der Pfalz und Bayern historisch so einige Verbindungen gibt, ist bekannt. Das betrifft auch den Bergbau am Donnersberg. Was das für Verbindungen sind, wird am Samstag ab 13 Uhr bei speziellen Führungen durch das Besucherbergwerk Grube Maria in Imsbach verraten. Diese Führungen sind im bayerischen Dialekt und beinhalten auch einen Imbiss. Vorab wird um Reservierungen unter Telefon 06302 60261 gebeten. Auch sonst geht es an diesem Tag rund um die Grubenhütte bayerisch zu. Ab 17 Uhr gibt es nicht nur einen Fassbieranstisch, sondern auch viel Musik - mit dem örtlichen Gesangverein und Fanfarenzug, mit Alphornbläsern, dem Musikverein Donnersberg und einem DJ, wie der ausrichtende Förderverein der Ortsgemeinde Imsbach mitteilt.

In der Grube Maria am Donnersberg ist es mit zwölf Grad herrlich kühl. Donnersberg-Touristik-Verband, Florian Trykowski

Auf dem Schillerplatz in Kaiserslautern wird am Samstag wieder getanzt. Bei der Veranstaltungsreihe "Lautern tanzt" gibt es zunächst einen kostenlosen Workshop von 19 bis 20 Uhr. Danach darf nach Angaben des Citymanagements bis 23 Uhr unter freiem Himmel getanzt werden.

In Dahn wird von Freitag bis Sonntag im Kurpark gefeiert. Das mit viel Livemusik. Zum Auftakt spielt am Freitag ab 20 Uhr die Deutschrock-Coverband Saftwerk. Am Samstag gibt es dann Rockmusik mit der Band Delta rock (ebenfalls ab 20 Uhr). Der Sonntag startet um 14 Uhr mit einem Kinderprogramm und zum Abschluss spielen ab 16 Uhr Pina Colada.

Hoch hinaus, aber auch mit ordentlich Tempo auf der Straße: So geht es am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Flugplatz in Zweibrücken zu. Wer will, kann sich die Region bei Helikopterrundflügen von oben betrachten oder sich bei einem Tandemsprung aus einer Cessna 206 stürzen. Nach Angaben der Stadt kann man aber auch vom Boden aus so einiges bei dem Fest auf dem Flugplatz bestaunen. So sind unter anderem Kustflugvorführungen angekündigt, verschiedene Flugzeuge werden über das Gelände fliegen und ab 14 Uhr gibt es auch "Renn- und Tourenwagen aus diversen Epochen des Motorsports" zu sehen, so die Stadt.